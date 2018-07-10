廖天琪：刘霞虽是筹码 获释仍令人欣慰

德国之声：德国政府是否、如何介入了这一事件？

廖天琪：刘霞飞往德国，是由德国驻华大使陪同的。德国外交部方面作出了一些安排。在最开始的时候会屏蔽她、保护她，因为她的身体还非常地虚弱。包括我或者廖亦武都无法知道确切到达柏林的时间。其实廖亦武自己就在柏林，他是可以直接去迎接的，而我也曾经答应刘霞，只要她上了飞机，一定赶去机场接她。可是我们现在也没有办法，不知道她什么时候到，也不可能一直等着。

我不知道这一段屏蔽期会有多长，可能至少会有几天或者一星期。我这个礼拜本来就会去柏林，参加星期五的纪念刘晓波逝世一周年的活动。但是我们也不确定刘霞是否会来参加活动，也许她还不能来。

廖天琪在2009年法兰克福书展上呼吁外界关注刘晓波的命运

德国之声：您本人也为刘霞的命运奔走了许多时间，而现在，您也是突然听到了她被放行的消息，您的感受如何？

廖天琪：就在三天前，我还和她通了电话，她的声音听起来很放松、蛮愉快的。当然她也不能向我透露任何消息。我只是和她说，在国外，关怀她的人有很多，比如哈维尔人权奖她已经获得提名，德国这边也有一个比较新的人权奖，正打算颁发给刘霞。



德国之声：您现在是否有如释重负的感觉？

廖天琪：绝对如此。刘晓波去世一年了，如果我们还不能帮助刘霞的话，万一她出了什么事情……我们的心理负担太沉重了。我们都无法看到刘晓波活着出狱，如果他的妻子再发生什么事情，我们没有办法承受。所以今天早上电话打进来，我个人虽然无法证实，但是心里非常高兴，希望这一切是真的。现在看来，德国各媒体的这一消息也已经经过求证了。

德国之声：刘霞是否会被准许出国，相关消息过去一直在反复出现。而现在，有两个时间点很关键。其一是刘晓波的逝世周年纪念日即将到来，另一件则是中国总理李克强正在柏林访问。您觉得这两件事情对刘霞的处境起到了怎样的影响？

廖天琪：我认为这两件事扮演了决定性的角色。我想指出的是，刘霞被允许出国，和李克强访德绝对是有关系的。李克强仿佛把刘霞作为一件"礼物"送给德国。我一直觉得刘霞就是中国政府手中的一枚棋子，这时候把她抛出来，就是向德国、欧洲示好，希望能联手对抗特朗普。撇开这些国际政治，我个人当然是很高兴现在刘霞出来了。她受了这么长时间的遭遇，现在能出来了，大家都非常替他高兴。

我希望习近平政府能够好好利用这个局势，把心胸放宽一点、把眼界放宽一点。这不只是一个人权问题，而是一个国际关心的问题。当然我还是很怕，在经济的大潮之下，人权问题常常会被放到一边去。除了刘霞之外还有很多人被不公正地投入监狱。老实说，是因为与刘霞的个人关系，我才总是牵肠挂肚。但是我还是非常关心其他人的人权受到迫害之处境。

德国之声：您是否认为，刘霞此次被放行，某种程度上也意味着人权依然是政治交易、经济交易的筹码？

廖天琪：是的。虽然我很不愿意看到这种局面，况且它被当作筹码的时候，还总是作为次要筹码，政治、经济依然被优先考虑，但是我还是很高兴地得知刘霞被放行了。现实政治就是这个模样，我们也毫无办法。但是既然把人权当作了筹码，我还是希望，他们能够把这个筹码下得重一点，毕竟还有那么多人在监狱里。