度假的好去处：法国的蔚蓝海岸

摩纳哥（Monaco）

位于法国海岸尼斯和芒通之间、风景迤逦同时又特立独行的摩纳哥是个迷人的城市国家，是地球上第二小的国家。它也是一年一度的一级方程式大赛的一站。在摩纳哥大奖赛中，城市街道被临时改造成具有挑战性的赛道。