开发中国家追解封潮 专家忧疫情重来

（德国之声中文网）上周，巴西、墨西哥、南非、印度和巴基斯坦的新冠疫情还持续出现新增病例，但是却已经在准备重新开放公共场所、让商店恢复营业。专家担忧，如果一些开发程度较低的国家，在医疗系统尚未完善的时候就跟着已开发国家放松管制，可能会让疫情再度爆发。

根据约翰霍普金斯大学的报告，巴西是全球确诊数字第二高的国家，仅次于美国。截稿为止，巴西有739,503人确诊、38,406人死亡。全球共有7,238,723人确诊。

英国艾希特大學（University of Exeter）醫學院教授潘卡尼亞（Bharat Pankhania）解释道，这些国家陷入两难：一方面他们十分迫切希望恢复经济活动，但是却也可能因此造成大量人民的死亡。不过他也认为，如果政治人物意图恢复刚解除的防疫政策，也可能会遭到民意反弹，导致其政治生涯遭到威胁。

巴西、俄罗斯疫情中解封

伦敦政经学院教授全球卫生政策助理教授克莱尔·温纳姆（Clare Wenham）说巴西的情况十分「吓人」。她称政府停止公开新冠累计确诊病例及死亡病例的做法，会阻碍学者理解病毒的传播过程以及对巴西社会的影响：「我们看到世界各国公告的数据多少都有问题，但是完全不公告很明显是一项政治决定。」

新冠确诊病例数全球第三高的俄罗斯，也在周一宣布结束长达2个月的居家防疫令。但是俄国政府也强调，紧急令要到7月10日才会全面解除。

南非或面临第二波疫情

南非共和国的确诊病例在过去两周快速攀升，目前总数48000个确诊案例当中，有一半是两周内新增的病例。这让外界担忧，南非这个非洲开发程度最高的经济体，很可能会在解封之后面临到第二波疫情。

伦敦国王大学的学者納塔莉·麥克德莫特博士（Dr. Nathalie MacDermott）说，原先南非解封的决定看似非常可信，但是在病毒检测政策尚不完善的情况下，解封决定便看似「不成熟」。

贫穷国家苦寻出路

伦敦政经学院教授温纳姆认为，贫穷国家不见得完全没有选择，例如利比里亞（Liberia）和塞拉利昂（Sierra Leone），就从应对艾波拉病毒的经验中获取教训，了解他们的国家完全无法承担社区传染的风险，因此在疫情初期就迅速做出反应。她补充道，萨尔瓦多和巴拿马等较早遭到疫情重创的国家，虽然牺牲了人权与公民权利作为代价，但现在政府的防疫成效相对较好。

有些专家也担忧，「封城」是源自于中国的防疫措施，但不见得能套用到每个国家身上。爱丁堡大学的传染学教授伍尔豪斯（Mark Woolhouse）说，「很多国家现在发现这个解方带来的影响可能甚至比疫情更严重」，尤其有些国家已经实施了一段时间的封城措施，疫情却仍然没有退去。他建议这些国家可以专注在瞄准高风险群做防护措施，例如特别保护高龄者。

张慈/李澄欣(美联社)