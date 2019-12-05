建制派口头谴责行动支持　弹劾林郑案遭否决

(德国之声中文网) 香港立法会12月5日就弹劾林郑月娥的提案进行辩论之后，在晚上大约七点进入投票程序。最后在直选议员当中获得过半赞成，但是在功能界别当中没有获得过半，议案因此被否决。

这次议案是分组点票，地区直选部份有 16 票赞成、14票反对下通过半数，但在功能组别 10 票赞成、22 票反对，未过半数，因此议案在分组点票下被否决。

综合香港媒体《香港电台》与《香港01》报导，尽管大部份建制派為林郑月娥「护航」，对该弹劾议案投下反对票，但仍有6名建制派立法会议员没有参与，包括地区直选的谢伟俊、梁美芬、何君尧和田北辰，以及功能界别的自由党党魁钟国斌及体艺出版界马逢国，并没有投票。

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此外，建制派第一大党民建联的主席李慧琼在發言中指出，港府在酝酿《逃犯条例》修订时并没有与民建联沟通，「我们是直到推出修例的前一天，才知道政府要以《逃犯条例》的形式去处理这件事。」民建聯作為建制派最大黨，李慧琼的發言似乎想跟政府保持距離。但事實上回溯今年2月12日，港府提交《逃犯條例》草案給立法會的時候，無獨有偶在同一天，李慧琼與遇害者潘曉穎（涉嫌遭港男陳同佳謀殺因而觸發港府修例）的家屬召開記者會，促請政府填補台港引渡安排的「法律漏洞」。

李慧琼點名批評多名司局長，包括政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、教育局局長楊潤雄、環境局局長黃錦星等，斥責他們沒有主動「止暴制亂」。但縱然如此，他們還是會否決議案，「雖然我們對政府有很多怨言，但我们是恨铁不成钢」，担忧如果在这个关键时刻通过弹劾议案，将会造成管治真空，为香港制造更多混乱。

这个临时动议是在12月4日傍晚，由香港立法会25名民主派议员提出，根据《基本法》第73條第9項，弹劾特首林郑月娥。文件中指责林郑强推备受争议的法案、动用过分武力镇压集会、造成社会撕裂等，相当于侵害了《基本法》所保障香港市民应享有的权利，构成严重违法及渎职。辩论之后的表决以「分组点票」进行，亦即需要地区直选与功能組别的议员都过半同意才能成案，本來通過机会就十分渺茫，香港《Now新闻台》也報導，民主派深知成功机会是零，动议只是希望令建制派尴尬，令他们进退两难。

罗法/李芊(综合报导)