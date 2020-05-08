建制派重夺内会 香港《国歌法》势掀风暴

（德国之声中文网）香港立法会主席梁君彦上周五（15日）引用《议事规则》92条，钦点建制派丶财委会主席陈健波主持周一（18日）的内会选举，取代曾被港澳办丶中联办（两办）多次点名批评的民主派公民党郭荣铿，引发民主派阵营不满。

综合港媒报导，内委会会议周一早上11时召开，陈健波提早45分钟走进会议室「霸位」坐上主席台，约20名保安一字排开保护他。会议一开始，民主派议员试图拉起一块黑布抗议建制派「黑箱作业」，有议员冲到主席台前，遭保安和建制派议员阻止，双方爆发肢体冲突，有议员倒地。

民主派：保安如警察武力

会议一度因有议员受伤而暂停，泛民议员不断高喊「陈健波，打茅波（使阴招）」口号，建制派议员喊「陈健波，好波」反击。共14名泛民议员先后被逐出会议室，其中朱凯廸丶许智峯和尹兆坚被保安员抬走，期间陈健波说：「各位议员不要挣扎，这样会伤到保安。」

许智峯被逐后要坐在地上休息，他说有保安员用膝头压其胸口，并将其头部按在地上，令他感到呼吸困难和头痛，他质疑立法会保安为何要用警察的武力层次制服议员。

5分钟火速投票

陈健波随后宣布进入投票程序，投票在不足5分钟内完成，在没有民主派议员投票下，民建联李慧琼获40票当选内会主席，陈健波宣布结束会议。

民主派会议召集人陈淑庄会后见传媒时斥，是次内会主席选举「名不正言不顺」，颠覆过去立法会相关《议事规则》丶内务守则及惯例，她表明民主派不会承认选举结果。

建制派民建联周浩鼎就质疑，民主派想以「黑布」遮盖「黑暴」，行为卑鄙，工联会麦美娟指当时在地上见到有至少3条保安员的领带和口罩，认为有保安员曾被人扯掉领带。

「拉布」7个月为阻《国歌法》

内务委员会正副主席选举已拖延了7个月，李慧琼当选内会主席后向传媒提到，内会在选举一事上已经「失去了半年」，「都想追回时间」。

根据立法会内务守则，有关选举须由在任的内会主席召开，但由于主席李慧琼竞逐连任要避嫌，会议由副主席郭荣铿主持，但泛民主派议员不断提出规程问题「拉布」（拖延程序）。

民主派曾表明「拉布」是为了阻挡《国歌法》议案进入立法会大会审议，事件引起北京不满，两办4月打破不干预香港内部事务的惯例，多次高调发表声明斥郭荣铿恶意拖延，被外界质疑违反《基本法》22条，中联办其后表示对港拥有监督权。

本届立法会会期7月结束，9月举行换届选举。港府日前预告，会在下周三（27日）恢复《国歌法》二读。由於届时正值中国两会会期，多名身兼港区人大代表丶政协委员的建制派立法会议员预计将留港投票，立法会势再掀起新一轮激烈攻防战。

2015年香港球迷在观众席举起示威旗帜并嘘国歌

侮辱国歌可监禁3年

近年港人反中情绪高涨，国歌成为发泄的对象。2014年占中后，大批香港球迷不时在球赛观众席上中，在大会播放中国国歌时喝倒彩及高举「香港不是中国」旗帜。2017年底，全国人大常委会将《国歌法》纳入香港《基本法》附件三，即内地同年实施的国歌法也须在港实施，由港府在本地立法落实。

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若《国歌法》三读通过後，港人一旦「不当使用国歌」及「侮辱国歌」，比如在球场上报以嘘声丶在升旗礼举起示威手势或在网上恶搞，均可被罚款5万港元及监禁3年。民主派阵营担心《国歌法》可以无限上纲，成为以言入罪的工具。

另外，该条例同时将国歌纳入中小学教育，包括国际学校和特殊学校，校方需教授学生唱国歌丶国歌历史及奏唱国歌时的礼仪等，引发学界关注教育自主是否被侵蚀，甚至担心学校被逼实行「爱国教育」。