废水研究发现18种“实验室毒品”

（德国之声中文网）一个由澳大利亚主导的团队在16个国家的废水中发现了所谓的“新精神活性物质”（NPS）。新研究显示，它们具有与已知的街头毒品相似的效果。
新精神活性物质在中文世界也被称作“策划药”、“实验室毒品”，这些物质是经过改造的药物，可模仿已有的非法药物的效果，同时可以避开法律限制——在许多国家，法律限制是与特定的物质、化学成分绑定的。
研究了47个城市的样本，也包括中国城市
澳洲昆士兰大学领导的团队在2019年至2022年连续三年期间分析了欧洲、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、中国、巴西和韩国47个城市的样本。
他们检测到18种新物质，这些物质与能改变心智的街头毒品类似，但新物质的化学结构略有改变。
昆士兰大学的研究者巴德博士（Dr Richard Bade）说：“这些物质是为了取代被禁物质而合成的，这意味着它们的分子结构略有不同，以绕开法律限制。”他还指出，“它们的制造量一般比传统的非法药物小，使执法部门难以控制其流通。”
它们属于什么类型的物质？
调查显示，新精神活性物质（NPS）的使用遍及全球，但存在强烈的区域趋势。
合成卡西酮是最普遍的一类NPS。它在化学上与卡塔叶植物中发现的对中枢神经有刺激作用的卡西酮有关。其中的一种化学物质——3-甲基卡西酮，在欧洲发现的含量格外高，特别是在西班牙和斯洛伐克。2019年时，只有欧洲的废水分析中发现该物质，但它在随后的年份蔓延到北美和大洋洲。
同样出名的还有苯乙胺，它可以产生与中枢神经刺激剂安非他命、有镇静作用的苯二氮卓类似的效果。
研究小组仅在澳大利亚就发现了七种新精神活性物质，包括甲氧麻黄酮（mephedrone）等。这些物质都具有与摇头丸或者可卡因类似的效果。
在美国，以植物为基础的止痛剂米特拉吉宁（mitragynine，简称MIT）被发现的量特别大。美国食品和药物管理局已经多次警告咖啡科植物卡痛（kratom）的危险性，但米特拉吉宁目前不在联邦层面上受监管。
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毒品与德国 - 不得不说的故事
德国首次在战争中投入毒品
1939年对波兰以及1940年对法国的德军攻势中，希特勒曾使用化学制剂提高战斗力。仅在法国军事行动中，德军作战部队士兵就服用了3500万粒冰毒丸。冰毒学名甲基苯丙胺，当时也被称为“坦克巧克力” 或者“戈林丸”。值得一提的是，二战期间，盟军也曾给士兵服用毒品。
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清醒，胆大，没有饥饿感
被德军广泛使用这一“神药”最初是一名日本人以液态形式发明的。柏林特穆勒化工厂的化学家对其予以进一步完善，并于1937年申报了专利。一年后，冰毒作为药物开始流通。冰毒可以让人失去疲劳感，不渴不饿，更不会感到害怕。今天冰毒早已经被宣布为违禁品。
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希特勒本人也是瘾君子？
至于希特勒本人是否也染上了冰毒瘾，至今历史学家们仍莫衷一是。希特勒贴身医生蒂奥·莫雷尔（Theo Morell）为希特勒所写的病历上，曾多次出现X字样。X到底代表什么，至今仍是一个谜。不过，有一点则是毫无争议的：希特勒当年服用的很多强力药物，都严重违法今天的麻醉剂管理条例。
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包治百病的海洛因
德国人在毒品方面的创新精神还可以追溯到更久远的年代。 今天享誉世界的拜尔制药19世纪曾有一条在德国家喻户晓的广告词：“海洛因止咳立竿见影”。很快，海洛因被用来治疗哮喘，癫痫，精神分裂以及心脏病等常见疾病，儿科也不例外。拜尔制药给出的唯一副作用是：服用海洛因有可能引发大便干燥。
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勇于创新的化学家
菲利柯斯·霍夫曼（Felix Hoffmann）因发明阿司匹林而被载入史册。他的另一项重大发明则是进行醋酸试验时一个偶然的发现。同阿司匹林不同的是，这一次霍夫曼把醋酸同烘干后罂粟汁掺和在一起，海洛因就这样诞生了。直到1971年，德国市面上都可以合法卖到海洛因，被列为禁药是此后的事情。
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眼科专用的可卡因
位于达姆施塔特的梅克公司1862年就已开始大量生产可卡因，用作眼科专用的局部麻醉剂。这要归功于此前科学家阿尔波特·尼曼用南美洲可可树叶所做的一项试验。尼曼成功从可可树叶中分离出一种碱性结晶体，并将其命名为可卡因。试验完成不久后，这位科学家就逝世了，不过，死因是肺病。
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"幸福快乐 工作努力"
以精神分析学说闻名于世的心理学家西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）曾以科学的名义服用可卡因。在其《关于可卡因》一书中，他表示可卡因没有副作用。他形容可卡因能够使人“幸福快乐，充满活力，提升工作能力”。 一位朋友因服用可卡因过量而死亡后，弗洛伊德对这种毒品的热情才有所降低。当时，可卡因也被用来治疗头疼和胃痛。
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被遗忘的摇头丸患者
美国化学家亚历山大·舒尔金（Alexander Shulgin）被认为是摇头丸的发明者。不过，事实上，舒尔金只是重新发现了摇头丸。最早发明这种彩色药丸的是德国制药巨头 - 默克集团。1912年，默克集团为一种无色液体申报了专利，当时它的名称是“3,4-亚甲二氧甲基苯丙胺”，简称MDMA。当时化学家认为，这种物质毫无商业价值可言。
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发明毒品 后患无穷
德国化学家勇于创新发明的精神固然可嘉，但他们的一些发明，虽然并不是他们的初衷，却给后人带来无穷的隐患。联合国估计仅2013年，全球范围内就有大约19万人死于非法毒品。而关于合法毒品 — 酒精的统计数字则更为惊人，世界卫生组织估算2012年全球死亡人口的5.9%都同饮酒有关，死亡人数大约为330万人。
作者: Nicolas Martin