「廈門聚會案」判決出爐 丁家喜許志永刑期逾十年

（德國之聲中文網）中國山東省臨沭縣法院週一（4月10日）針對中國知名法律學者許志永與維權律師丁家喜的「顛覆國家政權罪」一案做出判決，將許志永判刑14年並剝奪政治權利4年，丁家喜判刑12年並剝奪政治權利3年。此前，兩人因參與廈門一場私人聚會而被中國警方逮捕，至今關押超過三年。

丁家喜妻子羅勝春長期在海外為兩人案件發聲與維權，她接受DW訪問時直批中國政府「愚蠢」跟「無用」，強調中國政府把所有「有理想、思想、才能與勇氣」的人都關起來後，其實真正要顛覆掉中國的，便是中國政府本身。

美國非政府組織中國人權捍衛者（CHRD）研究員倪偉平（William Nee）告訴DW，這是他印象中最嚴厲的判決結果。他提到，已故的諾貝爾和平獎得主劉曉波當年遭中國政府判刑11年，但許志永與丁家喜卻分別遭判14年與12年，這顯示中國政府認為兩人的「罪行」相當嚴重。倪偉平說：「中國政府試圖發出一個訊號，那就是任何在中國按照西方標準倡導自由、民主和人權的人都會被打壓。」

倪偉平重申，丁家喜與許志永兩人在中國所做的一切都符合國際人權標準，聯合國任意拘留問題工作組也確認丁家喜與許志永遭中國政府任意拘留，並認定他們應被釋放。他還提到，中國政府在過程中，指控丁家喜與許志永經營一個組織，但案件中的部分證人卻表示他們從未說過相關證詞。此外，兩人去年夏天遭中國政府以秘密審判的方式開庭。

倪偉平向DW表示，這些發展都顯示中國政府試圖捏造證據，或以酷刑的方式來取得有利於他們判決的證據，而中國法院給予許志永跟丁家喜超長刑期的作法，等於是在「踐踏公義」。

事實上，丁家喜與許志永在週一被判刑前，曾傳出在被關押期間遭受酷刑，家屬跟律師也曾多次申請會見遭拒。該案中，仍有其他被告目前案件呈現停滯狀態，而部分被告家屬也在屢受中國國保的威脅跟騷擾的情況下，被迫帶著年幼的孩童離開中國，到海外尋求庇護。

丁家喜與許志永意志堅定 家屬：專制會垮台

羅勝春透露，由於律師表示在法庭上，被告都不被允許做任何發言，所以過去幾年許志永與丁家喜便透過律師會見時，將自己想與外界做的陳述紀錄下來。上週收到開庭通知後，家屬與律師討論，決定將內容以法庭陳述的方式由羅勝春發佈。

丁家喜的法庭陳述以「專制必亡」為題，表示中國人民過去一百多年，仍生活在「政治上受壓迫，經濟上受控制，思想上受奴役的狀態」，而中國政府依然繼續用「高技術手段強化他們的專制統治」。他認為，和平理性非暴力是中國轉型最為穩定的模式，而即便受到各界質疑與在被關押期間受到酷刑，丁家喜說他都不會改變自己堅守的理念。

他在陳述中寫道：「所有關心民族前途的中國人，都需要擔起我們這一代人的歷史責任，這個責任就是根除專制，建設美好中國。這需要我們克服心中的恐懼，大聲地發出正義的吶喊，堅決地反對獨裁者，堅決地反對特權利益集團，拒絕他們的專制統治。我看到了這樣一幅景象：中國人民將從極度奴役中清醒過來，看透他們用道德謊言編織的各種公義，看清事實真相。只要人民不再信任和服從他們的專制統治，獨裁者和其特權利益集團的特權就會崩潰。」

許志永則以「美好中國」為題，闡述自己想像中一個「自由」與「民主」的中國。

許志永則以「美好中國」為題，闡述自己想像中一個「自由」與「民主」的中國，並強調他「厭惡權力橫行，人性扭曲的社會。少數官僚決定13億人信什麼主義，說什麼話語，聽什麼新聞，看什麼電影」。他在陳述中講道：「我渴望一個自由的國度，沒有權力怪獸橫行的中國。我們有信仰自由，信什麼宗教，什麼主義是個人天性，權力不得干涉。我們有言論自由。沒有大規模刪帖封號，政治言論無禁區，再也不會有人因為表達政見而身陷囹圄。」

羅勝春表示，丁家喜與許志永曾多次催促律師盡快把兩人的陳述公開，而原本律師擔憂在判決前發佈陳述，可能對判決結果不利，但羅勝春表示因為自己與丁家喜與許志永都不在乎最終遭判幾年，所以最後她決定將兩人的想法以法庭陳述的方式，在判決前發佈。她說：「我想說的話，全在家喜這個簡短的陳述中，就是要告訴大家，專制會垮台。」

中國人權捍衛者的倪偉平則告訴DW，丁家喜與許志永在判決出來前所發佈的聲明，有可能影響他們接下來在監獄中受到的待遇，而這也是為何國際社會應該持續關注兩人的案件，與他們在獄中的健康狀況。他說：「他們所要求的，是一個遵守人權標準且和平跟民主的中國，這樣的中國是符合所有人利益的。」

羅勝春也向丁家喜喊話，表示：「我想告訴家喜，不管當局如何判決，我會在這裡等他，因為這是他來過的地方，我想他能找到回家的路。」

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