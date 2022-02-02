 廣西超生兒被抱走「社會調劑」？當局稱已立案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2022

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廣西超生兒被抱走「社會調劑」？當局稱已立案

中國網傳廣西一對夫婦日前為追究早年超生兒遭強行抱走，向當局信訪，但卻被以超生孩子統一抱走是做「社會調劑」，「不存在拐賣兒童」為由拒絕受理。事件引發輿論高度關注後，當局表示已經立案，有關人員遭停職檢查。

China Zhangye City | Geburtsstation

示意图，非当事者。

（德國之聲中文網）中國廣西全州縣「超生調劑」事件週二（7月5日）被爆出後，迅速引發輿論高度關注。綜合中國媒體報導，廣西一對夫婦向地方當局追究早年超生孩子被強行抱走，並指控事件為「拐賣兒童」，但卻遭當局否認。當局稱，抱走超生兒符合當時「社會調劑」政策，並非拐賣，有關文件在中國社交網路廣泛流傳。

這份廣傳的文件全名為《全州縣衛生健康局關於唐某某、鄧某某信訪事項不予受理告知書》，信上可見疑為該局蓋印的公章，落款時間則為2022年7月1日。

信訪是指「人民來信來訪」俗稱上訪，在中國意旨公民或組織採用書信、電郵等形式向政府反映冤情或民意。

該告知書指出，唐某某與鄧某某兩人在6月28日向當局信訪，「要求追究高某某等人涉嫌拐賣兒童一案」，但當局表示，根據1990年代「全區計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行『控制人口數量，提高人口素質』的政策」，對違反法律與政策的超生子女，「選擇一個進行社會調劑」，是當局的要求和決定。

《告知書》寫道：「經核實，你們超生的孩子（屬第七孩）是由全縣統一抱走進行社會調劑，不存在拐賣兒童的行為」，因此不予受理。此外，這些被抱走的超生孩子去向，「沒留存任何紀錄」。

然而，該告知書並未明確闡釋，所謂「社會調劑」政策的具體情況與法律依據。

根據澎湃新聞報導，超生兒疑似被抱走進行「社會調劑」引發輿論廣泛關注後，廣西桂林市週二稍晚隨即發佈通報表示，根據初步調查結果，將對「漠視群眾訴求」、「行政不作為」的全州縣衛健局局長和分管副局長等人，停職調查。

桂林市桂林市政府新聞辦公室稱，全州縣衛生局是「不當處理信訪」，事件引發社會關注，市府則稱高度重視，並派將派出相關部門組成的聯合工作組，至全州縣進行調查。

家屬指控「計劃生育」搶走血親

根據「香港01」報導，信訪事主鄧振生與唐月英透露，他們一共育有7個孩子，4男3女。失蹤的小兒子出生於1989年。

根據唐月英的說法，1990年一家人在全州橋頭旅店時，她的小兒子遭搶走。她向媒體表示：「當天上午8時左右，突然衝進來3名女子，外面還站著2名男子，我一個都不認識，他們從我手中搶奪孩子，我哭喊著拚命護著娃兒，但最終還是被他們搶走了。」

中國媒體並未報導為何這對夫婦會在近期信訪，但據悉，兩人過去曾針對此事報案，卻沒有進展，失蹤的小兒子仍音訊全無。也有媒體報導，家屬透露夫婦兩人年事已高，盼望有生之年能一家團聚。
鄧唐夫婦的大女兒鄧海蓮在接受澎湃新聞採訪時表示，弟弟被強行抱走時「剛好1歲，1990年的7月份被搶走的」。她並指控，弟弟就是「計劃生育、計生辦搶走的」。

鄧海蓮表示，家人30多年來一直在尋找被抱走的弟弟。父母2017年時還在「寶貝回家」網站進行了資訊登記，並在今年初完成採血。鄧海蓮向澎湃新聞回憶表示，事發當時自己大概15、16歲。她說：「在我的心目中，我這一輩子就忘不了，弟弟那天晚上搶走的瞬間都一直在我心裡。」

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「社會調劑」政策？

廣西「超生調劑」事件爆出後，中國輿論對於「社會調劑」的說法多感震驚。一名帳號名為「黑喬兒馬」的網民在微博有關新聞下方留言疑惑表示：「生多了不是罰款嗎？怎麽還給抱走了？」但帳號名為「御史在野」的網民則發文稱：「超生孩子被抱走統一調劑這事，大概就是某些人懷念的90年代裏，非常魔幻，但非常常見的情況」。

根據《浙江日報》集團旗下的《天目新聞》報導，桂林市衛健委證實1980年代當局確實曾有「社會調劑」這個政策。桂林市衛健委人口家庭科鄧科長受訪時表示，但因為年代久遠，現在正在查閱檔案找具體的政策內容。

目前尚不清楚，家屬指稱孩子被帶走的年份為1990年，為何當時全州仍有「社會調劑」政策。

一名微博帳號名為「記錄者王貳虎」的網民發文表示，針對種種謎團應「六問廣西『社會調劑』惡性事件」，包含：「社會調劑」的孩子有多少？為什麼不留紀錄？現在這些孩子在哪裡？由誰提出此一政策？「調劑」過程是否有相關人員謀利？如何追究？

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中国人大常委会通过了《计划生育法》修订草案，三胎政策写入其中，并取消了有关超生罚款的规定。 

中国日前宣布实施「三孩政策」，20日取消社会抚养费， 意味「超生罚款」将走入历史，也引發全面开放生育的联想。

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中國自1970年代開始實施「計劃生育」政策，長期僅允許一般家庭生育一名子女。隨著出生率降低，中國近年已鬆綁生育政策，並在2021年5月宣布「三胎」政策，鼓勵生育。

中央社報導，中國法律議題的微信公眾號「法度Law」引述北京京師律師事務所律師許浩稱，即便按照當時的計劃生育政策，相關部門也只能對超生者採罰款等行政處罰，無權把孩子抱走進行「社會調劑」。許浩律師表示，若政府部門涉及上述作法，不但行政違法，也涉嫌刑事犯罪。

「法度Law」又引述北京慕公律師事務所主任劉昌松表示，若事件涉及執法人員和人口販子聯手，那可能觸犯「拐賣婦女兒童罪」，最高可判死刑。

（澎湃新聞、中央社、香港01）

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