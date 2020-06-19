康明凯妻发声救夫 家书内容揭中国关押细节

(德国之声中文网) 在中国政府6月19日正式起诉前加拿大外交官康明凯 (Michael Korvig) 与加拿大商人和迈克尔 (Michael Spavor) 後，康明凯的妻子纳吉布拉(Vina Nadjibulla) 周二 (6月23日) 接受加拿大环球邮报的访问时，揭露了康明凯过去一年多来在狱中如何试图保持心灵的敏锐度与身体健康。



但纳吉布拉同时也警告，孟晚舟案可能需要五至八年才能完成引渡程序，而她不认为康明凯能在中国的监狱中待上八年之久。她强调，康明凯正在为了生命奋斗。纳吉布拉也说，她认为加拿大必须改变其对中策略。虽然加拿大政府有持续努力处理两名加拿大人遭中国关押之事，但两人依旧受困於中国监狱，而整起事件并没有任何突破性进展。



她告诉环球邮报：「我们不能让这些加拿大人持续承受折磨。康明凯与迈克尔并非自身犯下的错误而被关於中国的监牢中，他们是中加地缘政治冲突中的牺牲品。他们两人都付出非常大的代价，而我也无法解释这整个过程对他们来说有多痛苦与漫长。」



纳吉布拉也在接受路透社访问时说，目前康明凯的处境越来越危急，并呼吁加拿大政府应该考虑所有能让两名被关押的加拿大人被释放的手段，包含可能终止孟晚舟的引渡程序。 她说，法律专家曾指出加拿大司法部长在为了维护国家利益的前提下，有权停止孟晚舟案的引渡程序。 她向路透社表示：「终止孟晚舟案的引渡程序是在合法范围内的，而如果加拿大政府选择这么做的话，可能可以制造更多与中国谈判的空间，让两名被关押的加拿大人有机会被释放。 」



纳吉布拉呼吁中国重新审视他们关押两名加拿大人的作法，强调他们对康明凯做出的指控是毫无根据的。她説：「我深信中国此举是向全世界发出一个任何人在中国都不安全的讯号。对那些尝试增进中国与世界关系的人来说，他们会因更高层的地缘政治冲突，而无故受到惩罚。」



迈克尔的家人至今仍不愿公开谈论他被中国政府关押一事，但他的律师谈到今年一月与他会面时的情况，表示迈克尔身体与精神状态仍良好。律师告诉环球邮报：「他在监狱中适应的比我们想像中还好，虽然我们对该结果并不意外，但仍非常开心看到他仍十分爱说话，情绪也非常愉悦。」

加拿大驻华使馆





来自狱中的家书



纳吉布拉在接受环球邮报的访问时，也展示了康明凯2019年7月从中国狱中寄来的家书，在信中他形容自己离开了一个充满绝望的地方。他在信中写道：「如果在这个地狱中仍有微微的一线生机，那便是创伤在我心中烙下深深的痛楚。当我努力复原并让创伤愈合之时，我意识到自己运用对妳以及生命的爱来填满心中的创伤。」



在家书中，康明凯也提到他每天早上六点半得起床，而每天的早午晚餐时间都非常固定，大部分时间，他在狱中都以一堆白饭与偶尔的一些青菜为主。监狱规定他一次身边只能有三本书，而他每个月只能在其中一天内花数小时写信给家人。他在狱中被禁止使用纸笔，而狱方也不准他收到家人的来信，也不许他收看新闻。





在3月12日与家人的通话中，纳吉布拉告诉康明凯新冠疫情正在肆虐全球，这才让康明凯了解为何自1月中开始，他便无法与加拿大驻中使馆人员或他的律师进行定期会晤。他妻子説，在电话中听到康明凯的声音赋予她很多力量，而在电话另一端等候的所有人也为他还安好健在感到十分开心。



纳吉布拉表示，康明凯在狱中大部分时间都是透过读书来打发时间，而他也仰赖许多哲学性的思考来帮助他撑过在狱中的日子。她説：「康明凯每天会在狱中走7000至10,000步，而他也会做瑜伽跟冥想。」在最近的一封家书中，康明凯提到他的三个狱友，他形容三人都「聪明丶受过一定程度的教育且有礼貌」。



康明凯写道：「由於我是不少这些被关押的中国人生命中唯一熟识的西方人，所以我总是确保自己的行为能在他们心中留下好印象。我或许不是一个名人，但至少这些中国人会记住生命中曾见过一个好的加拿大人。」

