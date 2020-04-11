 康复不等于免疫？中韩“复阳”患者引忧虑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2020

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康复不等于免疫？中韩“复阳”患者引忧虑

在疫情相对缓和的韩国和中国，近期康复后核酸检测复呈阳性者引起警惕。不过，韩国尚未发现这些“复阳”患者有传染他人的情况。

Schweiz Labor Spiez | biologisches Sicherheitslabor (picture-alliance/Keystone/P. Schneider)

专家指出，造成已康复病人检测重新呈现阳性的可能因素包括再次感染、病症复发、测试结果有出入等等

（德国之声中文网）韩国卫生部门周三表示，尽管存在新冠肺炎康复之后重新转阳性的案例，但是这些“二次感染者”的传染性明显下降。

虽然韩国整体疫情局势趋于缓和，每日新增确诊病例逐渐减少，但是该国防疫部门发现新冠患者康复后再次转阳的案例日益增多。至今韩国已经统计了超过180个这样的案例，不过至今未发现这些“复阳”患者有传染他人的情况。

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据悉，韩国防疫人员收集了39名“复阳”患者的样本进行病毒分离培养检测，其中已经完成检测的6份样本的结果均呈阴性。韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬（Jeong Eun-kyeong）表示，这些复阳患者虽然核酸检测阳性，但病毒分离培养检测为阴性，据此可以判断他们几乎没有传染性或传染性较低。

专家指出，造成已康复病人核酸检测重新呈现阳性的可能因素包括再次感染、病症复发、测试结果有出入等。郑银敬则认为，与再次受到感染相比，病毒在这些病人体内再次“被激活”的可能性更大一些。

韩国属于除中国以外疫情爆发较早的国家。与此同时，在最早爆发疫情的武汉，也出现了越来越多的“复阳”案例。当地医生表示，这些新冠病人在康复之后核酸检测重新呈阳性，但是却没有表现出明显症状。在有些个案中，在病人被视作康复之后70天进行检测，甚至还能得出阳性结果。也有的病人在康复出院50到60天之后，又检测出体内有新冠病毒。

路透社报道称，武汉医疗人员认为，这些痊愈之后又复阳的人群，是在中国目前所处抗疫阶段中最大的挑战。由于医生目前无法判断这些复阳患者再感染他人的风险有多大，所以继续对他们采取隔离观察措施。

到目前为止中国判断新冠病人康复的标准是，至少连续两次核酸检测呈阴性，以及所有症状消除。而且这两次测试之间要间隔24小时以上。鉴于目前出现的“复阳”情况，医生们建议，要对患者进行三次测试，结果均为阴性才可断定其康复。

  • Gemüse Ernährung Symbolbild

    如何提高免疫力？

    膳食多样化！

    免疫系统需要许多不同类型的燃料，它们就藏在水果和蔬菜里。你的膳食应该健康而多样：橘子、红椒、绿叶蔬菜和红甘蓝可以提供各种维生素，尤其是天然维生素C。

  • Serbien | Grippewelle (J. Đukić-Pejić)

    如何提高免疫力？

    接种疫苗！

    为了让你的免疫能力处于最高水平，请确保已完成所有必要的疫苗接种。成年人经常忘记更新小时候接种过的疫苗。检查一下，看看是否需要补充注射这些疫苗：破伤风、白喉、百日咳、小儿麻痹症、肝炎、肺炎球菌、脑膜炎、麻疹、腮腺炎、风疹、流感等等。请务必和你的医生谈一谈！

  • Langlaufen in Buchenberg

    如何提高免疫力？

    坚持运动

    科学研究表明，每周3次、每次20分钟的规律性肌肉训练（慢跑、北欧式握杆健走或散步）可以增强免疫能力。请注意：过度锻炼也会让你的免疫系统筋疲力尽。

  • Schlafen Symbolbild

    如何提高免疫力？

    好好睡觉！

    充足的睡眠不仅能让你的身体从疲倦中恢复，而且在慢波睡眠阶段，神经递质被释放，免疫系统也得到强化。

  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild

    如何提高免疫力？

    享受生活！

    研究表明，饱满的精神状态和对生活的热情拥抱可以促进免疫系统的强大。欢笑和玩乐不仅提供更好的生活质量，还可以增强人体的防御能力。

  • Zeitdruck Stress Symbolbild

    如何提高免疫力？

    避免压力！

    负压力会激活肾上腺素和皮质醇的释放，而这些激素会麻痹你的免疫系统。合理的压力和时间管理可以使身体得到休息并补充新的能量。打坐、自生训练和瑜伽之类的放松运动可以明显地增强免疫系统。

  • Herbst Wetter Wind Natur Symbolbild

    如何提高免疫力？

    多散步！

    在新鲜的空气中散步，可以改善你的体温和增加运动——两者都可以刺激人体的防御系统。人体粘膜也可从身体循环的改善中受益，湿度的增加使其更容易抵抗攻击。

  • Zucker

    如何提高免疫力？

    小心糖！

    研究表明，果糖和葡萄糖等短链糖的消化会耗费掉人体所需要的多种维生素。

  • Frau beim Kaltduschen

    如何提高免疫力？

    热冷交替冲澡！

    冷热水交替淋浴可以调节身体热量，改善血液流动。洗澡的时候用海绵或刷子搓一搓，就更能刺激免疫系统啦。


有专家担心：“群体免疫”会成功吗？

感染新冠肺炎之后康复的人群是否还会携带病毒，是否会感染他人，是目前全世界关注的问题。不少国家都寄希望于感染过新冠病毒的人群产生抗体，从而实现所谓“集体免疫”的效果。

而是否新冠病毒感染者在痊愈之后并不能真正免疫？还是他们可能会被感染两次？目前医学界并无确切答案。马赛大学医院的免疫学专家韦魏尔（Eric Vivier）对法新社表示，所谓的获得免疫，就是人体对某种病毒产生了一种抵抗反应“记忆”，免于再次感染。

通常情况下，在感染RNA病毒（新冠病毒和某些流感病毒都属于这类）之后，人体往往需要大约三个星期的时间去制造充足的抗体，而根据经验来说，这种免疫力一般来说能持续好几个月的时间。——然而这只是理论，而人们对于新冠病毒的研究还太少，并不知道上述理论是否适用于它。

但是不少欧洲学者对于亚洲国家报告的“复阳”案例持怀疑态度。他们认为，很可能这些人并非真的二次感染，而是之前并未完全康复。伦敦大学学院遗传学研究所所长弗朗索瓦•鲍洛（François Balloux）认为，在某些病人身上，新冠病毒甚至可能会长期存在，像疱疹病毒那样。

为法国政府担任顾问的病毒学家德尔福拉希（Jean-François Delfraissy）也表示：“我们都在向自己提出这样一个问题，感染过新冠病毒的人，究竟是否就能获得免疫保护。”

还有一个问题就是，什么样的人群能够产生有效抗体？是有过重症之后康复的患者，还是那些轻症状患者，是年长者，还是年轻人群？面对这么多的未知数，澳大利亚传染病学专家克雷门茨（Archie Clement）认为只有一点是确定的：“唯一的真正解决办法就是疫苗接种。”


雨涵/苗子（路透社、法新社等）

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