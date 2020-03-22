废纸回收在德国成亏本买卖

（德国之声中文网）以前不过卖点儿啤酒和汽水的街头小店里，现在塞满了大大小小的快递包裹，直抵天花板。我们早已不仅仅让人家用包裹方式给我们寄鞋或手机了，而是什么都是网购：食品、止痛药、网络上点赞的所有东西。一旦货物装包，那纸盒终将进入垃圾桶。而这日益成为一个问题。

对消费者而言，那是垃圾；而对回收业而言，很多年里，那可是宝贵的原材料，可拿它卖个好价钱，直到2018年，中国这个主要出口市场不再接收。中国人对垃圾准入实施极严格规定。专家们预期，2020年，局面还会更加严峻。据德国联邦统计署提供的数据，5年来，废旧纸大宗贸易价格下跌约30%。

德国国内，人们现在自问：这么多废纸往那里送？德国次生原料及回收联邦协会的布劳恩（Thomas Braun）指出，虽说，德国造纸厂大量采用旧纸，但不出口是不行的；另外，尽管在评估印尼或越南作为替代市场的可能性，不过，距该行业能松口气的地步，还相差十万八千里。

迄今，相关企业可经由废纸交易弥补就地回收的成本。而现在，此路已然不通。布劳恩指出，若眼下的市场情形持续下去，他相信，提高垃圾清理收费额度将是必然的，"问题只是：提高多少？"。

这方面的例子已经有了：赫克斯特尔（Höxter）县便从今年年初起对超过一定数量的废旧纸垃圾加征费用。地方环保企业协会主席哈森坎普（Patrick Hasenkamp）指出，"过去数月，情况明显恶化"。加入该协会的环保企业在众多德国城镇负责定期清理垃圾桶。

废旧纸垃圾桶的内容出现了根本的变化：由于人们阅读报刊数量减少，纸质垃圾少了，代之而起的是越来越多的包装盒。布劳恩指出，可以明显感受到"亚马逊效应"。根据地方环保企业协会提供的数据，目前，包装盒已占纸质垃圾桶重量的三分之一，体积的三分之二。

根据包装新规定，从2019年1月起，经营者必须为包装回收清理支付部分费用。这一资金主要用于资助德国官方所称的垃圾双元回收系统--"绿点"项目。地方环保企业要求从绿色项目中得到比现在更大部分的成本回扣。争议点是，该按废旧纸的重量还是按其所占体积作为计算基础。

企业方面的想法是，现在就该得到足够数量的回扣。一名发言人表示，一直以来，地方政府总是提出极高要求。

或许乍看之下不那么清楚，其实，相关争议如何解决，会对消费者产生大得多的影响：要是城市环保企业继续受到压力，则它们早晚会要求市民们掏出更多的钱。

凝练/叶宣（德新社）