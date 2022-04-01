开战以来俄罗斯首次债务违约

(德国之声中文网）本周一（4月11日），国际掉期与衍生工具协会(ISDA)欧洲委员会通报说，该机构确认，俄罗斯国家铁路公司发行的债券"未能偿还"。该委员会成员中包括若干全球最大金融机构。

该机构指出，所涉者为至2026年到期的2.5亿瑞士法郎贷款的利息支付。该委员会成员中的美国银行、高盛和摩根大通均认定，未见利息支付。

在俄军2月24日入侵乌克兰后，西方对俄实施大规模制裁，重创该国经济，俄企和该国国家财政是否仍能履行支付义务、西方债权人是否面临巨额销债威胁一直成疑。

俄铁协助运送俄军装备

技术问题？

俄铁称，它试图支付原定于3月14日到期的利息，但根据经由瑞士第六交易所发布的一份相关声明，俄铁解释说，因"代理银行网络框架内的法律和监管义务"，它无法动作。

而俄当局称，有能力偿还债务。克里姆林宫发言人佩斯科夫对媒体表示，这是西方制裁造成的"技术性的、人为的违约。别无它因。俄罗斯具备履行全部义务所需的一切。"

Alrosa经营的一处钻石矿

矿山运营商Alrosa也无法支付

对全球最大钻石生产商之一的俄罗斯Alrosa集团债务违约行为，俄方亦给出相同理由。法新社周一援引国际文传电讯社的报道说，该公司未能支付1160万美元，原因在于该公司受到制裁。俄政府持有Alrosa约33%的股份。

英国于3月24日起对Alrosa实施制裁，美国财政部随后跟进。国际文传电讯社报道说，Alrosa抱怨说，受制裁影响，即使拥有资金，偿还债务"在技术上不可能"。目前不清楚，该集团是否会以卢布支付2024年到期贷款的利息，或者根本无法偿还。

压力增加

因入侵乌克兰，美国新近再度加大对俄经济压力。美财政部上周宣布，禁止俄当局从美国银行持有的外汇储备中向债权人支付超过6亿美元的到期债务。

在战争开始后，俄央行在西方的巨额储备遭冻结。不过，莫斯科一度仍能使用它们来支付以美元计价的国债。

出台此一禁令旨在迫使克里姆林宫在此一问题上做出决定：是将其国库中尚有的美元用于偿还债权方，还是用于其它目的，例如，资助战争。

不发行新国债

在制裁背景下，俄有关当局决定暂时不再发行政府债券。经济部长西卢安诺夫（ Anton Siluanow ）在周一晚间接受《消息报》采访时表示，年内不发行任何新债券。

他同时表示，评估结果显示，石油和天然气销售等收入足以支付国家当前支出。这位部长指出，若继续借债，国家将面临"天文数字"高成本，因此，借债失去意义。西卢安诺夫部长可能意指俄罗斯国家目前必须提供高利率方能发行新国债。此外，因西方制裁，该国在很大程度上被排除在了国际金融系统之外，从而大大缩小了买方圈。

上周末，美国评级机构标准普尔（S&P）再次下调俄债务主权信用评级至"选择性违约"。此级意为部分偿债违约。 此前，因西方制裁而外汇储备基本被封的俄罗斯以卢布而非美元偿还了两笔债券。

随着这一评级下调，标准普尔还宣布不再评估俄罗斯债务主权信用。另两家主要评级机构穆迪和惠誉此前已停止对该国评级。此举背景是欧盟的制裁措施，该措施禁止国际评级机构未来继续评估俄罗斯主权信用。

（德新社，路透社）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。