文化经纬

开启新生活？不少港人移民英国后遭遇艰辛

在英国向持有BNO护照的港人实施签证优惠政策之后的9个月里，已经有将近9万人从香港移民英国。但是这里的新生活却不如预期，很多人面临着求职、求房的现实问题，还有社会上的敌意。