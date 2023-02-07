度假的好去处：法国的蔚蓝海岸

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拥有举世闻名的蔚蓝海岸的普罗旺斯，是2022年夏天欧洲最受欢迎的旅游目的地之一。其幽静的海湾、隐蔽的海滩和华丽的小镇拥有您度过一个完美的假期所需要的一切。
蔚蓝海岸——因其深蓝色海洋而得名——是法国地中海沿岸的一部分。它从西部的卡西斯(Cassis)延伸到东部的芒通Mento。卡西斯渔港有一个非常壮观的后花园——卡兰克斯国家公园(Calanques)，其峡湾般的入口被高耸的锯齿状悬崖所环绕。您可以从卡西斯乘船前往那里。
顺着沿海公路前行，您可以观赏卡西斯和芒通之间约250公里长的岩层和沙滩——在无数小海湾中选一个畅游一番，或者沉浸于当地城镇和村庄的法式“生活乐趣”。勒拉旺杜是一个美丽的海滨公社（Le Lavandou），前法国第一夫人布吕尼 (Carla Bruni) 在这里拥有一幢住宅。
圣特罗佩海滩巴铎（Brigitte Bardot）主演的《上帝创造女人》中一个传奇场景的背景。这部1955年上映的电影是她事业的起点，也让圣特罗佩从一个沉睡的小镇迅速演变为国际名流聚会场所。在夏天，这个地方挤满了名人、名人的粉丝和海滩阳光的粉丝。
丰富多彩的海岸线和童话般的海湾，也是水上运动爱好者的热门目的地。您只能从远处，也就是在海上看到整个蔚蓝海岸。如果喜欢这种景象，您可以从其中一个港口预订一日游。也就是说，蔚蓝海岸边的港口和码头本身就是一场视觉盛宴。图中的港口位于圣拉斐尔。
环绕悬崖的道路被称为“环山海滨路”。弗雷朱斯（Fréjus）和曼德勒（Mandelieu）之间的“金色海岸”被认为是蔚蓝海岸最美丽的路线之一。它因悬崖在阳光下的金色而得名。但请注意：迷人的景色会让很多司机突然刹车。
提到戛纳，很多人首先想到的是著名的电影节。每年初夏，电影界人士都会齐聚克罗伊塞特大道。这里也是主要的豪华酒店的所在地。1868年，海滨大道的建设标志着这个曾经的渔村开始转变为欧洲贵族最喜爱的地方之一。
1946年，毕加索在安提布的一个破旧的城堡里呆了三个月。这位西班牙艺术家在此期间创作了一系列的作品——绘画、素描、挂毯和陶瓷，他后来将这些作品捐赠给了这座城市。这些作品构成了1966年在城堡中开设的博物馆的基础。参观者可以欣赏到这位先锋画家的灵感来源。
长达5公里的海滩和沿途的海滨大道是尼斯的主要地标。它建于19世纪，是为来自英国的富裕的冬季度假者而建。想要欣赏尼斯老城区以及海滩和海滨长廊的美景，不妨前往城堡山（Colline du Chateau）观景台。
位于法国海岸尼斯和芒通之间、风景迤逦同时又特立独行的摩纳哥是个迷人的城市国家，是地球上第二小的国家。它也是一年一度的一级方程式大赛的一站。在摩纳哥大奖赛中，城市街道被临时改造成具有挑战性的赛道。
芒通拥有很多法国和意大利的度假者。与戛纳或尼斯的喧嚣不同，芒通实在而又低调。在冬季，这个风景如画的小镇是蔚蓝海岸最温暖的地方。柑橘类水果在这里生长得特别好，每年二月都会举办柠檬节来庆祝。
新西兰新任总理希普金斯周二访问澳大利亚时同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会晤。双方在会谈时谈及中国对两国经贸的重要性，同时也表示在必要时会对中国表达不同意见。
夏季休假期开始了。然而，多少人前往梦想之地的旅程却始于乱像一片的机场，从数小时排队、航班延误到临时取消，挫折连连，麻烦多多。值本届柏林国际航空展（ILA）即将开幕之际，我们不妨了解一下航空业的现状。
《南极条约》旨在保护南极地区免受资源开采等人类干扰。然而，气候变化正在使这一保护设想落空。
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