延长制裁中国官员  欧洲议会代表：习近平幻想破灭

(德国之声中文网) 欧盟周一 (12月6日)宣布延长制裁严重侵犯人权的个人和实体至2022年12月，其中包括中国侵犯维族人权的官员。

欧洲议会集团外交政策协调员、欧洲议会中国代表团主席包瑞翰 (Reinhard Bütikofer)说：「就在几天前，中国领导人还幻想着欧盟会允许2021年3月实施的制裁过期，从而向北京磕头示好。布鲁塞尔已经证明，独裁者习近平的团队是错误的。」

包瑞翰还说：「我们仍然准备与中国进行对话，但在必要时，如在这种情况下，欧盟也将划出明确的界限。北京必须适应这一现实。」

欧盟今年3月制裁新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国、中共党委常委王明山和王君正、前新疆政法委书记朱海仑和新疆生产建设兵团公安局。

德新社指出，这是自1989年天安门广场大屠杀以来针对北京侵犯人权行为采取的第一个措施，被制裁者被冻结资产和禁止旅行。随后中国宣布报复措施，制裁10位欧洲议会和欧盟国家议员，以及4个欧洲机构，包瑞翰也在其中。

德新社报道，作为针对利比亚、俄罗斯和朝鲜的广泛一揽子措施，欧盟在新闻稿中说，这些制裁针对的是「在世界各国对严重侵犯人权和虐待行为负有责任的个人和实体。」

(德新社等)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。