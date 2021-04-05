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埃及首都，中东地区的政治、经济和商业中心，埃及和阿拉伯世界以及非洲最大的城市，人口一千多万，也是世界上最古老的城市之一，是世界第十六大都会区。
现在的开罗地区，阿拉伯穆斯林占多数，科普特基督徒也占有较大比例。
22具古埃及皇家木乃伊4月3日搬离埃及博物馆。浩荡的车队以盛大游行的方式护送他们到东南方约5公里的富斯塔克的埃及国家文明博物馆。埃及考古学家扎希·哈瓦斯（Zahi Hawass）说，每个木乃伊都放在一个装有氮气的特殊棺木中保护，并被放在设计用来支撑棺木并稳定的车辆上。
埃及前总统穆巴拉克2月25日在开罗去世，终年91岁。这位中东政治强人在位时被称为“法老”，建起一套强大警察机制及效忠的党派。2011年，连续执政三十年的穆巴拉克政权被推翻，他本人也成为“阿拉伯之春”中首位遭审判的前国家元首。
这其实算不上真正意义的大选，当权者塞西总统的挑战者是无名之辈，塞西被看作是稳操胜券。唯一值得关注的是埃及这次的参选率。
两周多前，埃及当局大规模逮捕来自中国的维族学生。"人权观察"组织称，埃及似乎要按照北京的要求，将这些大学生遣送回中国。如今，德国维权组织呼吁欧盟，阻止这些维族人被遣返。很多被捕者据称已经身处中国驻开罗大使馆。
开罗市中心的圣马可大教堂发生爆炸袭击，25人死亡，50人受伤。这座科普特教堂是非洲大陆最大的教堂建筑之一。
一架埃及航空MS804客机周四凌晨在从巴黎飞往开罗的途中坠毁，目前对客机残骸的搜寻还在继续。埃及方面称，飞机因恐怖袭击坠毁的可能性比技术故障要大。
埃及航空公司周四清晨对外界表示，该公司从巴黎飞往开罗的MS804航班在刚刚进入埃及领空时突然从雷达屏幕上消失，与地面失去联系。据初步数据，失联的A320客机上总共载有56名乘客及10名机组人员。
中国国家领导人习近平在埃及见证两国签订巨额协议。埃及新议会的产生，在他看来，标志着该国政治过渡顺利完成。他还重申中国支持巴勒斯坦建国的立场。此外，开罗郊区爆炸造成多人死亡。
埃及首都开罗发生袭击事件，一名蒙面凶手向一夜总会投掷燃烧弹，造成16人死亡。
《开罗宣言》海报引来网络抗议狂欢。时评人长平认为，在教科书和学术著作歪曲历史的背景下，这种拙劣的宣传也有着不可小看的愚民效果。
意大利驻开罗领事馆前周六发生爆炸案。目击者称，一辆载有爆炸物的汽车被停在领事馆附近。据埃及卫生部消息，事件已造成了至少一人死亡，数人受伤。
埃及总统塞西周三抵达柏林访问。德国总理默克尔强调埃及在中东和平及反恐行动中的重要性。塞西此次访德引发强烈争议，原因是埃及目前的人权状况有史以来最差。
无尽的堵车、嘈杂的喇叭、弥漫的尾气，一片混乱，真的需要一个超级英雄来拯救这里的一切。刚好蜘蛛侠就在附近，今天他要整治开罗的交通秩序。
埃及政府有着雄心勃勃的计划--将会在开罗东部建立一个可容纳500万居民的新首都。这个新城市将会采用哪一种建筑风格？建都工程何时完成？在一个国际经济会议上，埃及政府展示了新首都的缩微模型。
伊斯兰国圣战分子的恐怖统治越来越野蛮，越来越可恨。伊斯兰世界的代表们也做出了厌恶和愤慨的反应。被害约旦飞行员的父亲要求对IS实施打击报复。
2011年2月，埃及的抗议浪潮导致总统穆巴拉克下台。对这位执政30年的前总统，司法程序也持续了数年时间。现在开罗刑事法庭裁定，对穆巴拉克的谋杀示威者指控不成立。穆巴拉克是否即将重获自由身？
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