开战以来 俄乌高层的首次会谈传递出哪些信息？

（德国之声中文网）俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）和乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）本周四在土耳其进行面对面会谈。这是2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来两国高层的首次会面。

不过，针对外界就双方达成停火协议的期望，乌克兰外长库列巴周三就在一份视频声明中表示，“坦率地说，我对会谈的期望有限”。他表示，乌克兰正在寻求停火、解放其领土并解决所有人道主义问题。

库列巴也称，与拉夫罗夫会谈的成功与否取决于，克里姆林宫给拉夫罗夫“下了什么样的指令”。库列巴在周四与拉夫罗夫的会谈后表示，对于外长在这种危机中的作用，俄方的想法似乎与他不同。据路透社报道，库列巴说，俄罗斯在寻求乌克兰投降，而“我想重申，乌克兰没有投降，也不会投降”。他表示，在达成停火协议方面没有取得任何进展。

莫斯科方面表示有意愿进行谈判，但必须在其要求全部得到满足后才能结束攻击。莫斯科的要求包括基辅采取中立立场，并且放弃加入北约。

据路透社报道，俄外长拉夫罗夫在周四的会谈后再次强调，希望乌克兰保持中立。拉夫罗夫说，“我们准备讨论乌克兰的安全保障问题”，并称“我们不希望乌克兰被军事化”，希望有一个对莫斯科或俄罗斯文化没有任何威胁的“友好的、非军事化的乌克兰”。

当被问及目前的冲突是否可能导致核战争时，拉夫罗夫说：“我不想相信也不认为，核战争会开始。”他还称，俄罗斯总统普京不会拒绝与乌克兰总统泽连斯基会面，讨论“具体”的问题。

乌克兰前总统：普京的闪电战想法已经失败

乌克兰前总统波罗申科（Petro Poroshenko）3月10日在基辅接受德国之声采访时表示，他确信普京的野心不会在乌克兰止步。“如果乌克兰失败了，没有人知道（他）明天会在哪里出现。……如果普京现在想在克里米亚和被占领的顿巴斯之间建立一条陆地走廊，那么他明天为什么不会想通过立陶宛建立一条从俄罗斯到加里宁格勒地区的陆地走廊。”

在谈到俄乌和谈问题时，波罗申科对德国之声说，“因为乌克兰的军队、我们的士兵，因为乌克兰人民的团结，普京明白，他的闪电战想法已经失败。今天拉夫罗夫说，普京已准备好进行谈判。那么请从乌克兰土地上撤出。请撤出你的军队。请停止杀害乌克兰人。这绝对是谈判的基础。”

与此同时，这位乌克兰前总统也表示自己非常了解普京，“我与他有5年的谈判经验。我不相信普京，因为他向我承诺停火、释放人质、撤军的时候，他从来没有信守承诺。但请注意，我们越是强大，外交就越是有效。”

泽连斯基：“不是不能妥协，但不能背叛国家”

在两国外长会面之际，乌克兰总统泽连斯基也再度发声，并向普京喊话。

泽连斯基一方面呼吁西方加强对俄罗斯的制裁，“以便让他们坐到谈判桌前，结束这场残酷的战争”。他在周三接受北美媒体Vice采访时表示，相信普京会在某个阶段同意会谈。“我认为他看到了我们的强大。他会的。我们需要一些时间”，泽连斯基说。

另一方面，泽连斯基也表现出一些妥协的意愿。在拉夫罗夫与库列巴会面前，泽连斯基在接受德国《图片报》采访时、被问及“如何看待接受顿巴斯独立、克里米亚归属俄罗斯的要求，以及为了和平准备放弃什么”的时候答道，“这不是我能给出什么的问题。在任何谈判中，我的目标都是结束与俄罗斯的战争。而且我也准备好了采取一些措施”，他说，“不是不能作出妥协，但这些妥协绝不能是对我们国家的背叛”。他也强调，另外一方也必须准备好作出妥协。

乌克兰加入北约的问题“已经降温”

此外，这位乌克兰总统表示，不想公开讨论具体细节，尤其是在还没有与俄罗斯总统直接接触前。泽连斯基再次呼吁普京，直接进行会谈“以便我们能结束这场战争”。

本周早些时候，泽连斯基也在接受美国媒体ABC采访时表示，愿意就东部分离主义地区以及被俄罗斯并吞的克里米亚半岛的地位问题举行会谈，他表示重要的是倾听当地人民的意愿。

泽连斯基还对ABC表示，乌克兰加入北约的问题已经“降温”。他说，“在我们了解到北约并不准备接受乌克兰之后，我早就对这个问题失去热度（cool down）”。他表示，北约害怕争议问题、不想与俄罗斯对抗，“我们不会成为那个跪着求人的国家”。

“两个层面上传来希望”

德国科隆大学的政治学者、国际问题专家耶格尔（Thomas Jäger）在接受德国媒体N-TV采访时表示，他看到了乌克兰战争可能缓解的迹象。他表示，目前在两个层面上展现出积极的信号，一个是人道主义走廊，另一个是俄乌外长会面。此外，双方都表现出一些妥协的迹象。

耶格尔也谈到了西方制裁的影响，表示俄罗斯的经济已经受到严重打击。俄罗斯可能很快就会出现“冰箱换电视”、供给不足的情况。这种趋势如果发展下去，对于克里姆林宫的压力将明显增加。

自发动侵略战争以来，莫斯科受到西方严厉制裁。国际公司也纷纷撤出该国，给莫斯科经济带来影响。目前，美国计划进一步加码对俄制裁，禁止进口俄罗斯石油等能源。世界银行的首席经济学家说，莫斯科正逐渐接近债务违约。

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