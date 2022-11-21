延續「四通橋」精神 海外中國人發起反習行動

（德國之聲中文網）中國最高領導人習近平如願取得中共中央總書記的第三任期，並透過「習家軍」全面鞏固權力，但在中國海內外，反習聲音並未就此消失。二十大前夕的「四通橋」事件，其點燃的星星之火仍在蔓延。

10月13日，彭載舟於四通橋的示威受到全球高度關注後，許多人以「四通橋勇士」（Bridgeman）來形容他。過去幾週，中國多地陸續出現民眾仿效彭載舟，在公共場合展示抗議橫幅或張貼示威海報，來批評習近平與中國當局。

一個廣傳於推特的影片顯示，兩名示威者在疑為上海的街頭，拉著寫著「不要 要 不要 要 不要 要」的橫幅，在街頭前行，並唱著名的國際共產主義頌歌《國際歌》。二十大期間，北京、西安等多處的公車站與公共廁所，也都出現響應「四通橋」示威的字條或噴漆字樣。

而在香港，一名27歲的中國男子也因為被指控在香港立法會大樓告示板張貼海報，「意圖讓讀者仇恨或藐視中國中央政府與領導人」，遭港警以涉嫌「煽動意圖」逮補。據港媒報導，該男子張貼的其中一張海報繪有習近平畫像，並印有「獨裁者下台」的字樣。

在紐約市立大學亨特學院任教的中國法律學者滕彪告訴德國之聲，這些行動直接反映中國民眾對習近平的不滿跟憤怒，已達到「非常普遍」的程度。他說：「有些女性上街做橫幅，上面寫『不要』跟『要』以及空白，還有人在公共廁所用手寫標語表達他們的不滿，這都說明中國國內被長期壓制跟剝奪基本權利的情況，讓越來越多人忍無可忍。再加上過去三年非理性的防疫政策，給中國民眾帶來極大痛苦，生命健康財產也遭受極大損失，這都讓民眾產生普遍抵觸情緒。」

海外中國青年響應

除了中國國內，海外中國青年也紛紛透過社交媒體串連，在全球數百間大學校園張貼海報或發起響應「四通橋事件」的示威行動。目前在英國就讀的Betty就是其中一位。

「我們學校才這麼幾個中國人，大家平常都只是關注相關事件。但近日，他們也開始在學校貼出相關的海報。」中國留學生Betty告訴德國之聲，她所在的學校日前也發起海報張貼行動，且多數都是自發、具有一定的組織性，得到的迴響比平時更多。

Betty說，「四通橋勇士」透過橫幅傳遞的訊息是很有力量的，因為他提出的基本訴求，是很多中國人過去幾年，在政府嚴格執行清零政策的情況下所面臨的困境。她告訴德國之聲：「這幾年疫情間，大家要不然是無法回國，要不然是住在國內的親人，連基本生活保障都成了很嚴重的問題。彭先生說的很有共鳴，看到他一個人在北京那種地方也敢站出來，我們還有什麼不敢呢？」

目前在加拿大就讀的Ava，也是受「四通橋」啟發的中國留學生。10月17日，她與近10位朋友在校園發放自行印製的傳單。據她所述，不少學生領取了傳單，部分不敢參與的學生也為她們加油打氣，雖然仍有理念不同的學生質疑Ava的立場，但雙方仍能坦率交換意見。

Ava告訴德國之聲：「我認為很多中國年輕人對勞工議題、婦女受虐與少數民族等社會議題不滿，但由於他們往往不知道有多少人抱有一樣的想法，所以他們總認為自己是孤單的，並害怕採取任何行動帶來的後果。當他們看到『四通橋勇士』這樣的人時，他為這些年輕人帶來的靈感幫他們克服心中的恐懼，並反思若『四通橋勇士』在明知風險的情況下，能在北京做這樣的事，他們自己又能做些什麼呢？」

Ava說，對關心中國社會現狀的年輕人來說，「四通橋勇士」是一個非常接地氣的象徵，「他在橫幅中不僅抽像地呼籲自由與民主，也爭取要吃飯跟生活品質。他的標語觸及了中國當地的實際問題，這是從『四通橋勇士』延伸出來的靈感中，很重要的部分。」

長期關注中國公民社會發展的耶魯大學法學院研究員Yangyang Cheng向德國之聲表示，「四通橋勇士」透過行動向許多中國人證明，抗議仍是可能的。她說：「他的犧牲讓更多中國人認知到自己的力量，並了解自己也有選擇的權利。」

