康明凯将受审 妻子盼政府实际行动

(德国之声中文网) 在中国被拘留两年多的两名加拿大人中的康明凯 (Michael Kovrig) 将于周一 (3月22日) 因涉嫌间谍罪接受审判，他的妻子纳吉布拉 (Vina Nadjibulla)表示，此案「不仅不公正，也没必要，对中国也没好处。」

她在接受加拿大广播公司访问时表示：「此案让有人受到极大的痛苦，虽然可以理解我们和中国立场不同，而且只会更糟，但是我们要认知到这样子对谁都不好。」

对于上周五，美国在阿拉斯加举行美中会谈中提出了对这些案件的关注，纳吉布拉表示感谢，并盼望美加这些承诺应该化为行动。

她说：「团结和支持的话都很好，我们要继续说这些话，但真正有用的是行动。」

纳吉布拉强调，加拿大、美国和中国政府三方必须要找到实际可行的外交策略。

上周五(3月19日)，第一名加拿大人迈克尔在辽宁省丹东市中级人民法院接受闭门审判。加拿大外交官尝试申请进入观审，但遭到拒绝。

中国官媒报导指出，「因案件涉及国家秘密」，所以选择不公开开庭，最后法院宣布将择期宣判。

加拿大总理特鲁多称「完全不能接受」这种缺乏透明度的做法。他说：「中国需要明白，这不仅仅是两个加拿大人的问题。这关系到对法治的尊重、与广大西方国家的关系，以及他们所进行的任意拘留和胁迫外交。」

纳吉布拉则表示，康明凯受审状况应该不会差距太大，她希望加拿大政府继续强调要释放两人，她认为两人是否能够指派律师或是接受领事探视都已经是其次，「事实上他们是无辜的」。

她对路透社表示，两人是被卷入了更大的地缘政治争端中，被中国政府拘留「极不公正」的，外界必须继续关注确保他们的自由。

根据路透社，中国法院的定罪率超过99%。

中国在2018年12月逮捕了前外交官康明凯和商人迈克尔，此前不久，加拿大警方根据美国的逮捕令拘留了中国科技公司华为财务长孟晚舟。

北京坚称，两加拿大人拘留与孟晚舟的被捕无关。目前孟晚舟仍被软禁在温哥华，为了避免被引渡到美国而与加拿大进行诉讼。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 人质外交 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 获释返华，亦或递解美国？ 从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。 作者: 达扬



邹宗翰/杨威廉 (路透社、加拿大广播公司)

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