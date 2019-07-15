建制派举行大规模集会：挺警察 反暴力

（德国之声中文网）数千人本周六下午（7月20日）聚集在金钟添马公园参加支持政府的游行活动，呼吁反对暴力。

香港电台援引集会主持人、明星陈百祥表示，因为看到香港今日的社会撕裂和不安，觉得自己要出来发言，他觉得香港从来是一个很自由和有法治的地方，市民循规蹈矩生活，亦可以接纳和包容不同的想法和理想。"香港01"报道，集会有多个环节，包括"反暴力 撑警察"、"反撕裂 保安宁"、"反冲击 保经济"和"守护香港全民加油"等等。有不少重量级人马出席，包括前警务处长邓竟成，多位退役警察及警察家属也上台发了言。

《明报》报道，集会宣布有31.6万人次出席，警方则称最高峰期有10.3万人。立法会前主席曾钰成指出，香港处于回归后最严峻的局面，一国两制受最严峻的挑战。他又说，破坏的人不择手段且狡猾，要有长期奋斗的打算，以坚决的行动守护香港。

冒雨参加集会的民众

"香港01"报道，有媒体问陈百祥，谭咏麟、钟镇涛早前出席撑警活动后，惹起一部分粉丝不满，更有人踩烂他们的唱片泄愤，陈百祥表示，这些只是鸡毛蒜皮的事："曹操都有知心友，关公都有对头人，怎么会全世界钟意你。"

参加本次活动还有霍启刚和郭晶晶。霍启刚说，香港的精神是法治、秩序和文明，而不是暴力与辱骂。在体育界流传一句话，你所面对的是对手，而不是敌人。希望在表达意见时莫将对手当作敌人。

观看视频 04:53 分享 反送中的年轻人：是走，还是留？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3MN2E 反送中的年轻人：是走，还是留？

路透社指出，参加"守护香港"集会的大多为中老年人。他们冒雨聚在添马公园。

上周末，两场以和平开场的抗议活动后来都发生了流血事件，警民之间发生冲突，造成数十人受伤，40多人被捕。活动人士和人权组织呼吁对警察动用暴力进行独立调查。

最初反对引渡法案的抗议浪潮现在渐渐演变成要求更多的民主，要求香港特首林郑月娥下台，甚至提出对陆客到香港旅游进行限制。

周日（7月21日），民间人权阵线（民阵）将再次发起游行。这次集会的诉求是全面撤回修例，以及设立独立委员会调查警员"滥暴"。警方以公众安全为由变更游行路线，游行队伍不得经过政府总部所在的中环、金钟区域。

文木 / 文山（路透社等）