 开先河 德法院判前叙利亚军官危害人类罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2022

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时政风云

开先河 德法院判前叙利亚军官危害人类罪

德国一地方高等法院因危害人类罪，判处一名前叙利亚军官无期徒刑。该审判案开首次在叙利亚境外司法追究该国内战中官方人士罪行先河。

Koblenz Staatsfolterprozess gegen Anwar R. aus Syrien

审判程序起始于 2020 年 4 月，为国际首例

 （德国之声中文网）本周四（1月13日），德国一地方法院裁定一名前叙利亚陆军上校犯有有官方背景的酷刑罪，判处无期徒刑。

莱茵兰-普法尔茨州科布伦茨（ Koblenz ）高等地方法院裁定被告安瓦尔·拉斯兰（ Anwar Raslan ）作为大马士革阿尔-哈迪卜（ Al-Khatib ） 拘押中心负责人，对 27 人遭谋杀负有直接责任。 

对拉斯兰的起诉基于普世管辖权原则。依据该原则，各国司法机构均有权起诉外国人在他国可能犯下的战争罪。 

此次审判是第三国司法机构首次审判叙利亚国内发生的涉嫌危害人类罪行为。

Deutschland | Koblenz Prozess um Staatsfolter in Syrien

叙利亚难民在科布伦茨法庭举着受害兄弟的照片

指控要点 

现年 58 岁的这名前叙军上校否认犯有酷刑罪，否认下过任何酷刑命令。 

根据指控，被告所犯的危害人类罪发生在 2011 年和 2012 年--叙利亚内战阶段。拉斯兰被控要对首都大马士革情报总局监狱里至少 4000 人遭受酷刑负责。他被指控监督审讯，审讯所使用的手段包括"电击"、"拳打脚踢、用铁丝和鞭子抽打"、强奸和性虐待，以及剥夺睡眠。 

检方指控，拉斯兰负责安排审讯人员和狱警在这所臭名昭著的监狱工作，制定其工作程序，了解酷刑实情。检方指出，施用酷刑旨在逼供、获取信息。 

上周，拉斯兰的辩护律师要求法院宣判其当事人无罪，理由是，他从未亲自折磨过任何人，而且，早在 2012 年底便已出逃叙利亚。

人权组织表欢迎

此次审判可能为未来对在内战期间犯罪的叙利亚官员的审判开创国际先例。 

欧洲独立人权组织--宪法和人权中心（ European Center for Constitutional and Human Rights）秘书长卡莱克（ Wolfgang Kaleck ）表示，"尽管国际刑事司法存在种种缺陷，但对拉斯兰的定罪显示了普世管辖权原则能够奏效，而且，在德国和欧洲实际可行。"

人权观察执行主任罗斯（Kenneth Roth）也对判决表示欢迎。他在日内瓦对媒体称， "它确实具有历史意义"。 他透露，人权观察在此案审理中帮助提供了一些证据，证明"拘留期间的酷刑和谋杀……是阿萨德政府作案手段的重要组成部分。"

要求终身监禁 

鉴于罪行严重，检方要求法院对被告判无期徒刑，并排除在前 15 年内释放的可能性。 

该案于 2020 年 4 月开庭审理，被告是两名叙利亚人。其中较年轻的埃亚德· A. （Eyad A. ） 去年 2 月获刑四年半，罪名是协助和教唆从事危害人类罪，其中包括帮助将 30 名反政府抗议者转移到阿尔-哈迪卜酷刑监狱。 

两名被告均被视为巴沙尔·阿萨德政权官员，后逃离叙利亚， 2019 年在德国被捕。 

俄罗斯和中国曾在联合国安理会投票否决西方国家将叙利亚当局反人类罪提交国际刑事法院审理的提案，从而导致酷刑和化学武器袭击的幸存者寻求正义的机会大为减少。

（德新社，路透社） 

 

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