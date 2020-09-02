 开枪罗生门 中印互控边界挑衅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2020

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时政风云

开枪罗生门 中印互控边界挑衅

中国和印度互相指责对方在拉达克西部边境地区先开枪，加剧了这两个核武邻国之间长达数月对峙的紧张情势。两国边境冲突至今已造成至少20人死亡。

Indien I Militär in Kawoosa (picture-alliance/NurPhoto/M. Mattoo)

中印边界紧张情势不断升高，新一波的冲突爆发后，印军9月7日在边界城市集结。

(德国之声中文网) 在中国指控印军于边境先开枪之后，新德里周二 (9月8日)迅速给出了自己的说法，指责中国边防部队「公然违反协议」，并 「向空中发射了几发子弹」恐吓印军。

印军在一份声明中说 :「尽管受到严重挑衅，（我们）自己的部队还是保持了极大的克制，表现得很成熟、很负责任。」

印度媒体8日晚间援引政府消息人士的话报道说，中国军队有长矛和棍棒，并发表了一张似乎显示士兵手持刀棍的照片。

这是几十年来首次证实在有争议的边境地区发生枪击事件，按照惯例，编制简单的边境部队不得使用枪支，以避免冲突升级。

此外，印度官方表示，中国已经找到了日前在边界附近失踪的5名印度青年，并将透过正式程序让他们回到印度。

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在中印关系紧张、边境冲突升温的背景之下，中印防长本周五在上合组织会议召开期间举行了会晤。与此同时，美国总统特朗普表示，愿意在中印问题上出面调停。

在将TikTok列入黑名单后，印度再以国安为由封杀中国腾讯的热门手游《绝地求生》(PUBG)等一系列中国app。这也是双方发生致命的边境冲突后，印度第三度这么做。

中国与印度两国自8月29日起再度於边境地区爆发军事冲突，目前传出有一名印度士兵丧命，而中印两国也互相指控对方为引发此次冲突的始作俑者。

印度军方称，日前挫败了中国军队新一次“企图改变现状”的行动。但中国外交部称解放军从未越过实控线。

中印边境紧张情势急升

根据《中国军网》9月8日发布的新闻，中国指印军在9月7日再次“非法越线挑衅”，过程中印军一度鸣枪，中国边防部队也采取“应对措施”，但目前没有传出双方伤亡的消息。

过去中印边境多次爆发冲突，但中国官媒很少在第一时间做详细报导，这次在解放军官媒发布消息，事态严重可见一般。

新闻中提到，印军在9月7日“非法越线”，进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域，还说印军在交涉时“对出面交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁”，并说“中国边防部队被迫采取应对措施稳控现地局势”。

虽然文中没有提及“应对措施”是什么，但是从报导文字可以看出双方冲突加剧。中国指控印军“严重的军事挑衅行为，性质非常恶劣”，并要求印方撤回越线人员，严格约束一线部队，严肃查处鸣枪挑衅人员，确保不再发生类似事件。

Kaschmir - S. Jaishankar (picture-alliance/AP Photo/C. Dharapak)

他说中印实际控制线沿线的局势“非常严重”，也要求双方在政治上进行“非常、非常深入的对话”。

两国外长面对面谈

《印度快报》报导，印度外交部长苏杰生 (S Jaishankar)周一(9月7日)前往莫斯科，可能与中国外交部长王毅就边境对峙问题进行讨论。

这次他前往莫斯科是为了参加9月9日至11日举行的上海合作组织外长会议。外界预计，这是在中印边境自5月初对峙以来，他首次与王毅面对面会晤。

苏杰生强调 :“如果边境的和平与安宁不是必然的，那么就不能让其他的关系在同样的基础上继续下去。”

此前，两国国防部长9月4日在莫斯科会晤，这是中印自对峙开始以来，首次高层直接会面，但双方至今仍无共识。

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