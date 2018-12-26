庭审被指是"残忍闹剧" 传王全璋当庭解聘律师

（德国之声中文网）庭审当日，法院大楼的周边被封锁。律师、王全璋的支持者、西方外交官、记者以及王全璋的家人，全被阻挡在法院门外。

在法院大门外，一名活动人士高喊"王全璋是好人"。王全璋出庭的时间很短，便衣警察很快便将他带离法庭, 拖进一辆黑色汽车离去。

庭外王全璋的支持者被安保人员带走

天津二中院当天下午在其网站上发布消息，称此案因涉及国家秘密，因此不公开审理。法院方面还透露，将"择期宣判"。

然而，网络上却传来不同的消息。瑞典人权活动家彼得·达林（Peter Dahlin）12月26日发推特表示，王全璋在庭审开始后立即解聘了他的官派律师刘卫国，庭审强制延后。不过这一消息目前还没有得到证实。

2016年初，达林曾被中国警方以涉嫌危害国家安全罪逮捕，被拘留审讯了23天。他当时所任职的"中国维权紧急援助组"为中国维权律师提供支持。之后，他被中国驱逐出境。

在网传的王全璋案起诉书中，犯罪事实中的第一条即为："王全璋2009年8月和后来被驱逐出境的瑞典人权活动者达林（Peter Dahlin）等人共同预谋，在香港注册公司，接受境外组织提供的资金支持，在中国多地展开法律援助和培训，传授与政府对抗的方法，技巧，扶植对抗力量，并积极向境外发布调查报告，攻击中国的法制及人权状况。"

国际声讨

针对王全璋的审判，国际特赦组织（Amnesty International）的中国研究员卢利安表示："这是一场虚假的审判，王全璋仅因和平地捍卫人权就受到迫害。"在该组织网站刊登的文章中，卢利安指出，王全璋仍然"极有可能遭受酷刑和虐待"，并称审判是一场"残忍的闹剧"。

香港支联会等团体也在庭审日举行游行，前进至中联办抗议，要求庭审公开、释放王全璋。

著名律师浦志强发推特称："没人会奢望他有个公道，但所有人都在期待，他能早日回家。"

默克尔曾对王妻表支持

自从这位维权律师三年前被逮捕以来，其妻子李文足说与他完全断了联系。她发微信说， 她试图离开在北京的住宅，前往100公里外的天津参加法庭的审判，但是遭到警方的阻拦。上周，李文足与其他律师和活动人士的妻子一起, 公开剃光头发以示抗议。李文足说："当局无耻地违背法律。为了抗议, 我们把头发剪掉了。就是想以此告诉人们，是他们在不停地和毫无廉耻地破坏法律。"

王全璋一家三口的合影

德国总理默克尔今年5月访华期间会见了李文足。为了表示支持，这位德国女总理访问中国期间曾多次会见人权活动家。

"709案最后一人"

王全璋曾替中国土地征用的受害者和法轮功信徒提供法律咨询和辩护。2015年，他在警方对政府批评人士进行的大规模镇压行动中失踪，从此一直被单独监禁。

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他被控犯有"颠覆国家政权罪"。在中国，对人权人士的审判往往在尽可能短的时间内进行，而且几乎所有案件都以定罪告终。被告及其家人不断被施加压力，逼供的情况屡见不鲜。

在圣诞节期间开庭审判也是中国习惯的做法。因为此时很多外交官和记者都回国度假, 新、旧年交替之际，西方媒体驻中国代表机构往往只留有应急人员值班。显然，在此期间对负面消息的报道显然会大幅度减少。