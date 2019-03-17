 廉价超市过半鸡肉受耐抗生素细菌污染 | 科技环境 | DW | 28.04.2019

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科技环境

廉价超市过半鸡肉受耐抗生素细菌污染

一项研究发现，廉价超市售卖的鸡肉中，一半以上受到耐抗生素细菌的污染，对人体健康构成严重威胁。该研究结果表明，抗生素在产业化家禽养殖中被过度使用。

Symbolbild - Hähnchenfleisch - Fleischkonsum (picture-alliance/U. Baumgarten)

（德国之声中文网）根据对肉类样本的调查发现，德国廉价超市销售的鸡肉中有一半以上受到耐抗生素细菌的污染。

环境和消费者组织-德国观察(Germanwatch)本周二（4月22日）发布报告，将这些鸡肉描述为"惊人的高耐药性"食物，表明产业化家禽生产中过度使用抗生素正在危害人类健康。

德国观察将来自大型廉价超市的59份鸡肉样品拿到大学实验室分析，结果发现56％含有耐抗生素细菌。这些样品来自德国4个屠宰场。德国联邦农业部针对该研究回应说，"这表明在家禽业中使用的抗生素过多了。"

由于细菌的适应能力和进化能力，人类和动物过度使用抗生素会使药物变得无效。抗生素使用越多，细菌的耐药性就越强。

Symbolbild - Hähnchenfleisch - Fleischkonsum (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

抗生素使用越多，细菌的耐药性就越强

令人震惊的是，该研究发现，来自廉价超市Lidl、Netto、Real、Aldi和Penny的三分之一的鸡肉样本产生了对储备抗生素（Reserve antibiotics）耐药的细菌。储备抗生素是第四代和第五代药物，用作抗击传统抗生素无法灭杀的超级细菌。专家说，当鸡肉煮熟时，细菌就会被杀死。但是，厨房里的砧板等地方的生食的交叉污染，仍然可能导致人类生病甚至死亡。产业化养鸡场的工人也可能通过呼吸接触细菌。

另外，针对来自小规模农场的12个鸡肉样本进行了检测，发现其中只有一个带有耐抗生素细菌。在另一项分析中，来自生态农场的6个样本中均未发现耐抗生素细菌。

德国观察认为不同的检测结果表明，产业化家禽养殖场过度使用抗生素。该组织指出，如果政府禁止滥用抗生素，补贴资金改善动物住房条件，情况只会有所改善。该组织称，尽管自2011年以来德国家禽养殖业的抗生素用量减少了一半，但仍然是丹麦、英国或奥地利等国的两倍。

德国观察要求大幅度减少在家禽养殖业中的抗生素使用，并在鸡肉货品上标明来自产业化农场，让消费者更多地知情。

张平/ 凝炼（法新社、德新社）

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