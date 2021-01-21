建立竞合关系 中美联合国角力持续

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 27日在一场记者会表示，这是他上任后的第一个完整工作日，他赞成与中国在气候变化和其他共同在意的问题上进行合作，尽管他认定中国在新疆对维吾尔人实施种族灭绝。

布林肯向媒体表示，美中关系「可以说是我们在世界上最重要的关系」。他说：「越来越明显的是，这段关系出现一些对抗的面向，也有互相竞争的一面。不过，双方在这段关系中也有合作的空间。」布林肯认为，共同应对气候变化符合两国的利益。

他说：「我认为，也希望，我们能够追求这一点，这符合大背景下，我们的外交政策。我们与中国关注许多相同的问题，而我们需要努力解决这些问题。」

布林肯被问到，在前美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 上周表示中国在新疆对维吾尔人实施了种族灭绝之后，他将如何与中国合作。布林肯在上周的确认听证会中表示，他认同蓬佩奥下的结论。

布林肯回答到：「我的判断仍然是，中国在新疆对维吾尔人实施了种族灭绝，这一点没有改变。」拜登挑选的美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）的相关评论时说，美国国务院正在审查特朗普政府的这项认定，强调该决策「没有遵循所有的程序」。

布林肯在新闻发布会上说：「我还没有真正看到托马斯-格林菲尔德大使说了什么，所以我无法对此发表评论。」

布林肯上午在国务院受到了员工的欢迎，为了遵守拜登政府颁布的新冠病毒预防措施，这些员工都戴着口罩与保持社交距离。

布林肯向他们发表谈话，承诺会修复美国与全球伙伴的关系，并向世界展示美国可以领导。特朗普执政时期的「美国优先」政策使华盛顿与传统盟友关系出现裂痕。今年1月6日特朗普的支持者袭击美国国会大厦的事件，进一步损害了美国的全球地位。

拜登政府曾誓言以强硬的方式来「超越」中国，但对北京采取强硬政策的支持者提出担忧，美国为了在气候变迁与朝鲜等议题上得到进展，可能会在与中国政府协调的过程中被迫做出妥协。

然而，美国的白宫气候变迁特使凯瑞27日表示，美国不会以牺牲其他议题作为与中国在气候变迁议题上展开合作的条件。

美国候任驻联大使誓言对抗中国影响

美国总统拜登提名的驻联合国大使人选托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）27日强调，美国必须重新与这个有193个成员的世界机构接触，以挑战中国在联合国「推行独裁议程」的努力。

北京一直在推动扩大全球影响力，以挑战美国的传统领导地位。两个超级大国之间的紧张关系在2020年联合国研究如何对抗新冠疫情时达到了沸点。在她的美国参议院确认听证会上，资深外交官托马斯-格林菲尔德承诺「将在联合国积极地对抗中国的影响」。

她向参议院外交关系委员会表示：「我们知道中国正在整个联合国系统内努力推动一项与该机构的创始价值观--美国价值观--背道而驰的独裁议程。」她说：「他们在联合国之所以这么成功，是因为我们前几年退出多个联合国旗下组织。这样的情况不会在我任期内发生。」

托马斯-格林菲尔德可望在几天内得到参议院的确认，因为民主党和共和党参议员都赞扬了这位有35年资历的资深外交官。几位参议员质疑她在2019年的一场有关中国在非洲推动一带一路的演说中，表达出对北京有利的讯息。她说：「我对中国人的所作所为，没有任何一点天真的想法。我常公开谴责他们。」

托马斯-格林菲尔德说，国务院正在审查特朗普任内，认定中国在新疆对维吾尔人实施种族灭绝一事。她说，这麽做是为了确保这项认定能延续下去，因为特朗普政府的决策没有遵守该走的法定程序。她说：「发生在维吾尔人身上的事情是可怕的，我们必须认识到它的本质。」

托马斯-格林菲尔德曾在1994年卢旺达种族大屠杀期间，担任美国驻卢旺达外交官。此前，她曾谈到自己曾被当地一名男子误认为是自己被派去要杀害的当地女子。她27日在谈到新疆的人权压迫时表示：「所以我知道种族灭绝是什麽样子，我也知道那是什么感觉。我们必须认清种族灭绝的本质。」

她还表示，美国必须广泛地重新与盟友和对手接触，并批评特朗普政府试图在国际社会中「单打独斗」，特别是在让朝鲜放弃核武器的议题上，她认为特朗普政府的做法是失败的。

托马斯-格林菲尔德强调在这个议题上会与韩国丶日本丶中国和俄罗斯重启对话，其中特别重要的议题是希望这些国家尊重对朝鲜的制裁。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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