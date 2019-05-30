廉价还是轻奢？德国连锁超市Aldi上海门店开张

（德国之声中文网）两家门店分别位于外国人喜爱光顾的静安区和拥有大片法租界的徐汇区。店内货品从宠物用品到成品速食相当丰富。

过去两年，Aldi成功地在中国通过网上购物平台天猫销售商品。随着实体店的开张，Aldi（中国称奥乐齐）要与家乐福（Carrefour）、沃尔玛（Walmart）等已在中国经营多年的外资连锁超市竞争。

上海陆家嘴国际金融研究院中欧国际工商学院副院长刘胜军对德新社表示，Aldi能否成功，要看它是否能适应当地市场的需求。他指出，英国连锁超市巨头Tesco（中国称为乐购）在中国的失败，原因就是没有把握好本地市场。而目前，这意味着要在商业模式中，把网购对于中国消费者的重要性考虑在内。

" 在目前的环境下，如果还按照传统的方式经营一家零售商店，会很困难"，刘胜军说，就连阿里巴巴也在摸索如何让实体店和网络商业模式结合起来。

Aldi已经在中国使用最广泛的社交媒体微信上开设应用，为顾客提供从实体店送货的服务。

电商战略分析师李成东表示，在德国，Aldi是以廉价零售起家的，而在中国的定位可能会有不同。"中国人认为，德国或西方的知名品牌质量是有保证的。有很多西方大众品牌在中国都成了价位不低的所谓轻奢品牌。这更多是一种心理因素。"

中国曾发生的一系列食品安全丑闻，让很多消费者认为进口品牌，尤其是食品和药品，比国产货更值得信赖。李成东说："过去中国消费者很注重价格。但近年来随着消费升级，人们关注商品的质量和安全性多于价格。"

叶宣/苗子（德新社）