社交媒體串連群眾

在這場全球海報張貼的行動中，「公民日報」與「北方廣場」這兩個Instagram帳號，扮演了舉足輕重的串連角色。「公民日報」的團隊向德國之聲表示，過去幾週他們收到了來自世界300多所院校，將近2000份照片投稿，內容都是呼應彭載舟在四通橋上展示的橫幅內容。他們說：「一開始很驚訝有這樣一個人、在這個時間點做這樣的事，因為我們知道這樣做要冒多大的風險。看到有人在國內還可以這麼勇敢，我們便覺得自己是不是應該多做些什麼。」

「公民日報」團隊表示，他們看到社交媒體上有朋友做了海報後，「做了一張白底黑字的海報，簡單用英文說明我們為何黏貼海報，並翻譯了彭載舟橫幅上的六個『要』和『不要』。海報底下有一行字『Print and Share』，是一個簡單的行動呼籲，希望更多人了解這件事，並通過行動鍛鍊我們的勇氣。我們盡量發布每一份投稿，讓每個行動的人都有參與感。」

為了能讓「四通橋勇士」所啟發的這一波動能延續下去，「公民日報」的團隊也發起了名為「海報運動」（#thepostermovement）的社交媒體行動，希望透過轉載海外中國人在各地張貼的海報內容，讓國際社會更了解這群中國人的鬥爭與訴求。

該團隊成員告訴德國之聲：「我們做這些事的目的，是為了幫大家重新連接起來，用討論和行動去驅散恐懼、孤獨跟懷疑。我們收到很多投稿都說這是他們第一次參與貼海報這樣的線下活動，但做過一次後，他們就感覺獲得新的感受和見解。我們在倫敦、紐約、南加州、多倫多和澳大利亞建立線上民主牆，給更多人提供一個可以安全交換資源、組織活動的空間。」

大量轉載海報貼文的「北方廣場」，其管理者也告訴德國之聲，他認為這個行動最大的意義是給讓參與者感到自己並不孤單。他說：「你不知道你身邊有沒有人跟你有同樣的意識形態，但你看到你所在的公共空間，有別人跟你發出了一樣的聲音，跟你關注一樣的事情，這個東西是給人力量給人希望的。我會認為當下最大的意義就是在這裡。」

海報運動能持續多久？

據「北方廣場」所述，張貼海報遭人撕除、遭到不明監視、被警告舉發......，是不少張貼海報的海外留學生都有的類似經歷。

在加拿大留學的Ava向德國之聲透露，雖然她參與活動的當天，學生反應大致都是正面的，但「我們仍蒐集到的情報也顯示，有人想舉辦反對我們的抗議行動，甚至揚言把他們的視頻送至中國領事館。我們當時害怕會遭受騷擾或人身暴力，所以當有兩三個人嘗試從遠處對我們拍照時，我們試圖與他們接觸，但他們不回應我們。」

在這樣的情況之下，這場海報運動還能持續多久？Ava認為，由於海外中國人與中國內部的現實相距遙遠，透過海外運動延續反抗是不容易的。但她表示：「若我們可以盡可能與中國在地網絡連結，我相信仍有希望延續這個運動。因為我們有資源，承擔風險的能力相對也較高。如果我們嘗試給予中國當地的行動資源與支持，無論行動規模大小，我覺得仍有辦法向前推進。」

人在英國的Betty則表示，她認為在中國境內延續示威行動或許不太現實，但在海外延續相關行動卻是有可能的。她告訴德國之聲：「我們只是做一些自己能力範圍內可做到的事，但實際上有多少作用，我沒辦法預估。不過，我希望越來越多人站出來。雖然我們不知道能做到什麼程度，但這種事是要做了才能看到最終的結果，而不是說看到結果或希望才去做。」

Betty還表示，她希望其他海外中國人能明白，「不要覺得自己在海外便能一走了之，撇下國內的事情都不用管。」她說道：「看一下曼城之前發生的事，以及中國駐法大使這麼囂張的言論。我們生活在海外若不去阻止這樣的勢力擴張，讓它變本加厲，總有一天它是會影響到我們在海外的自由的。」

中國法律學者滕彪告訴德國之聲，雖然在中國國內因中共當局的鎮壓與監控體系，發起行動的成本跟風險都很高，但若海外的中國人可以努力，他們可以把相關行動的聲勢跟影響做的更大。他說：「若僅靠國內人的勇氣，是很難延續這些行動的，因為極少有人能冒這麼大的風險做事。若沒有國際社會的聲援與支持，中國抗爭的前景也是相當黯淡的。」

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