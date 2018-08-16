开学季 德国百万学童买不起学习用品

（德国之声中文网）上学期德国总计有1006163名孩童领取国家开学补给金贴，与去年相比增加5千人，较前年多出4万6千人。各州当中，以北莱因-威斯特法伦州领取津贴的人数最多(30万)，接下来是下萨克森州的11万7千人。柏林州的人口数儘管要比其他州少很多，却也有9万8千名儿童需要经济资助，比南部大州巴伐利亚州(8万)和巴登－符腾堡州(8万9千)都来的多。
根据规范社会福利措施的"哈尔茨4号"方案，需要资助的学生每年可以领取大约100欧元的学用津贴。于学年度开始的第一学期开始(8月)先发放70欧元，其余的30欧元于第二学期(2月)发放。今年8月的统计资料尚未公布。
100欧元根本不够
"每年100欧元的补给津贴是不够应付学用开销的"，德国联邦家庭、老年人、女性与青年委员会主席齐默曼(Sabine Zimmermann)说。因为，无论是运动服、运动鞋、新书包还是上美术课用的粉笔，每一样都得花钱。齐默曼要求提高学用补助金额。"早在2008年就证实了学用需要超过100欧元，但十年过去了还是一分都没涨。这条法规显然有问题，而且是违反宪法的。"她说。
陈闵榕/叶宣（天主教通讯社）
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背着书包上学堂
装满礼物的入学彩袋
入学彩袋历史悠久，是德国一年级小学生入学第一天必不可少的“行头”。彩袋里装满了各种糖果、文具和玩具，伴随着孩子们走进校园，象征着美好的新开端。圆锥形糖果袋的传统可以追溯到18世纪末，19世纪初。
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人生新阶段
在德国，儿童一般6岁上学。各联邦州开学时间不同，但新学期都在8、9月间开学。虽然许多孩子上学前去过好几年幼儿园，对集体生活有所感受，但上学对孩子们来说仍然是人生的一个新阶段，对家长们来说也意味着生活出现了新的改变。
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心仪的新书包
入学前，孩子们会得到新书包。许多家长为孩子选择硬壳书包，这样书本放在里面不会弄皱。不过，轻便的软背包现在也越来越受欢迎。在孩子们看来，书包的图案和颜色是最重要的。今年男童书包流行款是星球大战主题，而偶像超人从来就是孩子们的最爱。
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家里的味道：早餐盒
新书包里少不了新笔盒和各种文具，当然也少不了早餐盒。虽然许多德国小学现在部分引进全日制，孩子们中午可以在食堂吃午饭，但孩子们还是喜欢在课间吃点家里带来的早餐面包和水果。
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笑一笑！
开学后当然要照张合影。孩子们捧着几乎和他们一般高的入学彩袋，站在写着“我的校园第一天”的牌子旁。有的孩子在镜头前非常自豪，有的却觉得照合影有点“烦人”。
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祈祷和祝福
开学第一天，学校会为新生举行入学典礼并邀请孩子们的家长、亲戚和教父、教母参加。学校通常还组织学生前往教堂参加礼拜，由教会为孩子们送上祝福。 一些学校也为穆斯林儿童准备了跨宗教的仪式。
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“大孩子”帮助小小孩
许多学校还会为每个新生配一个“小顾问”。他们是三年级或者四年级的“大孩子”。小顾问们的任务是帮助新同学熟悉环境，给他们一些建议。
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新教室
入学仪式后，孩子们便按班级被带到各自的教室里。每个年级一般都有好几个班，分为A、B、C等等。开学第二天，孩子们就得独自找到自己的教室。当然，小顾问们也非常乐意帮助新生。
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家庭聚会
在正式的仪式结束后，大多数德国家庭都会邀请亲朋好友，喝咖啡、吃蛋糕，庆祝孩子们走进学堂的第一天。孩子们则可以打开装满糖果的彩袋了!
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开学第二天
开学第二天，老师走上讲台，孩子们开始上课。12、13年的课堂学习从此开始。
作者: Kate Müser