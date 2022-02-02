廣西超生兒被抱走「社會調劑」？當局稱已立案

（德國之聲中文網）中國廣西全州縣「超生調劑」事件週二（7月5日）被爆出後，迅速引發輿論高度關注。綜合中國媒體報導，廣西一對夫婦向地方當局追究早年超生孩子被強行抱走，並指控事件為「拐賣兒童」，但卻遭當局否認。當局稱，抱走超生兒符合當時「社會調劑」政策，並非拐賣，有關文件在中國社交網路廣泛流傳。

這份廣傳的文件全名為《全州縣衛生健康局關於唐某某、鄧某某信訪事項不予受理告知書》，信上可見疑為該局蓋印的公章，落款時間則為2022年7月1日。

信訪是指「人民來信來訪」俗稱上訪，在中國意旨公民或組織採用書信、電郵等形式向政府反映冤情或民意。

該告知書指出，唐某某與鄧某某兩人在6月28日向當局信訪，「要求追究高某某等人涉嫌拐賣兒童一案」，但當局表示，根據1990年代「全區計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行『控制人口數量，提高人口素質』的政策」，對違反法律與政策的超生子女，「選擇一個進行社會調劑」，是當局的要求和決定。

《告知書》寫道：「經核實，你們超生的孩子（屬第七孩）是由全縣統一抱走進行社會調劑，不存在拐賣兒童的行為」，因此不予受理。此外，這些被抱走的超生孩子去向，「沒留存任何紀錄」。

然而，該告知書並未明確闡釋，所謂「社會調劑」政策的具體情況與法律依據。

根據澎湃新聞報導，超生兒疑似被抱走進行「社會調劑」引發輿論廣泛關注後，廣西桂林市週二稍晚隨即發佈通報表示，根據初步調查結果，將對「漠視群眾訴求」、「行政不作為」的全州縣衛健局局長和分管副局長等人，停職調查。

桂林市政府新聞辦公室稱，全州縣衛生局是「不當處理信訪」，事件引發社會關注，市府則稱高度重視，並派將派出相關部門組成的聯合工作組，至全州縣進行調查。

家屬指控「計劃生育」搶走血親

根據「香港01」報導，信訪事主鄧振生與唐月英透露，他們一共育有7個孩子，4男3女。失蹤的小兒子出生於1989年。

根據唐月英的說法，1990年一家人在全州橋頭旅店時，她的小兒子遭搶走。她向媒體表示：「當天上午8時左右，突然衝進來3名女子，外面還站著2名男子，我一個都不認識，他們從我手中搶奪孩子，我哭喊著拚命護著娃兒，但最終還是被他們搶走了。」

中國媒體並未報導為何這對夫婦會在近期信訪，但據悉，兩人過去曾針對此事報案，卻沒有進展，失蹤的小兒子仍音訊全無。也有媒體報導，家屬透露夫婦兩人年事已高，盼望有生之年能一家團聚。

鄧唐夫婦的大女兒鄧海蓮在接受澎湃新聞採訪時表示，弟弟被強行抱走時「剛好1歲，1990年的7月份被搶走的」。她並指控，弟弟就是「計劃生育、計生辦搶走的」。

鄧海蓮表示，家人30多年來一直在尋找被抱走的弟弟。父母2017年時還在「寶貝回家」網站進行了資訊登記，並在今年初完成採血。鄧海蓮向澎湃新聞回憶表示，事發當時自己大概15、16歲。她說：「在我的心目中，我這一輩子就忘不了，弟弟那天晚上搶走的瞬間都一直在我心裡。」

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

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鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



「社會調劑」政策？

廣西「超生調劑」事件爆出後，中國輿論對於「社會調劑」的說法多感震驚。一名帳號名為「黑喬兒馬」的網民在微博有關新聞下方留言疑惑表示：「生多了不是罰款嗎？怎麽還給抱走了？」但帳號名為「御史在野」的網民則發文稱：「超生孩子被抱走統一調劑這事，大概就是某些人懷念的90年代裏，非常魔幻，但非常常見的情況」。

根據《浙江日報》集團旗下的《天目新聞》報導，桂林市衛健委證實1980年代當局確實曾有「社會調劑」這個政策。桂林市衛健委人口家庭科鄧科長受訪時表示，但因為年代久遠，現在正在查閱檔案找具體的政策內容。

目前尚不清楚，家屬指稱孩子被帶走的年份為1990年，為何當時全州仍有「社會調劑」政策。

一名微博帳號名為「記錄者王貳虎」的網民發文表示，針對種種謎團應「六問廣西『社會調劑』惡性事件」，包含：「社會調劑」的孩子有多少？為什麼不留紀錄？現在這些孩子在哪裡？由誰提出此一政策？「調劑」過程是否有相關人員謀利？如何追究？

中國自1970年代開始實施「計劃生育」政策，長期僅允許一般家庭生育一名子女。隨著出生率降低，中國近年已鬆綁生育政策，並在2021年5月宣布「三胎」政策，鼓勵生育。

中央社報導，中國法律議題的微信公眾號「法度Law」引述北京京師律師事務所律師許浩稱，即便按照當時的計劃生育政策，相關部門也只能對超生者採罰款等行政處罰，無權把孩子抱走進行「社會調劑」。許浩律師表示，若政府部門涉及上述作法，不但行政違法，也涉嫌刑事犯罪。

「法度Law」又引述北京慕公律師事務所主任劉昌松表示，若事件涉及執法人員和人口販子聯手，那可能觸犯「拐賣婦女兒童罪」，最高可判死刑。

（澎湃新聞、中央社、香港01）

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