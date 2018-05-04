建非洲最大自贸区 中吉两国谁受益？

（德国之声中文网）这是小国吉布提的重大日子：上周四（７月５日），自豪的盖莱（Ismail Omar Guelleh）总统宣布，"我们愿成为全球生产及出口中心。它是进入整个非洲大陆之门！"此前，他在此为新经济特区剪了彩。初始阶段，特区占地240公顷，供外国企业落户，未来十年，面积将扩展到4800公顷，成为非洲最大经济特区。

这一宏伟项目的背后是中国企业和中国金钱。它是"新丝绸之路"的一部分。中国有意通过这一海港和工业园网络获得新市场。吉布提正相合适：这个袖珍小国位于欧亚贸易的最重要海上通道之滨。新自贸区耗资35亿美元，吉布提国有海港经营者拥有其中的60% 份额，剩余份额为3家中资企业所有。埃塞俄比亚经济学教授雅拉塔（Gideon Jalata）在接受德国之声采访时指出，"中国从中受惠多多，自贸区为中国企业带来新的市场机会"。

而且，成本低廉。在自贸区落户的企业既不需要上交增值税，也不需要交纳盈利税。吉布提政府不仅想藉此吸引中国企业。而且，甚至在YouTube上也出现了面向国际投资人的广告片。德国经济界非洲委员会主席利宾（Stefan Liebing）在接受德国之声采访时表示，中国能在这里积极活动，值得欢迎。他指出，有些东西也绝对能让某些德国企业感兴趣，其中就包括海港基础设施，因为，埃塞俄比亚的所有进口以及其它国家的进口均经由吉布提海港。

吉布提位于全球最重要海上通道之滨

寄希望于就业机会大增

那么，吉布提是否也会受惠于这个新区呢？专家雅拉塔确信，是这样的。他表示，贸易毕竟是经济发展的引擎，中国企业会在自贸区经营，这将加强该地区与中国的贸易关系，减少它们对西方的依赖性。他举例指出，埃塞俄比亚不靠海，大部分货物交流经由邻国吉布提港口，今年一月起，两国间的新铁路投入运行：752公里长，年货物运输量为400万吨。

吉布提政府希望，本国百姓能从中获益。海港负责人哈迪（Abubaker Omar Hadi）在剪彩仪式上表示，自贸区将为吉布提人创造就业机会，最终，将出现35万个工作岗位。鉴于目前失业率几近40%，吉布提亟需获得新的就业机会。最初数年，自贸区的外籍劳工占比最高可达70%；此后，其比重将降至30%。

然而，自贸区是否能给吉布提带来就业奇迹，尚难预料。虽然中国商务部在一份《吉布提外来投资纲要》中建议为当地创造就业机会，但中国企业更愿意从中国带自己的劳工，这是有名的。雅拉塔表示，非洲国家必须精明谈判，使当地居民能得到聘用，并确保有真正的技术转让。当然，涉及吉布提，情况可能会比较困难：教育水平低，很多国民无法从事高质职业。据联合国儿童基金会提供的数据，该国只有62%的男孩和56%的女孩上小学。

吉布提总统盖莱被认为专横跋扈

吉布提债务增加

该项目还含有另一个大风险：吉布提基础设施扩建的最大部分资金来自中国贷款。国际货币基金组织去年提出警告说，吉布提国债在短短两年内从国内生产总值的50%上升到了85%。海港负责人哈迪对法新社说："我们不为债务担心。还债的不是纳税人，而是使用了我们的服务的所有人：船只和商人们。"但是，如果商人和企业不来了，例如，遇上世界经济萧条，那就麻烦了。

经济专家雅拉塔还强调了一点：通过对经济特区的融资，中国意欲确保在该地区的政治影响。由于其所处的有利战略地位，美国、法国以及中国已在吉布提拥有军事基地。雅拉塔指出，中国试图从各相关国家那里得到外交上的支持，得到在传播中国式人权观上的支持。这一点在吉布提恐怕不是难事：人权组织早就在抨击盖莱总统的威权政府；过去几次大选，反对派根本就未参与竞争。