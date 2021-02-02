开启新生活？不少港人移民英国后遭遇艰辛

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在英国向持有BNO护照的港人实施签证优惠政策之后的9个月里，已经有将近9万人从香港移民英国。但是这里的新生活却不如预期，很多人面临着求职、求房的现实问题，还有社会上的敌意。
英国今年1月底开放让符合领取英国国民海外护照（BNO）资格的香港人申请签证赴英。12月初，英国下议院讨论一项修正案，决定没有BNO身份的人是否可申请BNO签证，该修正案最终不获接受。
获英国政府政治庇护、前香港立法会议员罗冠聪联同其他移居英国港人创办香港协会(Hong Kong Umbrella Community)，协助港人与英国社会互动。协会将成立基金，利用所筹得款项协助英国各地的港人组织注册成为慈善机构。
「爱国者治港」下的新制香港立法会选举即将於19日登场。在民主派缺席下，民调显示选情低迷，多数民众无投票意愿。专家指香港选举将「人大化」，即「大陆的选举风格，恐将成为香港未来的主旋律」。
香港最新一份教育界的调研结果显示，2020至2021年学生退学人数较往年上升1.7倍，教师离职人数也上升至近1000人。其中，有6成退学的学生选择离港，离职教师中选择移民或提早退休的比例也上升。
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