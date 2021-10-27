 延长制裁中国官员  欧洲议会代表：习近平幻想破灭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2021

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延长制裁中国官员  欧洲议会代表：习近平幻想破灭

欧盟与中国互相制裁导致外交关系破裂，2020年底达成欧中国投资协定也在欧洲议会卡关，现在制裁延长更让双边贸易前景黯淡。

Frankreich l Europaparlament Straßburg - Reinhard Bütikofer, Bündnis 90 die Grünen

包瑞翰提到，延长制裁中国官员的决策背景包括德国新政府「打算遵循欧洲的对华路线」。

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欧洲议会以压倒性票数通过《新欧中战略报告》，内容建议与中国在环境与公共卫生等领域合作，同时谴责中国打压新疆等地人权，强调在中国取消对欧盟制裁前不会审批欧中投资协定。

美国总统拜登与中国国家主席习近平通话不久，德国总理默克尔也打电话给习近平，即将卸任的她和刚刚与拜登聊完的习近平谈了什么?

欧洲议会通过「欧盟—台湾政治关系与合作」报告草案，建议欧盟展开双边投资协定影响评估，以及关注台海情势及中国对台湾的军事威胁。这将如何推进欧盟与台湾关系？

谈了7年的《欧盟-中国全面投资协定》在双方互相制裁后，卡在欧洲议会无法过关。7月4日一场北京论坛上的针锋相对更显示双方的观念差距甚大。7月5日晚，习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会。

美国总统拜登即将到访欧洲之前，欧洲理事会主席米歇尔为欧洲此前为达成欧中投资协定付出的努力予以了辩护。他表示，欧洲并不是在天真地和中国打交道。

(德国之声中文网) 欧盟周一 (12月6日)宣布延长制裁严重侵犯人权的个人和实体至2022年12月，其中包括中国侵犯维族人权的官员。

欧洲议会集团外交政策协调员、欧洲议会中国代表团主席包瑞翰 (Reinhard Bütikofer)说：「就在几天前，中国领导人还幻想着欧盟会允许2021年3月实施的制裁过期，从而向北京磕头示好。布鲁塞尔已经证明，独裁者习近平的团队是错误的。」

包瑞翰还说：「我们仍然准备与中国进行对话，但在必要时，如在这种情况下，欧盟也将划出明确的界限。北京必须适应这一现实。」

欧盟今年3月制裁新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国、中共党委常委王明山和王君正、前新疆政法委书记朱海仑和新疆生产建设兵团公安局。

德新社指出，这是自1989年天安门广场大屠杀以来针对北京侵犯人权行为采取的第一个措施，被制裁者被冻结资产和禁止旅行。随后中国宣布报复措施，制裁10位欧洲议会和欧盟国家议员，以及4个欧洲机构，包瑞翰也在其中。

德新社报道，作为针对利比亚、俄罗斯和朝鲜的广泛一揽子措施，欧盟在新闻稿中说，这些制裁针对的是「在世界各国对严重侵犯人权和虐待行为负有责任的个人和实体。」

(德新社等)

 

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