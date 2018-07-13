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作家、翻译家廖天琪生于中国大陆四川，成长于台湾，现居德国。
“六四”以后，加入海外民运工作。后担任独立中文笔会会长。
虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。
刘霞的好友、独立中文笔会会长廖天琪，与刘霞见面后表示，刘霞周五不会出席客西马尼教堂举行的刘晓波逝世一周年追思会。她透露，刘霞不是身体虚弱而不能出席，而是她的弟弟刘晖仍在中国，「不愿意见到一些事情会发生」。
旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。
下月13日是诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世一週年，多个民间团体计划当天在台北竖立全球首座刘晓波永久雕像，同时希望提醒外界关注刘晓波遗孀刘霞的处境。
第16届柏林国际文学节正在进行中。它不仅涉及文学，也涵盖社会、政治、历史多方面。据独立中文笔会会长廖天琪介绍，本届文学节的一个“压轴戏”是一场关于刘晓波、刘霞夫妇的主题活动。
"六四"27周年，旅德华人华侨、流亡作家、多个民运组织周六在中国驻法兰克福总领事馆前举行抗议活动。抗议中国当局至今对"六四"持否定和禁止谈论该事件的态度。独立中文笔会会长廖天琪形容"六四"就像一个大脓包，如果不尽快"解决"，它终会爆掉。
距离天安门广场的血腥之夜已经过去了25年，然而记忆不会被完全格式化，历史也不可能被简单抹杀。在法兰克福，一群人用自己的方式纪念这个特殊的日子。
独立中文笔会上一任会长廖天琪，就任四年间，是中国当局严控思想的时期，刘晓波获得诺奖、廖亦武流亡德国等事件背后，都有她的身影。她在接受德国之声专访时表示：要让中国独立作家的声音被世界听到。
知识分子如何面对官员贪腐、环境污染、道德沉沦及言论自由被剥夺的处境？在科隆举行的论坛上，来自中国与德国的作家、艺术家和博客作者进行了广泛的交流。
《北京晨报》援引英国《泰晤士高等教育》于6月19日公布的2013全球最具潜力大学排名报道，中国大陆的高校无一上榜。而亚洲另一国家韩国则表现亮眼。
中国学者、国务院农村发展中心前研究员姚监复撰写的《政治笑话集》，近日在港出版；独立中文笔会会长廖天琪认为“要了解中国的政治社会状况和官民对立百态，从那些流传坊间的政治笑话中就能管窥个中情状。”
12月31日，中国法学学者滕彪在推特上发布消息，2005年被判刑入狱的维吾尔族作家亚辛，已经于一年前在监狱中去世。目前中国政府尚未透露该信息，在此期间，国际笔会一直呼吁中国当局释放亚辛。
刘晓波获诺贝尔和平奖已经两年，他的妻子刘霞依然被中国当局软禁。英国媒体近日曝出，当局向刘霞施压以迫使刘晓波流亡，多位人士认为，刘晓波不会接受当局附条件的“自由”。
中国知名艺术家艾未未近日接受美国《外交政策》访问，谈及对西藏频发的自焚事件的看法，他表示：若尊重藏人就让他们独立生活。
德国金鸽奖奖品日前传至北京，独立中文笔会会长廖天琪将此奖授予青年作家刘荻，金鸽奖创始人希林格和廖天琪皆认为，象征人权和自由的“金鸽奖”飞至北京将有特别的价值和意义。
6月9日，独立中文笔会于香港城市大学举行了2011年度颁奖，自由写作奖、林昭纪念奖和写作勇气奖分属五位中国内地作家，所有获奖者或遭受压力、或在狱中、或被当局限制自由而缺席活动。
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