建筑商破产了，购房者该怎么办？

（德国之声中文网）"我一直以为，这样的事情不可能发生。但现在我们的噩梦竟然成了现实，建筑公司倒闭了，我非常非常懊恼。"

2019年五月，达尼尔夫妇收到了建筑公司破产的消息。当时，他们已经为购买这套在建的住宅支付了30万欧元。在德国，购买在建房产项目，是按照建筑进度支付房款的。他们当时购买这套新房，是为了能在这里安度晚年，因为这套公寓比较适合老年人居住，为此目的，他们甚至卖掉了自己原来的住房。

建筑公司一旦倒闭，业主已经支付的房款往往就会全部打水漂。达尼尔夫妇看着建筑商留下的毛坯房，一时不知所措。

像达尼尔夫妇这样遭遇建筑商破产的购房者，目前在德国还有很多。取消建筑合同的案例也在明显增多。通常年景里，取消建筑合同的比例大约为3.5%，但2023年9月，这一比例一度飙升至21.4%。总而言之，德国的住宅建设目前正经历着一场严重的危机。

达尼尔夫妇对德国之声表示，当时他们度过了很多个不眠之夜，毕竟买房花掉了半生的积蓄，今后甚至有可能陷入生活无着、居无定所的境地。

负责建筑公司破产清算的专职人员将买房者召集在一起开了个会，告知大家目前已没有其他建筑公司愿意接手这个项目，唯一的出路就是由业主们成立信托基金，用筹措的资金完成这个建筑项目。

新房无法入住，旧房已经售出，达尼尔夫妇只好租住了一套只有六十平米的公寓。为了支付续建房屋的费用，夫妻俩只好节衣缩食，妻子甚至卖掉了养老保险。

续建工程又花费了大约十万欧元，除此之外，夫妻俩还需支付房租以及聘请律师的费用。达尼尔夫妇表示，今后绝不会再做新房还没建好，就出售自家原有住房的事情了。

2021年8月一个阳光明媚的日子里，达尼尔夫妇的新居终于可以入住了。续建过程中，达尼尔夫妇的亲朋好友们提供了很多帮助。妻子莫妮卡·达尼尔对德国之声表示："我丈夫是我的精神支柱，但在当时的情况下，我也不能总是和他诉苦吧，毕竟他的心理负担也很重。所以，能和好姐妹说说心里话，对我非常重要。"

达尼尔夫妇之所以愿意接受德国之声的访问，就是因为他们想告诉那些和他们有着同样遭遇的人们，发生建筑商破产的事情时，一定不要失去继续抗争的勇气。

好在，达尼尔夫妇的噩梦最终还是有了一个好的结局："我们曾经梦想拥有一套完美的住宅，现在这个梦终于实现了。"

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