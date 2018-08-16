 开学季 德国百万学童买不起学习用品 | 非常德国之学业职场 | DW | 27.08.2018

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非常德国之学业职场

开学季 德国百万学童买不起学习用品

新学期开始！许多学生都得为新学期购买各项学习用品。然而据统计，德国有超过一百万名学童需要国家资助才能购买开学必备的学习用品。

Einschulung in Hessen (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

在德国各联邦州，2018/2019年秋季学期陆续开始

（德国之声中文网）上学期德国总计有1006163名孩童领取国家开学补给金贴，与去年相比增加5千人，较前年多出4万6千人。各州当中，以北莱因-威斯特法伦州领取津贴的人数最多(30万)，接下来是下萨克森州的11万7千人。柏林州的人口数儘管要比其他州少很多，却也有9万8千名儿童需要经济资助，比南部大州巴伐利亚州(8万)和巴登－符腾堡州(8万9千)都来的多。

根据规范社会福利措施的"哈尔茨4号"方案，需要资助的学生每年可以领取大约100欧元的学用津贴。于学年度开始的第一学期开始(8月)先发放70欧元，其余的30欧元于第二学期(2月)发放。今年8月的统计资料尚未公布。

100欧元根本不够

"每年100欧元的补给津贴是不够应付学用开销的"，德国联邦家庭、老年人、女性与青年委员会主席齐默曼(Sabine Zimmermann)说。因为，无论是运动服、运动鞋、新书包还是上美术课用的粉笔，每一样都得花钱。齐默曼要求提高学用补助金额。"早在2008年就证实了学用需要超过100欧元，但十年过去了还是一分都没涨。这条法规显然有问题，而且是违反宪法的。"她说。

陈闵榕/叶宣（天主教通讯社）

  • Mädchen mit Schultüte, Copyright: imago/Kickner

    背着书包上学堂

    装满礼物的入学彩袋

    入学彩袋历史悠久，是德国一年级小学生入学第一天必不可少的“行头”。彩袋里装满了各种糖果、文具和玩具，伴随着孩子们走进校园，象征着美好的新开端。圆锥形糖果袋的传统可以追溯到18世纪末，19世纪初。

  • Mädchen liest ein Buch in der Schule, Copyright: Getty Images/AFP/S.Khan

    背着书包上学堂

    人生新阶段

    在德国，儿童一般6岁上学。各联邦州开学时间不同，但新学期都在8、9月间开学。虽然许多孩子上学前去过好几年幼儿园，对集体生活有所感受，但上学对孩子们来说仍然是人生的一个新阶段，对家长们来说也意味着生活出现了新的改变。

  • Mutter und Sohn auf dem Schulweg, Copyright: picture-alliance/dpa

    背着书包上学堂

    心仪的新书包

    入学前，孩子们会得到新书包。许多家长为孩子选择硬壳书包，这样书本放在里面不会弄皱。不过，轻便的软背包现在也越来越受欢迎。在孩子们看来，书包的图案和颜色是最重要的。今年男童书包流行款是星球大战主题，而偶像超人从来就是孩子们的最爱。

  • Brotdose, Copyright: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

    背着书包上学堂

    家里的味道：早餐盒

    新书包里少不了新笔盒和各种文具，当然也少不了早餐盒。虽然许多德国小学现在部分引进全日制，孩子们中午可以在食堂吃午饭，但孩子们还是喜欢在课间吃点家里带来的早餐面包和水果。

  • Junge mit Schultüte, Copyright: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

    背着书包上学堂

    笑一笑！

    开学后当然要照张合影。孩子们捧着几乎和他们一般高的入学彩袋，站在写着“我的校园第一天”的牌子旁。有的孩子在镜头前非常自豪，有的却觉得照合影有点“烦人”。

  • Kreuz, Copyright: picture-alliance/dpa

    背着书包上学堂

    祈祷和祝福

    开学第一天，学校会为新生举行入学典礼并邀请孩子们的家长、亲戚和教父、教母参加。学校通常还组织学生前往教堂参加礼拜，由教会为孩子们送上祝福。 一些学校也为穆斯林儿童准备了跨宗教的仪式。

  • Auftritt bei einer Einschulung, Copyright: picture alliance/dpa/P. Steffen

    背着书包上学堂

    “大孩子”帮助小小孩

    许多学校还会为每个新生配一个“小顾问”。他们是三年级或者四年级的“大孩子”。小顾问们的任务是帮助新同学熟悉环境，给他们一些建议。

  • Tafel in der Schule, Copyright: picture alliance/dpa/G. Kirchner

    背着书包上学堂

    新教室

    入学仪式后，孩子们便按班级被带到各自的教室里。每个年级一般都有好几个班，分为A、B、C等等。开学第二天，孩子们就得独自找到自己的教室。当然，小顾问们也非常乐意帮助新生。

  • Ballon mit dem Text, 'Mein erster Schultag' Copyright: picture alliance/R. Goldmann

    背着书包上学堂

    家庭聚会

    在正式的仪式结束后，大多数德国家庭都会邀请亲朋好友，喝咖啡、吃蛋糕，庆祝孩子们走进学堂的第一天。孩子们则可以打开装满糖果的彩袋了!

  • Klassenzimmer, Copyright: picture alliance/dpa/P. Steffen

    背着书包上学堂

    开学第二天

    开学第二天，老师走上讲台，孩子们开始上课。12、13年的课堂学习从此开始。

    作者: Kate Müser


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背着书包上学堂

8、9月，又到了德国中小学开学的时候了。最激动的当然是一年级的小朋友和他们的家长。在德国，除了新生入学典礼外，还有不少传统习俗和讲究呢！ (24.08.2016)  

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