 建制派举行大规模集会：挺警察 反暴力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2019

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时政风云

建制派举行大规模集会：挺警察 反暴力

香港建制派周六举行主题为"守护香港"的集会。多家当地媒体报道，一些参加游行的民众举着"反暴力"、"支持警察"等标语，参加这次活动的不乏明星政要。周日，民间人权阵线将再次发起示威，要求全面撤回修例，设独立委员会调查警员"滥暴"。

Hongkong | Kundgebung in Hongkong Hong Kong | Kundgebung in Hongkong (picture-alliance/dpa/NurPhoto/V. Yuen)

（德国之声中文网）数千人本周六下午（7月20日）聚集在金钟添马公园参加支持政府的游行活动，呼吁反对暴力。

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自从6月份香港发生“反送中”抗议运动以来，歌手何韵诗成为不多见的运动代言人。在接受德国之声采访时，她指出支持这场运动发展的几个关键因素，并解释了为什么中国渗透对香港和台湾构成威胁。 (19.07.2019)

本周四，欧洲议会通过了一项有关香港的决议案。议案强调，中国具有恪守1984年《中英联合声明》的国际法义务，呼吁香港特区政府正式撤销争议重重的《逃犯条例》，还呼吁欧盟当局禁止向香港警方出口防暴装备。 (18.07.2019)

香港电台援引集会主持人、明星陈百祥表示，因为看到香港今日的社会撕裂和不安，觉得自己要出来发言，他觉得香港从来是一个很自由和有法治的地方，市民循规蹈矩生活，亦可以接纳和包容不同的想法和理想。"香港01"报道，集会有多个环节，包括"反暴力 撑警察"、"反撕裂 保安宁"、"反冲击 保经济"和"守护香港全民加油"等等。有不少重量级人马出席，包括前警务处长邓竟成，多位退役警察及警察家属也上台发了言。

《明报》报道，集会宣布有31.6万人次出席，警方则称最高峰期有10.3万人。立法会前主席曾钰成指出，香港处于回归后最严峻的局面，一国两制受最严峻的挑战。他又说，破坏的人不择手段且狡猾，要有长期奋斗的打算，以坚决的行动守护香港。

Hongkong | Kundgebung in Hongkong Hong Kong | Kundgebung in Hongkong (picture-alliance/dpa/NurPhoto/V. Yuen)

冒雨参加集会的民众

"香港01"报道，有媒体问陈百祥，谭咏麟、钟镇涛早前出席撑警活动后，惹起一部分粉丝不满，更有人踩烂他们的唱片泄愤，陈百祥表示，这些只是鸡毛蒜皮的事："曹操都有知心友，关公都有对头人，怎么会全世界钟意你。"

参加本次活动还有霍启刚和郭晶晶。霍启刚说，香港的精神是法治、秩序和文明，而不是暴力与辱骂。在体育界流传一句话，你所面对的是对手，而不是敌人。希望在表达意见时莫将对手当作敌人。

观看视频 04:53

反送中的年轻人：是走，还是留？

路透社指出，参加"守护香港"集会的大多为中老年人。他们冒雨聚在添马公园。

上周末，两场以和平开场的抗议活动后来都发生了流血事件，警民之间发生冲突，造成数十人受伤，40多人被捕。活动人士和人权组织呼吁对警察动用暴力进行独立调查。

最初反对引渡法案的抗议浪潮现在渐渐演变成要求更多的民主，要求香港特首林郑月娥下台，甚至提出对陆客到香港旅游进行限制。

周日（7月21日），民间人权阵线（民阵）将再次发起游行。这次集会的诉求是全面撤回修例，以及设立独立委员会调查警员"滥暴"。警方以公众安全为由变更游行路线，游行队伍不得经过政府总部所在的中环、金钟区域。

 

文木 / 文山（路透社等）

 

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