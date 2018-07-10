 廖天琪：刘霞虽是筹码 获释仍令人欣慰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2018

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时政风云

廖天琪：刘霞虽是筹码 获释仍令人欣慰

旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。

Liu Xia (Reuters/N. Elias)

德国之声：德国政府是否、如何介入了这一事件？

廖天琪：刘霞飞往德国，是由德国驻华大使陪同的。德国外交部方面作出了一些安排。在最开始的时候会屏蔽她、保护她，因为她的身体还非常地虚弱。包括我或者廖亦武都无法知道确切到达柏林的时间。其实廖亦武自己就在柏林，他是可以直接去迎接的，而我也曾经答应刘霞，只要她上了飞机，一定赶去机场接她。可是我们现在也没有办法，不知道她什么时候到，也不可能一直等着。

我不知道这一段屏蔽期会有多长，可能至少会有几天或者一星期。我这个礼拜本来就会去柏林，参加星期五的纪念刘晓波逝世一周年的活动。但是我们也不确定刘霞是否会来参加活动，也许她还不能来。

Frankfurter Buchmesse China 2009 Liao Tianqi (DW)

廖天琪在2009年法兰克福书展上呼吁外界关注刘晓波的命运

德国之声：您本人也为刘霞的命运奔走了许多时间，而现在，您也是突然听到了她被放行的消息，您的感受如何？

廖天琪：就在三天前，我还和她通了电话，她的声音听起来很放松、蛮愉快的。当然她也不能向我透露任何消息。我只是和她说，在国外，关怀她的人有很多，比如哈维尔人权奖她已经获得提名，德国这边也有一个比较新的人权奖，正打算颁发给刘霞。

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德国之声：您现在是否有如释重负的感觉？

廖天琪：绝对如此。刘晓波去世一年了，如果我们还不能帮助刘霞的话，万一她出了什么事情……我们的心理负担太沉重了。我们都无法看到刘晓波活着出狱，如果他的妻子再发生什么事情，我们没有办法承受。所以今天早上电话打进来，我个人虽然无法证实，但是心里非常高兴，希望这一切是真的。现在看来，德国各媒体的这一消息也已经经过求证了。

德国之声：刘霞是否会被准许出国，相关消息过去一直在反复出现。而现在，有两个时间点很关键。其一是刘晓波的逝世周年纪念日即将到来，另一件则是中国总理李克强正在柏林访问。您觉得这两件事情对刘霞的处境起到了怎样的影响？

廖天琪：我认为这两件事扮演了决定性的角色。我想指出的是，刘霞被允许出国，和李克强访德绝对是有关系的。李克强仿佛把刘霞作为一件"礼物"送给德国。我一直觉得刘霞就是中国政府手中的一枚棋子，这时候把她抛出来，就是向德国、欧洲示好，希望能联手对抗特朗普。撇开这些国际政治，我个人当然是很高兴现在刘霞出来了。她受了这么长时间的遭遇，现在能出来了，大家都非常替他高兴。

我希望习近平政府能够好好利用这个局势，把心胸放宽一点、把眼界放宽一点。这不只是一个人权问题，而是一个国际关心的问题。当然我还是很怕，在经济的大潮之下，人权问题常常会被放到一边去。除了刘霞之外还有很多人被不公正地投入监狱。老实说，是因为与刘霞的个人关系，我才总是牵肠挂肚。但是我还是非常关心其他人的人权受到迫害之处境。

Deutschland Angela Merkel und Li Keqiang 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen (Reuters/H. Hanschke)

刘霞获释，是不是两国总理间的一项交易？

德国之声：您是否认为，刘霞此次被放行，某种程度上也意味着人权依然是政治交易、经济交易的筹码？

廖天琪：是的。虽然我很不愿意看到这种局面，况且它被当作筹码的时候，还总是作为次要筹码，政治、经济依然被优先考虑，但是我还是很高兴地得知刘霞被放行了。现实政治就是这个模样，我们也毫无办法。但是既然把人权当作了筹码，我还是希望，他们能够把这个筹码下得重一点，毕竟还有那么多人在监狱里。

  • Liu Xia (Reuters/D. Gray)

    国家的“囚徒”：刘霞

    结缘

    刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    国家的“囚徒”：刘霞

    陪伴

    刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    国家的“囚徒”：刘霞

    囚禁

    2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    国家的“囚徒”：刘霞

    重聚

    2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

  • Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

    国家的“囚徒”：刘霞

    呼吁

    2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

  • China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

    国家的“囚徒”：刘霞

    告别

    刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

  • China Prozess gegen Schwager von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo Liu Xia (picture-alliance/dpa)

    国家的“囚徒”：刘霞

    离开

    2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，飞往德国柏林。图为刘霞于2010年9月。


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