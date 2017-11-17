建交后首次 习近平亲访巴拿马

(德国之声中文网) 週一(12月3日)，中国国家主席习近平和巴拿马总统巴雷拉(Juan Carlos Varela )在会谈后签订了19项协议，涵盖了贸易、观光、教育、基础建设。中国还给予巴拿马不需偿还的发展建设援助资金。

去年六月，巴拿马与台湾断交，并与中国建交。巴拿马也是拉丁美洲第一个加入中国一带一路计划的国家。

巴拿马与中国建交之后，该区域的另外两个国家: 多明尼加、萨尔瓦多也跟进和中国建交。台湾以「中华民国」为名维系的邦交国，现在剩下17个。

在两国元首会晤这天，中国官媒新华网的首页上，除了刊载习近平与巴拉雷的合照，也强调「中方赞赏巴方在台湾问题上给予支持，尊重巴拿马对运河的主权」。

拉丁美洲的外交变化引发美国关注。美国国务卿蓬佩奥上个月访问巴拿马时，曾向当地政府提出警告，中国在当地的影响力正在逐渐上升。

尽管如此，美国与这些国家的外交关系却未因此转好。美国总统特朗普威胁道，如果洪都拉斯、危地马拉、萨尔瓦多等国不管理其公民移入美国的情况，就要削减经济援助。

现在，巴拿马正在与中国洽谈自由贸易协定。对于美国，他们表示与美国的关系十分稳定。其总统巴雷拉表示，希望美国尊重其国家主权。

G20会议结束之后，习近平不只和阿根廷签订协议，还紧接着拜访巴拿马。之后，预计还会前往葡萄牙进行国事访问。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)