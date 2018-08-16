开学季 德国百万学童买不起学习用品

（德国之声中文网）上学期德国总计有1006163名孩童领取国家开学补给金贴，与去年相比增加5千人，较前年多出4万6千人。各州当中，以北莱因-威斯特法伦州领取津贴的人数最多(30万)，接下来是下萨克森州的11万7千人。柏林州的人口数儘管要比其他州少很多，却也有9万8千名儿童需要经济资助，比南部大州巴伐利亚州(8万)和巴登－符腾堡州(8万9千)都来的多。

根据规范社会福利措施的"哈尔茨4号"方案，需要资助的学生每年可以领取大约100欧元的学用津贴。于学年度开始的第一学期开始(8月)先发放70欧元，其余的30欧元于第二学期(2月)发放。今年8月的统计资料尚未公布。

100欧元根本不够

"每年100欧元的补给津贴是不够应付学用开销的"，德国联邦家庭、老年人、女性与青年委员会主席齐默曼(Sabine Zimmermann)说。因为，无论是运动服、运动鞋、新书包还是上美术课用的粉笔，每一样都得花钱。齐默曼要求提高学用补助金额。"早在2008年就证实了学用需要超过100欧元，但十年过去了还是一分都没涨。这条法规显然有问题，而且是违反宪法的。"她说。

陈闵榕/叶宣（天主教通讯社）