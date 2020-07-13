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中国著名作家
2011年起流亡德国
7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
中国流亡作家廖亦武在纽约的哈维尔图书基金会颁奖仪式上表示，如果美国不发动贸易战的话，刘霞能不能出来真的很难说。他同时也呼吁关注中国仍被关押、被判重刑的异议分子。
哈维尔图书基金会将本年度"打破安宁--危难作家勇气奖"授予中国流亡作家廖亦武。他在领奖答谢辞中表现了自己对中国人权状况的悲观和希望。
离开中国两个多月后，刘霞在美国首次公开露面，提起与丈夫刘晓波在最后一段日子的对话，反映了二人当时对中国前景的感受。
哈维尔图书基金会将本年度“打破安宁 - 危难作家勇气奖”授予中国流亡作家廖亦武。颁奖仪式将于本周四在纽约的波希米亚国家音乐厅举行。廖亦武本人通过脸书透露，他已经和刘霞一道抵达纽约。
一个中国作家出版的第一部小说，得到第18届柏林国际文学节的隆重推介。李必丰的小说《天空的翅膀》，被誉为“探向那个时代的一束光”。
虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。
刘霞的好友、独立中文笔会会长廖天琪，与刘霞见面后表示，刘霞周五不会出席客西马尼教堂举行的刘晓波逝世一周年追思会。她透露，刘霞不是身体虚弱而不能出席，而是她的弟弟刘晖仍在中国，「不愿意见到一些事情会发生」。
经过12小时航程，刘霞由北京飞抵柏林展开她的新一页。她在抵埗第一天并没有会见传媒，只是跟个别好友碰面。友人形容刘霞的身体仍很虚弱，呼吁外界给予她一点时间，本周五有机会露面。
2天后便是刘晓波逝世周年，此时传出被软禁8年的刘霞离开北京的消息。中国外交部目前也确认了这一说法。
中国著名诗人、流亡作家廖亦武在接受媒体采访时对西方政界和经济界提出严厉批评。他说，为经济利益而向独裁的中国做出妥协，这不仅是民主国家的耻辱，也是重大失败。
流亡德国作家廖亦武通过自己的脸书帐号发布了一段他与已故诺贝尔和平奖得主刘晓波妻子刘霞的最新通话录音，刘霞在其中表示：“爱刘晓波就是重罪，就是无期徒刑。”廖亦武表示听后感觉“五内俱焚”。
在德国总理默克尔访华之际，已故诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞的命运再度备受瞩目。刘霞好友、支持者以及人权组织寄希望于默克尔，希望她在谈及经贸之时勿忘人权，能在中国为刘霞争取自由。
刘晓波的遗孀刘霞离开中国、赴德国就医的希望再度破灭，她流亡在外的友人替她发出悲愤的呼声。德国记者再度关注这位被囚禁的艺术家的命运。此外，德国媒体还注意到北大学生岳昕要求信息公开，却遭校方施压的事件。
将近一年来，诺贝尔和平奖刘晓波的遗孀刘霞一直在申请来德国治病，流亡作家廖亦武对德国之声表示，刘霞虽然一次次得到官方准许其出国的许诺，但迄今不见下文。德国外交部表态欢迎刘霞。
刘晓波遗孀刘霞发给诺奖得主赫塔·米勒（Herta Mueller）的信件被公开后，她的朋友和人权组织都表达了对她身体状况的担忧。
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