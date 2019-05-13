建筑大师贝聿铭去世 享年102岁

（德国之声中文网）5月16日，美籍华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。这位大师一生获奖无数，其代表作包括卢浮宫前的巨型玻璃金字塔。

曾险些被冷落

在卢浮宫金字塔一次重要的落成典礼上，著名设计师贝聿铭险些被冷落。1989年3月的一天，为卢浮宫金字塔举行的落成庆典即将开始，工人们正在进行最后的修补和清理工作，没有人知道，人群中这位不起眼的亚洲人，就是这座建筑物的设计师。据《洛杉矶时报》当年报道，当贝聿铭被拦在警戒线外不被获准参加典礼时，他一边对警卫说："我就是这座建筑物的设计师。"一边急着在钱夹中寻找证件。现如今，玻璃金字塔早已成了现代巴黎的标志性建筑。

光线大师

2017年4月26日，这位在纽约生活的美籍华人迎来100岁生日。卢浮宫每年吸引大约800多万游客前来参观，除了馆藏的蒙娜·丽莎和维纳斯等艺术珍宝之外，贝聿铭设计的21米高的玻璃金字塔，也是游客必看的项目。

事实上，按照最初设计方案，金字塔每年接待游客的上限为450万人。透过玻璃外墙，阳光可以直接照射到地下的大厅，而贝聿铭也因此被誉为"光线大师"。

从中国到美国

贝聿铭1917年生于广州，青少年时代先后在香港和上海度过，直至17岁时移民美国。酷爱艺术的父母让青年贝聿铭接受了最好的建筑学教育：1935年入读宾州大学，稍后又转学至麻省理工学院，1946年毕业于哈佛大学建筑设计学院，他先后师从于包豪斯建筑大师马塞尔·布劳尔以及瓦尔特·格鲁皮斯。

二战爆发后，贝聿铭无法返回中国，先后在波士顿，纽约和洛杉矶从事建筑设计工作。加入美国籍后，贝聿铭参与了一系列城建项目，比如丹佛的Mile High中心，芝加哥的海德公园重建项目以及蒙特利尔的玛丽广场。在纽约韦伯克纳波设计所就职不久后，贝聿铭独立创业，成立了"贝氏及伙伴设计事务所"。得益于建筑巨头扎肯多夫公司的鼎力支持，贝聿铭的设计灵感得到了极大的激发。

享誉全球

稍后，一些影响巨大的设计订单接踵而至，其中包括华盛顿国家艺术画廊和波士顿肯尼迪总统纪念博物馆。成为享誉全球的设计师之后，贝聿铭还曾同妻子一道返回中国，并在当地也参与了一些项目的设计。贝聿铭夫妇育有三子一女。贝聿铭到世界各地从事设计工作时，往往会全家出动，因为妻子和儿女也希望对他的工作助一臂之力。

"贝聿铭赋予了我们这个世纪很多绝美的内饰和外型。"普里兹克建筑奖评委们1983年向贝聿铭宣布获奖理由时如是说。"他的多才多艺以及他对材料的绝妙运用赋予了他的建筑设计某种诗意。"普里兹克奖被视为建筑设计行业的最高奖项。但是，贝聿铭的设计才华也并不总是立即得到认可。卢浮宫玻璃金字塔建成后，很多人戏称这是迪斯尼乐园的延伸，更多的人批评这一设计太过随意，近乎荒唐滑稽等等。

贝聿铭为德国历史博物馆设计的新翼建筑

德国渊源

贝聿铭应邀为德国历史博物馆设计的展厅副楼，而这一决定本身就立即引发了一股强烈的抗议潮：时任总理的赫尔穆特·科尔直接下令将设计订单交给了贝聿铭，因为此时的贝聿铭已不参加设计招标活动。然而，1997年设计草案一公布，贝聿铭的才华令所有人折服，那些批评声也就消失了。

2003年，这一副楼交付使用后，被博物馆形容为一座"美得令人窒息的建筑"。

探索新事物

批评声从不会影响到贝聿铭的设计热情，在亚洲同样如此。1982年为北京设计香山饭店后，他又先后接手了香港的中国银行主楼以及京都附近的美秀博物馆的设计。

曾获普利策新闻奖的建筑评论家保罗·戈德贝格曾写道，在美秀博物馆和多哈伊斯兰艺术博物馆的设计中，贝聿铭尝试着在西方现代设计中融入其他文化圈的因素。他写道："贝聿铭从不满足于已取得的成就，而总是在探索新的事物。"

达扬/王凡/雨涵（德新社等）

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