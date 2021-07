康城影展突袭放映香港纪录片《时代革命》

(德国之声中文网)第74届康城影展(Cannes Film Festival)闭幕前夕,大会突然宣布在当地时间周五(16日)上午11点,「特别放映」香港导演周冠威的「反送中」运动纪录片《时代革命》(Revolution of Our Times)。

美国媒体《综艺》(Variety)以「康城影展作出外交豪赌」为题报导指,大会冒着外交风险,可能已预料会有负面反应如中国发起抵制,因此在闭幕前夕才宣布特别反映,到时候中国参展电影已播放完毕,无法被撤回。

现年42岁的导演周冠威发声明感谢康城影展,指香港失去的东西远超任何人的想象,获邀放映对生活在恐惧的香港人而言是个安慰,表明世界上任何为正义和自由而战的人都与港人同在。

《时代革命》片长约两个半小时,以历史场景为开端,八十年代中英两国就香港前途问题达成共识,镜头再转向2019年的「反送中」运动。制作团队跟随7组示威者,包括「守护孩子」成员丶一名网媒女记者丶高中义务急救员丶一组大学生丶勇武抗争者等,拍摄的事件包括占领立法会丶721元朗袭击事件及理大围城等。

片中部分受访者已经失联丶流亡或正在服刑。在《国安法》及自我审查下,估计该片不能在香港放映。

导演拒自我审查

周冠威接受《华尔街日报》访问时表示,花了两年时间秘密制作该片,拍摄期间曾在理大校园内席地而睡三天两夜,遭水炮车的蓝色化学水击中,甚至被橡胶子弹打中头盔。他在剪辑期间多次情绪崩溃要停工,又曾做噩梦被警员追捕和殴打。

他今年春天向康城电影节寄出纪录片初剪,获悉可以特别放映後,6月29日才将最终版本寄出,而毛片已送到境外存放。

周冠威说,制作过程中有朋友劝他离港丶在片中隐藏名字,或至少不要用「时代革命」作为片名,但他一一拒绝。他表示,「我真的不想输给这恐惧(I really don’t want to lose to this fear)」,使用真名是为了对抗自我审查,又指不想猜度「红线」於何处,强调「只有这样我才能自由。(Only then can I be free)」。

他是制作团队唯一公开名字的人,其他工作人员都匿名或终止合作。他透露正在筹备拍摄另一部电影,但有投资者得知《时代革命》的事後,因为怕受牵连而撤资。

周冠威曾执导电影《十年》(自焚者)和《幻爱》,前者拍摄於2015年丶雨伞运动的隔年,被指是对香港的预言,片中描述2025年香港在铁腕统治下有更多人主张香港独立,并诉求英国政府,有人选择自焚控诉。该片获得第35届香港电影金像奖最佳电影大奖,目前在影片平台Netflix放映,但7月31日将下架,引起政治审查争议。

