廖亦武："我记录得够多了，改变了什么？"

（德国之声中文网）廖亦武谢辞全文如下：

谢谢评委会授予我这个奖，它以哈维尔先生首部英文自传"扰乱安定"命名，译成中文就成了"寻衅滋事"，在捷克共产党和中国共产党统治时期，有不少异议分子都以"扰乱安定罪"或"寻衅滋事罪"被判刑入狱。

1989年天安门大屠杀发生，我写作并朗读《大屠杀》，结尾句是："在这场史无前例的屠杀中只有狗崽子才能倖存！"--我"扰乱安定"，因此坐牢四年，自杀未遂两次，却在狱中开始一个见证人的写作，并持续到现在--10年前那本由黄文英译的《吆尸人》，再次扰乱安定。

2011年我买通黑社会，辗转越南逃出中国，只为出版我的监狱自传。我当德国政治难民已7年，还不太会德语，却在菲舍尔出版了8本德文书，我明年的德文书是《王先生，挡在坦克前面的那个人》，其中有《刘晓波的最后时刻》，记录了刘晓波的坚持和我们的失败。

眼下刘霞和我在这儿，而刘晓波和哈维尔都远走高飞，他们终于在天上见面，两个老实人，起草了两部宪章，而前几天，我们去布拉格拜访了瓦茨拉夫的弟弟伊万……我们还在扰乱安定吗……

国家的“囚徒”：刘霞 结缘 刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

国家的“囚徒”：刘霞 陪伴 刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

国家的“囚徒”：刘霞 囚禁 2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

国家的“囚徒”：刘霞 重聚 2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

国家的“囚徒”：刘霞 呼吁 2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

国家的“囚徒”：刘霞 告别 刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

国家的“囚徒”：刘霞 离开 2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，转道芬兰飞往德国柏林。图为刘霞抵达芬兰赫尔辛基机场。



我也被扰乱。我想起刘霞抵德次日，湖北另一异议分子秦永敏被重判13年，他已坐牢两次，如今65嵗；而不久前，在我家乡四川成都，创办"六四天网"的55嵗的异议分子黄琦，在狱中肾衰竭，濒临死亡，黄琦80多岁的妈妈在网上公开了儿子的遗嘱，并一再呐喊"黄琦无罪"。

哈维尔与昆德拉有过一场辩论，关于呼吁、政治、牢狱和遗忘--这一切有意义吗？秦永敏和黄琦能活着走出监狱吗？倘若不能，谁能记录他们？我不能，因为我不能像瞭解刘晓波和刘霞这样，瞭解他们的所经历的种种。况且我记录得够多了，改变了什么？新的罪行总是掩盖旧的罪行……

可还得写下去。

在登台领奖之前，我发现奥尔佈赖特和基辛格，两位前国务卿在场。你们对中国的影响力依旧存在。我希望您们关注我上面提到的秦永敏和黄琦，向中国政府提出释放他们。

（作为哈维尔的朋友，奥尔佈赖特随后也接受了哈维尔图书基金会颁发的捷克斯洛伐克民主转型纪念奖，她在答谢中对廖亦武获奖表示由衷的祝贺，并说如果访问中国，一定向中共高层提出释放两位政治犯）

2018年9月28日，星期五，纽约