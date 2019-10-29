开源软件声援维吾尔人 中国网军出征护北京

(德国之声中文网) 在Notepad++推出声援维吾尔人版本的同时，Notepad++主开发者Don Ho在官方部落格分享了此版命名的理念。 他在文章中概述了新疆再教育营的现况，并在下方附上链接，鼓励Notepad++用户参考他们可参与的声援行动。

他写道：「身边的人常叫我不要将政治与Notepad++这个软件混为一谈，因为这么做会影响到Notepad++的受欢迎程度。 而避谈政治也确实是软件开发者或科技公司尽可能避免做的事。 但我们得知道的是，即便我们不碰政治，政治也可能找上我们。 我们可以在某群人被打压时，选择袖手旁观，但当我们变成被打压的对象时，我们很可能沦落到找不到人帮助的下场。 」

Don強調，任何人都能声援维吾尔人，因为投入这项运动的唯一条件是对其他人具有同情心。 他寫道：「这也是为何Notepad++ 推出了『解放维吾尔』的特别版。 」

中国网民灌爆GitHub网页

但在Notepad++推出「解放维吾尔」的特别版本后不久，大量的账号便涌入Notepad++的GitHub网页，并以中文与英文留下各种辱骂的言论。 除了不少留言重复「中国领土完整不容侵犯」外，也有一些中国网民留言呼吁其他人卸除Notepad++。 其中一个留言写道：「分裂一个国家领土完整的言论就是所谓的言论自由？ 别再自欺欺人了。 」

其他网民则透过留言发出警告，表示Don此举恐将引来「十亿中国同胞的怒火」。 另有网民以讽刺的语气反问Don:「我一直很好奇你关于维族同胞那些数据是从哪里获取到的？ 你是否实地考察过、统计过？ 」

除了GitHub网页被留言灌爆外，Notepad++本身的网站也因遭受DDoS攻击而断线数小时，后来经该网站的代管业者Cloudeflare阻挡后才重新上线。 不少软件开发的专家也在推特上，分享了这起攻击事件。 一名在谷歌担任研究员的推特用户hardmaru表示，他粗略分析后发现，在GitHub网页发动攻击的账号有一半是真的用户，而另一半则是假账号。

而在黑客专属的网络讨论区中，也有不少黑客声援Notepad++的行动。 一名用户建议GitHub应该移除所有在该网页上留下辱骂留言的账号，因为他认为GitHub是一个为「合作」而存在的平台，不该允许一些违反基本道德的言论存在于该平台上。

其他黑客则认为，这些发动攻击的账号中，夹杂着一般账号与所谓的「冬眠型」账号。 一名用户表示：「这些『冬眠型』账号在外部力量准备对特定目标发动攻击时，特别的有用。 如果这些发动攻击的账号中，有不少账号是在收到命令时才展开攻势的话，我对这样的结果一点也不意外。 」

这起事件并非中国网民首次针对公开批评中国新疆政策的组织或企业进行大规模网络攻势。 德国之声报导，今年四月，中国网军组织帝吧对总部设立于欧洲的世界维吾尔代表大会 (World Uyghur Congress) 与对话东突 (Talk East Turkestan) 的网站及脸书粉丝专页展开攻势。 当时他们以大量留言洗版这两个组织的脸书贴文，并将相同的言论同时复制到两个组织的私讯信箱。