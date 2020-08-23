建筑需求大增　中国成德国木材最大市场

（德国之声中文网）德国联邦统计局周一（５月１０日）通报说，2020年，德国原木出口约1270万立方米，价值8.45亿欧元，与2019年相比，增幅42.6%。

该机构指出，导致出口旺盛的主因是对云杉和冷杉木的高需求。不过，通报称，今年以来，此一上升趋势不再，1、2两月，同比下降12.4%，为150万立方米。

德国联邦统计局专家确认，"2020年，最重要销售市场是中华人民共和国“，出口中有一半(50.6%或640万立方米)运往中国。由此，对华出口份额从2015年以来大幅增加，—— 当时为10.1%； 排名第二和第三的分别是奥地利（19.2%）和比利时（9.2%）。

长期比较显示，自2015年以来，德国原木出口增加了两倍多，同期进口下降三分之一，为590万立方米。

干旱和虫害造成德国森林中大量树木死亡

联邦统计局指出，"国外需求的增长与国内伐木创记录同步”：去年，德国森林伐木804万立方米，超过两德统一以来的任何时候。导致伐木量明显增加的一大原因是干旱和高温带来的虫害对森林的损害加大。

（路透社）

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