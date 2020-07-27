 延后大选？两党议员齐声反对 特朗普幡然改口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2020

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时政风云

延后大选？两党议员齐声反对 特朗普幡然改口

特朗普延续之前对邮寄投票的批评，提议延后总统大选，遭各方抨击。有专家指出，这位美国总统面对经济下滑、支持率落后，想要借此转移话题焦点。遭炮轰后，特朗普急忙改口，称并不想延迟大选。

Symbolbild Twitter Account von Donald Trump (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普再次批评邮寄投票会伤害选举的公正性，在推特上建议延后11月的选举。

他在推特上说: 「全民邮寄投票（还好不是缺席投票），将使2020年大选成为历史上最不准确和最具欺骗性的选举。这将使美国非常难堪。（或许可以）推迟选举，直到人们能够正确、安心、安全地投票？？」

他的提议旋即遭到国会两党议员反驳，包括参议院多数党领袖麦康诺 (Mitch McConnell)和众议院多数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)。事实上，全美国唯有国会有权投票改变选举日期，总统并没有权力干预。

麦卡锡说:「在美国大选的历史上，我们从来没有不举行选举，我们应该继续进行我们的选举。」

特朗普遭到各方抨击之后，就软化了他的态度。他在白宫见记者时说: 「我想要看到选举日期改变吗? 不。」但是他也说「不想要看到一场扭曲的选举」。特朗普表示，并不想延期，只是担心邮寄选票可能出问题。

这位美国总统还发推特称，“我们将会在2020大选中获胜，大获全胜！”同时表示，“必须在选举夜就知道结果，而不是几天、几个月，甚至几年之后”。

美国经济严重衰退

在特朗普在推特上提出延后选举的点子前不久，美国政府正好宣布第二季GDP萎缩32.9%，显示美国经济正遭遇经济大萧条以来最严重的衰退。与去年同期的经济成长率相比，减少了9.5%。

这个时机巧合促使批评人士认为，特朗普在推特上抛出延后选举的想法，并不是严肃的提议，而是为了要转移大众对经济下滑的注意力。

德国之声驻华盛顿记者站主任Ines Pohl在社评中写道: 「美国总统特朗普用尽一切方法否认新冠疫情的严重性」，而就在他决定要捍卫经济而非人命之后，美国第二季度经济成长率遭遇了史上最严重的下滑。Ines Pohl认为，随着选举越来越靠近，特朗普的对经济的承诺无法兑现，特朗普会变得更失控，「让美国进一步陷入混乱，并且伤害美国的民主基石」。

根据约翰霍普金斯大学的统计数据，美国目前有超过448万个新冠确诊病例、以及超过15万个死亡病例。

美国洛约拉马利蒙特大学 (Loyola Marymount University)的法律学教授李维特(Justin Levitt)认为，特朗普提出延后选举的「幻想」并不可怕，可怕的是他持续质疑邮寄投票的公正性: 「这是总统又试图在选举发生之前，降低选举过程的公正性的案例...这非常具有摧毁性。」

谁有权改变选举日期?

美国众议院议长佩洛西在推特上列出宪法条文，解释唯有国会有权以投票改变选举日期。而现在众议院由民主派掌握多数，因此就算特朗普寄望国会投票改变选举日期，也不太可能成功。民调显示，目前特朗普的支持率落后民主党总统候选人拜登。

七月时特朗普还曾暗示自己若落选不会接受选举结果，再加上他近日对邮寄投票提出的诸多质疑，拜登和其他民主党人已经表示正在准备采取措施保护选民与公正选举。

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社等)

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