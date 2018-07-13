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廖天琪

作家、翻译家廖天琪生于中国大陆四川，成长于台湾，现居德国。

“六四”以后，加入海外民运工作。后担任独立中文笔会会长。

BERLIN, GERMANY - JULY 13 : German singer-songwriter Wolf Biermann performs during a commemoration for Chinese human rights activist and Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo at Gethsemane Church in Berlin, Germany on July 13, 2018. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

跨越时空 柏林追思刘晓波 13.07.2018

虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。
12.07.2018 Liu Xia, wife Of Liu Xiaobo, kissing the statue of Liu Xiaobo while meeting her friends in Berlin

劫后重逢 廖天琪透露刘霞来德经过 12.07.2018

刘霞的好友、独立中文笔会会长廖天琪，与刘霞见面后表示，刘霞周五不会出席客西马尼教堂举行的刘晓波逝世一周年追思会。她透露，刘霞不是身体虚弱而不能出席，而是她的弟弟刘晖仍在中国，「不愿意见到一些事情会发生」。
FILE PHOTO - Liu Xia, the wife of Chinese dissident Liu Xiaobo, talks to the media in Beijing February 11, 2010. REUTERS/Nir Elias/File Photo

廖天琪：刘霞虽是筹码 获释仍令人欣慰 10.07.2018

旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。
ARCHIV - Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Aufgenommen hat das Bild seine Ehefrau, die Fotografin Liu Xia. Der Friedensnobelpreis wird im Dezember möglicherweise weder an den inhaftierten chinesischen Preisträger Liu Xiaobo noch seine unter Hausarrest gestellte Ehefrau Liu Xia oder andere persönliche Vertreter überreicht. Foto: Liu Xia (zu dpa-Korr: Liu Xiaobo: «Ich bereue nichts» vom 03.12.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

首座刘晓波永久雕像将竖立台北 01.06.2018

下月13日是诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世一週年，多个民间团体计划当天在台北竖立全球首座刘晓波永久雕像，同时希望提醒外界关注刘晓波遗孀刘霞的处境。
***ACHTUNG: Ausschließliche Nutzung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung über das 16. ilb!*** http://www.literaturfestival.com/presse/pressefotos Bühne KJL © Hartwig Klappert

柏林文学节上的政治中国 14.09.2016

第16届柏林国际文学节正在进行中。它不仅涉及文学，也涵盖社会、政治、历史多方面。据独立中文笔会会长廖天琪介绍，本届文学节的一个“压轴戏”是一场关于刘晓波、刘霞夫妇的主题活动。
4.6.2016 *** Titel: Deutschland China Jahrestag Tiananmen Gedenken in Frankfurt (04.06.2016) Aufnahmeort: Frankfurt Aufgenommen von: Zhang Ping (DW) Copyright: DW/Z. Ping

专访：“六四”问题，她这么说…… 04.06.2016

"六四"27周年，旅德华人华侨、流亡作家、多个民运组织周六在中国驻法兰克福总领事馆前举行抗议活动。抗议中国当局至今对"六四"持否定和禁止谈论该事件的态度。独立中文笔会会长廖天琪形容"六四"就像一个大脓包，如果不尽快"解决"，它终会爆掉。
Tiananmen Gedenken in Frankfurt 04.06.2014

法兰克福的六四25周年抗议活动 04.06.2014

距离天安门广场的血腥之夜已经过去了25年，然而记忆不会被完全格式化，历史也不可能被简单抹杀。在法兰克福，一群人用自己的方式纪念这个特殊的日子。
Tienchi Martin-Liao (* in Nanjing, China) ist eine chinesische Autorin und Übersetzerin; seit 2009 ist sie die Vorsitzende des PEN Centers in Taipei.

