开姆尼茨：大批警力严阵以待

（德国之声中文网）在开姆尼茨，警方正为可能再度发生冲突做准备。周六（9月1日），预期会有上万人参加示威游行。约70个团体、组织及政党号召在上午举行大规模示威集会；右翼民粹主义公民运动"为了开姆尼茨"（Pro Chemnitz）以及德国选项党和敌视外国人的联盟"爱国欧洲人反对西方伊斯兰化"（Pegida）计划下午举行示威活动。

为能保障安全、控制局面，萨克森州警方不得不要求德累斯顿和汉堡足球队今天下午易地举行两队之间的德乙联赛。这两个足球俱乐部据此双双宣布取消今天作赛。

维护法治

在发生一名35岁德国人遭人刺死事件后，开姆尼茨曾多天发生暴力冲突，导致多人受伤。鉴于所发生的事件以及有人呼吁实施私刑，联邦司法部长巴利（Katarina Barley，社民党籍）警告德国国内可能出现越来越严重的蔑视法治现象。她并要求萨克森州当局，必须对所有作案人采取严肃措施。

萨克森州融入事务部长克平（Petra Köpping，社民党籍）指出，类似开姆尼茨那样的冲突也可能在其它德国城市发生。她强调，参与开姆尼茨冲突的有来自德国全境的极右人士。她指出，右翼人士之间的联系网极致密，因此，这样的示威行动在每个城市都有可能。

新一轮示威游行举行前 严阵以待的当地警方

文件造假

目前，有关涉嫌参与杀人的那名伊拉克人，已有新信息。《明镜》周刊报道说，总部位于纽伦堡的联邦移民及难民事务局的一项调查结果显示，此人提供的个人材料中有两份是"全然伪造"。

开姆尼茨行政法院透露，这名伊拉克人本可以在2016年5月就被递解去保加利亚的，但未能实施。

除这名伊拉克人外，另一名叙利亚人也被视为作案嫌犯，正被拘留审查。正是这两名男子的涉嫌杀人行为引发了上周日和本周一的右翼示威浪潮，并发生敌视外国人的攻击现象。鉴于发生了这些事件，瑞士外交部发布公示，提醒本国公民在示威活动周边活动时多加小心。

监控选项党？

开姆尼茨冲突事件发生后，要求国家宪法保护机构对选项党实行监控的呼声高涨。不过，联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer，基社盟籍）对此持保留态度。他对丰克传媒集团各报表示，"在我看来，目前尚不存在对该党进行全面监控的前提"。

凝炼／任琛（德新社、路透社、法新社）