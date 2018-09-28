廖亦武：刘霞获释也要感谢特朗普

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，德国总理默克尔被认为在中国诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞获释的事情上扮演了重要的作用。中国流亡作家廖亦武则表示，美国总统川普也应当获得感谢。

据BBC的现场视频，廖亦武周三（9月26日）在纽约的颁奖仪式上向台下的观众说道："如果美国不发动贸易战争的话，刘霞能不能够出来真的很难说。""所以从这个角度讲的话，尽管我知道西方有很多人对川普总统不是太看好，却就是在这件事上，我是感谢川普政府。"

《南华早报》报道说，廖亦武也对默克尔在刘霞重获自由中所扮演的角色表达认可。他认为，默克尔的直言不讳值得一提，特别是在世界其它地方对此保持沉默的情况下。

廖亦武说，这样的沉默--作为获得中国所提供的经济机会的一种可能的交换--是危险的趋势；国际领导人埋葬有关人权的问题，这显示中国的市场成为影响西方的一个大怪物。

他说，西方仍认为中国的市场发展会伴随民主进程，但中国新近的经济开放历史却伴随着权利的收紧，这显示市场并不真正带来民主。

廖亦武说，无论是否是其动机，川普对北京发动贸易战的强硬立场都应当得到认可。

在接受美国之音的采访时，他也说道："最后这些资本主义国家的政客争相讨好，争相想获得这个市场。最后我们已经看到了刘晓波他一方面是殉道，一方面成为这种资本主义在中国寻求市场的这么一个……他就这么死的嘛。所以从某种程度上说，我还是感谢川普的贸易战。"

刘霞7月抵达柏林后

呼吁关注秦永敏、黄琦

《南华早报》报道说，廖亦武表示，无论特朗普的贸易战是否影响到中国当局释放刘霞，她的自由都不是中国官员对国内批评态度有任何软化的迹象。

廖亦武在哈维尔图书基金会"扰乱安定奖"的领奖答谢辞中说道："我想起刘霞抵德次日，湖北另一异议分子秦永敏被重判13年，他已坐牢两次，如今65岁；而不久前，在我家乡四川成都，创办'六四天网'的55嵗的异议分子黄琦，在狱中肾衰竭，濒临死亡，黄琦80多岁的妈妈在网上公开了儿子的遗嘱，并一再呐喊'黄琦无罪'。……在登台领奖之前，我发现奥尔布赖特和基辛格，两位前国务卿在场。你们对中国的影响力依旧存在。我希望您们关注我上面提到的秦永敏和黄琦，向中国政府提出释放他们。"