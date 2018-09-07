（德国之声中文网）39岁的李宏基因谋杀罪先被判无期徒刑，之后由台湾高等法院改判死刑。今年8月底的一个周五下午，李宏基被枪决。台湾总统蔡英文原本想在执政期内废除死刑，但最终，处决李宏基成为蔡英文2016年5月走马上任台湾首次执行的死刑。

在沙特，政府指称什叶派人权人士伊丝拉（Israa al-Ghomghamder)煽动叛乱。这位29岁女性和其他4名活跃人士现在都面临死刑。在沙特，死刑执行方式是砍头。伊丝拉2015年12月初被捕，此后一直被关在监狱里，没有律师。她的罪行是：参加抗议。

以上只是世界上数千起死刑案中的两例。回顾历史，基于二战的教训及其它原因，1945年以来，各地掀起了一场致力于将普世人权写进法律的广泛的运动。1948年通过的世界人权宣言写道：人人有权享有生命、自由和人身安全。但据人权组织大赦国际统计，尽管世界上保留死刑的国家数量在减少，但仍还有56个。

死刑，即从法律角度合法性地夺走一个人的生命的刑罚，是世界上最古老的惩治手段之一。直到18世纪末，在世界上任何一个司法体系中，死刑都是常见的惩罚措施。随着欧洲人道主义思想的启蒙，首次出现反对死刑的力量。该时期揭示死刑不公平性的最著名的著作就是意大利法学家贝加里亚（Cesare Beccaria）的《论犯罪与刑罚》。他呼吁取消死刑，并列举了种种司法错案。

在1848年欧洲革命的浪潮下，公民议会里也响起了取消死刑的呼声，尤其是在法国国民议会和法兰克福的圣保罗教堂。尽管革命失败，学术界仍然继续对死刑问题展开激辨。民主运动和工人运动的代表呼吁公民权和人权，同时也呼吁普遍取消死刑。

20世纪上半叶，法西斯政权和专制政权在欧洲许多国家攫取了权力。尤其是在苏联和第三帝国，出现了大量司法谋杀。死刑被证明是可以被加以滥用的统治者的工具。因此，战争结束后，许多西方社会越来越多地出现了废除死刑的呼声。

德意志联邦共和国于1949年通过基本法取消了死刑。上个世纪50年代，西德虽然出现重新引入死刑的尝试，但遭到失败。前东德则不同。战后许多年里，东德一直执行死刑，先是送死囚上断头台，后来改为枪决。前东德最后一次执行死刑是在1981年。直到1987年，前东德国务委员会才通过取消死刑的决议。

1982年，欧洲理事会通过《欧洲人权公约第六议定书》，宣布废除死刑，任何人都不能被判死刑或被执行死刑。这一条文后被收入欧洲人权公约。唯一例外是战争时期。直到2002年，欧洲才在所有情况下都禁止死刑。现在，白俄罗斯是欧洲大陆唯一保留死刑的国家。

死刑赞成者的理由

为了替保留死刑作辩护，支持死刑的人指出，死刑能对犯罪起到威慑作用。但科学研究却不能证实这样的观点。相反，牛津大学犯罪学研究中心2002年的一项研究对此予以驳斥。死刑能够带来公平的论调也在实践中被证明站不住脚。大赦国际死刑问题专家波切维奇（Alexander Bojčević）指出，无辜者被处以死刑的风险依然存在。他说："最核心的人权就是生存权。国家在任何情况下都不应杀人，除非是最极端的自卫。"他说，肆意妄为以及滥用政治权力的危险始终存在。国际法虽然将死刑适用范围限制为最严重的犯罪，但如何下定义，在一些国家却是由专制统治者来决定。现实情况完全是另一回事。他强调，"这里所涉及的不是康德和伏尔泰，而是关乎残酷的暴力，而且常常是肆意妄为的暴力。律政片中照章办事的司法程序不符合现实。现实情况中，严刑逼出的供词会得到法庭承认"。大赦国际指出，不符合国际法律标准的审判现在越来越多，这是一个倒退。

今年，罗马教廷宣布死刑不可接受。修改后的教义取消死刑，并注明死刑侵害人类尊严。教义中写道，惩罚的意义今天已经发生了变化，关押体系现在更有效，既可以让罪犯改善自我，也可以在不夺走人生的情况下，保障公民的安全。

国际情况

纵观全球，越来越多的国家取消了死刑，这是一个进步。2017年，全球53个国家中共有2591人被判处死刑；2016年，判处死刑的国家为55个，人数为3117人。2016年，执行死刑人数最多的国家是中国、伊朗、沙特、伊拉克和巴基斯坦，其中又以中国数量最多，但具体数字不详，因为中国将其视为国家机密，从2009年起不再公布这一数字。

但是，很难保证死刑数量减少的趋势会继续保持，甚至在全球范围内废除死刑。国际废除死刑运动还是一个比较新的现象。在一些国家，比如土耳其和以色列，一些势力正试图重新恢复死刑，或者扩大死刑的应用范围。