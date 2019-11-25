建制派失大片席位 林郑月娥: 不影响工作

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥在26日上午行政会议前会见传媒。她首先感谢各方努力让这次选举能够顺利进行，也感谢一些候选人尽管在竞选过程中遭受到人身安全的威胁，也仍然努力完成选举。她也感谢香港市民在动荡的环境中出来投票。

记者问，林郑回答记者提问时说: 「原本这次选举只是单纯为了选出候选人，而不是给更多的政治诠释。但是现在的确有许多选民借此机会表达对政府的不满，政府也深切反省。」

记者追问，大部分当选的候选人都说这是反映民意的公投，要求政府回应五大诉求，包括成立独立调查委员会，政府会回应吗？ 如果连市民用这种和平理性的方式表达诉求，政府都不回应的话，是否意味着政府遇到安静的状况就不会回复，等于是促使更多人出来示威?

林郑重提自己「已经做出回应」，不仅早在9月4日宣布撤回逃犯条例草案，也提出四项行动准备解决社会深层问题，只是因社会动荡而搁置，未来社会回归平静就会继续推行。

林郑也说，由于这次的选举十分合法、有序的进行，她没有面对到来自中央的问责。她认为尽管选举结果重要，过程也同样重要。「如果选举违反法治与公正，会对香港造成损害，但是整个选举十分有序。」

在选举结果出炉之后，建制派失去大部份席位，一些建制派落选人将惨败归咎给政治气氛，认为区议会选举「变调」成香港市民对当前时局的政治表态，对建制派不利。例如工联会主席麦美娟便认为政府施政为其落选的原因之一。至于建制派对政府的批评，她说: 「我们不会说我们如何支持特定的候选人，因为选举是公正公平的进行。」她说: 「对建制派议员，现在的大环境是，许多选民不满我们处理的方式，但是建制派议员也说他们会继续服务选民，不影响他们的工作。我们也会继续与他们合作。」

选民有秩序的排队投票

区议会选举有如公投

香港区议会选举在25日下午全部选票点算完毕，结果显示民主派大获全胜，在全部452个议席当中拿下388个议席，在18区中共有17区的议席数目过半。

另一方面，建制派民建联派出181人，只拿到21个议席。民建联主席李慧琼表示向中委辞去主席职务，但不被接纳。发言完毕后她带领团队为败选致歉。

这次香港市民也格外积极参与投票，创下历史新高。根据香港政府的官方统计结果，全港最终投票率达71.2%，其中荃湾、沙田、西贡投票率更是高达73%。这一结果打破香港主权移交以来所有选举的纪录。以上一届于2015年的区议会选举为例，当时的最终投票率只有47%。

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虽然香港抗议浪潮已持续数月之久，但是周日（11月24日）举行区议会选举全程井然有序。各区票站的投票时间为上午7时30分至晚上10时30分。盡管投票时间充裕，大批选民早早就在投票站前排起了长队。即使在投票结束后，依然有不少选民自愿留下、依法进入投票站内监察点票过程。

根据《基本法》的特首选举委员会组成办法，1200个委员中有117个经由民选区议员相互选出而产生。过去建制派主导区议会，因此选委的议席都掌握在建制派手上。然而这一次民主派在区议会选举中获得过半议席，料会让民主派对特首选举产生更大影响力。

然而，香港政治学者郑宇硕告诉德国之声，尽管此次选举结果有望让泛民派拿下特首选举委员会的117个席位，特首选举委员会的多数席位仍然由中国政府掌握，因此选举结果预料不会对2022年的特首选举产生决定性的影响力。

罗法/楊威廉 (综合报导)