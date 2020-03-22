 废纸回收在德国成亏本买卖 | 科技环境 | DW | 22.03.2020

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科技环境

废纸回收在德国成亏本买卖

德国居民的废旧纸垃圾不断膨胀；但回收企业靠它已赚不了什么钱。网购火爆有可能间接带来不良的后果，将为此买单的是我们每个人。

Deutschland | Mülltonnen mit Pappe (picture-alliance/dpa/F. May)

（德国之声中文网）以前不过卖点儿啤酒和汽水的街头小店里，现在塞满了大大小小的快递包裹，直抵天花板。我们早已不仅仅让人家用包裹方式给我们寄鞋或手机了，而是什么都是网购：食品、止痛药、网络上点赞的所有东西。一旦货物装包，那纸盒终将进入垃圾桶。而这日益成为一个问题。

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上海即将实施严格的垃圾分类，网民吐槽颇为热闹。在德国，垃圾分类从发端到现在，近30年了。来看看德国民众是如何适应这一过程的。 (30.06.2019)

在很长的时间内，被视为毫无价值的生活垃圾不是被焚烧就是被填埋。直到经济界被要求回收其产品、公民开始对垃圾进行分类时，废旧物资才被大规模回收并成功地再利用。 (04.10.2015)

对消费者而言，那是垃圾；而对回收业而言，很多年里，那可是宝贵的原材料，可拿它卖个好价钱，直到2018年，中国这个主要出口市场不再接收。中国人对垃圾准入实施极严格规定。专家们预期，2020年，局面还会更加严峻。据德国联邦统计署提供的数据，5年来，废旧纸大宗贸易价格下跌约30%。

德国国内，人们现在自问：这么多废纸往那里送？德国次生原料及回收联邦协会的布劳恩（Thomas Braun）指出，虽说，德国造纸厂大量采用旧纸，但不出口是不行的；另外，尽管在评估印尼或越南作为替代市场的可能性，不过，距该行业能松口气的地步，还相差十万八千里。

迄今，相关企业可经由废纸交易弥补就地回收的成本。而现在，此路已然不通。布劳恩指出，若眼下的市场情形持续下去，他相信，提高垃圾清理收费额度将是必然的，"问题只是：提高多少？"。

这方面的例子已经有了：赫克斯特尔（Höxter）县便从今年年初起对超过一定数量的废旧纸垃圾加征费用。地方环保企业协会主席哈森坎普（Patrick Hasenkamp）指出，"过去数月，情况明显恶化"。加入该协会的环保企业在众多德国城镇负责定期清理垃圾桶。

Symbolbild | Tageszeitung (imago/Future Image)

由于人们阅读报刊数量减少，纸质垃圾少了，代之而起的是越来越多的包装盒

废旧纸垃圾桶的内容出现了根本的变化：由于人们阅读报刊数量减少，纸质垃圾少了，代之而起的是越来越多的包装盒。布劳恩指出，可以明显感受到"亚马逊效应"。根据地方环保企业协会提供的数据，目前，包装盒已占纸质垃圾桶重量的三分之一，体积的三分之二。

根据包装新规定，从2019年1月起，经营者必须为包装回收清理支付部分费用。这一资金主要用于资助德国官方所称的垃圾双元回收系统--"绿点"项目。地方环保企业要求从绿色项目中得到比现在更大部分的成本回扣。争议点是，该按废旧纸的重量还是按其所占体积作为计算基础。

企业方面的想法是，现在就该得到足够数量的回扣。一名发言人表示，一直以来，地方政府总是提出极高要求。

或许乍看之下不那么清楚，其实，相关争议如何解决，会对消费者产生大得多的影响：要是城市环保企业继续受到压力，则它们早晚会要求市民们掏出更多的钱。

凝练/叶宣（德新社）

  • Deutschland Umwelt Der Grüne Punkt Logo auf Abfalltonne (Imago)

    德国人如何垃圾分类？

    金属和塑料包装物进黄桶

    黄色垃圾桶里只能放进去回收的废物，比如金属及塑料包装物。注意了，这里只是说“包装物”，而不是所有金属制品或塑料制品用完后都可以放进去。比如牙刷就不能放进去。但德国人犯这个错误的特多，黄色垃圾桶里有一半都是扔错的。

  • Deutschland, Symbolbild Mülltrennung (picture alliance/dpa Themendienst/A. Warnecke)

    德国人如何垃圾分类？

    垃圾分类

    看见了吧？垃圾要这样分类：不同颜色的玻璃有不同的回收桶，此外生物垃圾、金属及塑料包装、纸类等都要分门别类，各装各的桶。

  • Deutschland - Streit um Mülltonnen (picture-alliance/blickwinkel/G. Czepluch)

    德国人如何垃圾分类？

    典型居住小区里的垃圾分类

    黄盖桶装包装物，包括塑料包装以及金属包装等。蓝桶里装纸类。大灰桶里装的是除去以上种类的垃圾。

  • Symbolbild Deutschland Müll (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

    德国人如何垃圾分类？

    在规定的日子，收规定的垃圾

    每户人家都会收到“收取垃圾的日历”。到了规定的日子，垃圾工人挨家挨户腾空指定垃圾箱里的垃圾。

  • Deutschland - Streit um Mülltonnen (picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa)

    德国人如何垃圾分类？

    垃圾桶装不下怎么办？

    垃圾多了，垃圾桶装不下？这是每家每户自己要面对的问题。垃圾桶的容积有大有小，按照它的容积大小，每年的垃圾管理费也不一样。

  • Gelbe Säcke Müll Verpackungen Abfall (picture alliance/dpa/P.Pleul)

    德国人如何垃圾分类？

    不用黄桶也行

    如果是塑料和金属包装物垃圾，不用桶也行，可以到垃圾回收公司领取黄色的垃圾袋代替。顺便说一句，桶里装不下的包装垃圾，也可以放到黄色垃圾袋里。

  • Leergutautomat in einem Supermarkt. (picture-alliance/Rainer Hackenberg)

    德国人如何垃圾分类？

    塑料瓶回收机

    这是德国超市的一个塑料瓶回收机。每个超市都必备这个机器，回收的范围不局限该店的产品。机器会打印出带有回收物品价码的单子，拿着单子在收银台把它变成现金。

  • Pfandring in Karlsruhe (picture-alliance/dpa/U. Deck/)

    德国人如何垃圾分类？

    如果不想将废瓶送到商店

    这是给“拾破烂的‘提供的便利。有人懒惰，且不在乎那点退瓶费，可以把废瓶放到这种地方。有拾垃圾的人会对此很感激，但不能以此为借口，随地乱扔废瓶子。

  • Deutschlandlabor Folge 11 Übungsbild Batterien (picture-alliance/dpa/M. Hitij)

    德国人如何垃圾分类？

    有专门渠道回收电池

    注意到了吗？上面谈到的垃圾分类里不包括电池。根据《电池法》，德国境内出售电池的商户，必须也设立电池回收点，因此德国大小超市都有电池回收箱。德国电池的回收率在5成左右。

  • Berlin - Müll im Park - Mauerpark (picture-alliance/dpa/A. Novopashina)

    德国人如何垃圾分类？

    管好垃圾，人人有责！

    尽管德国相对完善的垃圾管理规定，但尤其是在天气温暖的季节，公共场所，比如公园里，垃圾桶或者垃圾筐仍常常会出现图上显示的状况。法律规定再全，要做到干净、整洁、环保，都离不开每个人的责任心！


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德国人如何垃圾分类？

凡事立法的德国当然也有《垃圾法》。垃圾的分类就是按照该法执行的。 (30.05.2017)  

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