康明凯将受审 妻子盼政府实际行动

既商人迈克尔后，第二名加拿大人康明凯也将受审，他的妻子不断奔走，并要求中、美、加三国政府应该共同解决这个「地缘政治斗争」下的问题。
(德国之声中文网) 在中国被拘留两年多的两名加拿大人中的康明凯 (Michael Kovrig) 将于周一 (3月22日) 因涉嫌间谍罪接受审判，他的妻子纳吉布拉 (Vina Nadjibulla)表示，此案「不仅不公正，也没必要，对中国也没好处。」
她在接受加拿大广播公司访问时表示：「此案让有人受到极大的痛苦，虽然可以理解我们和中国立场不同，而且只会更糟，但是我们要认知到这样子对谁都不好。」
对于上周五，美国在阿拉斯加举行美中会谈中提出了对这些案件的关注，纳吉布拉表示感谢，并盼望美加这些承诺应该化为行动。
她说：「团结和支持的话都很好，我们要继续说这些话，但真正有用的是行动。」
纳吉布拉强调，加拿大、美国和中国政府三方必须要找到实际可行的外交策略。
上周五(3月19日)，第一名加拿大人迈克尔在辽宁省丹东市中级人民法院接受闭门审判。加拿大外交官尝试申请进入观审，但遭到拒绝。
中国官媒报导指出，「因案件涉及国家秘密」，所以选择不公开开庭，最后法院宣布将择期宣判。
加拿大总理特鲁多称「完全不能接受」这种缺乏透明度的做法。他说：「中国需要明白，这不仅仅是两个加拿大人的问题。这关系到对法治的尊重、与广大西方国家的关系，以及他们所进行的任意拘留和胁迫外交。」
纳吉布拉则表示，康明凯受审状况应该不会差距太大，她希望加拿大政府继续强调要释放两人，她认为两人是否能够指派律师或是接受领事探视都已经是其次，「事实上他们是无辜的」。
她对路透社表示，两人是被卷入了更大的地缘政治争端中，被中国政府拘留「极不公正」的，外界必须继续关注确保他们的自由。
根据路透社，中国法院的定罪率超过99%。
中国在2018年12月逮捕了前外交官康明凯和商人迈克尔，此前不久，加拿大警方根据美国的逮捕令拘留了中国科技公司华为财务长孟晚舟。
北京坚称，两加拿大人拘留与孟晚舟的被捕无关。目前孟晚舟仍被软禁在温哥华，为了避免被引渡到美国而与加拿大进行诉讼。
邹宗翰/杨威廉 (路透社、加拿大广播公司)
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