廖天琪：让中国独立作家的声音被世界听到 05.11.2013

独立中文笔会上一任会长廖天琪，就任四年间，是中国当局严控思想的时期，刘晓波获得诺奖、廖亦武流亡德国等事件背后，都有她的身影。她在接受德国之声专访时表示：要让中国独立作家的声音被世界听到。
Chinesischer Autor im Exil: MA Jian Autor MA Jian auf der Veranstaltung ungehörte Stimmen in Köln am 20.09.2013 Foto aufgenommen von CHANG Ping (DW Freier Mitarbeiter)

在恐惧中坚持发声 23.09.2013

知识分子如何面对官员贪腐、环境污染、道德沉沦及言论自由被剥夺的处境？在科隆举行的论坛上，来自中国与德国的作家、艺术家和博客作者进行了广泛的交流。
Students at Beijing's Northern Jiaotong University cheers as the end of their quarantine is announced at the University Thursday May 8, 2003. After spending two weeks in quarantine, about 375 students at the university in western Beijing were allowed to go free on Thursday. (AP Photo/Greg Baker)

全球最具潜力大学：中国大陆无一上榜 21.06.2013

《北京晨报》援引英国《泰晤士高等教育》于6月19日公布的2013全球最具潜力大学排名报道，中国大陆的高校无一上榜。而亚洲另一国家韩国则表现亮眼。
Sammlung politischer Witze (Buchcover), erschienen Mai 2013; Copyright: DW/Y. Su

姚监复：独裁国家政治笑话多 11.06.2013

中国学者、国务院农村发展中心前研究员姚监复撰写的《政治笑话集》，近日在港出版；独立中文笔会会长廖天琪认为“要了解中国的政治社会状况和官民对立百态，从那些流传坊间的政治笑话中就能管窥个中情状。”
Symbolbild Zeitungen in Ketten pile of newspapers with chains, on white -Vladimir Voronin - Fotolia 31657007

传维族作家狱中离世，原因不明 31.12.2012

12月31日，中国法学学者滕彪在推特上发布消息，2005年被判刑入狱的维吾尔族作家亚辛，已经于一年前在监狱中去世。目前中国政府尚未透露该信息，在此期间，国际笔会一直呼吁中国当局释放亚辛。
This undated image provided by Voice of America shows Chinese dissident Liu Xiaobo who won the 2010 Nobel Peace Prize Friday Oct. 8, 2010. (AP Photo/voanews.com)

“刘晓波不会用流亡换出狱” 10.10.2012

刘晓波获诺贝尔和平奖已经两年，他的妻子刘霞依然被中国当局软禁。英国媒体近日曝出，当局向刘霞施压以迫使刘晓波流亡，多位人士认为，刘晓波不会接受当局附条件的“自由”。
Film Ai Weiwei - Never Sorry, der diese Woche (KW 24) in den Kinos anläuft: Ai Weiwei ist auch ein leidenschaftlicher Fotograf und fotografiert u.a. Leute, die ihn fotografieren; Copyright: Filmverleih DCM***Das Bild darf nur im Rahmen einer Filmbesprechung benutzt werden

艾未未：若尊重藏族，给他们自主权 17.08.2012

中国知名艺术家艾未未近日接受美国《外交政策》访问，谈及对西藏频发的自焚事件的看法，他表示：若尊重藏人就让他们独立生活。
Das PEN Zentrum Deutschland verleiht jährlich den Preis der Goldenen Taube. Diesjährige Preisträgerin Liu Di ist eine chinesische Schriftstellerin; Copyright: DW/Tianchi Liao

德国金鸽飞北京，青年作家刘荻获奖 01.08.2012

德国金鸽奖奖品日前传至北京，独立中文笔会会长廖天琪将此奖授予青年作家刘荻，金鸽奖创始人希林格和廖天琪皆认为，象征人权和自由的“金鸽奖”飞至北京将有特别的价值和意义。
Preisverleihung der Chinese PEN diesen Jahres in Hongkong. Preisverleihung in der City University of Hongkong, und die Ausstellung von Liu Xia, die Frau von Liu Xiaobo. Photograf: Bei Feng Alle drei Bilder sind vom Photografen zur uneingeschränkten Benutzung durch DW berechtigt.

独立中文笔会颁奖：谁在害怕真相与文学 09.06.2012

6月9日，独立中文笔会于香港城市大学举行了2011年度颁奖，自由写作奖、林昭纪念奖和写作勇气奖分属五位中国内地作家，所有获奖者或遭受压力、或在狱中、或被当局限制自由而缺席活动。
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