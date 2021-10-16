废水研究发现18种“实验室毒品”

（德国之声中文网）一个由澳大利亚主导的团队在16个国家的废水中发现了所谓的“新精神活性物质”（NPS）。新研究显示，它们具有与已知的街头毒品相似的效果。

新精神活性物质在中文世界也被称作“策划药”、“实验室毒品”，这些物质是经过改造的药物，可模仿已有的非法药物的效果，同时可以避开法律限制——在许多国家，法律限制是与特定的物质、化学成分绑定的。

研究了47个城市的样本，也包括中国城市

澳洲昆士兰大学领导的团队在2019年至2022年连续三年期间分析了欧洲、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、中国、巴西和韩国47个城市的样本。

他们检测到18种新物质，这些物质与能改变心智的街头毒品类似，但新物质的化学结构略有改变。

昆士兰大学的研究者巴德博士（Dr Richard Bade）说：“这些物质是为了取代被禁物质而合成的，这意味着它们的分子结构略有不同，以绕开法律限制。”他还指出，“它们的制造量一般比传统的非法药物小，使执法部门难以控制其流通。”

阿富汗吸毒者：谁来拯救他们

它们属于什么类型的物质？

调查显示，新精神活性物质（NPS）的使用遍及全球，但存在强烈的区域趋势。

合成卡西酮是最普遍的一类NPS。它在化学上与卡塔叶植物中发现的对中枢神经有刺激作用的卡西酮有关。其中的一种化学物质——3-甲基卡西酮，在欧洲发现的含量格外高，特别是在西班牙和斯洛伐克。2019年时，只有欧洲的废水分析中发现该物质，但它在随后的年份蔓延到北美和大洋洲。

同样出名的还有苯乙胺，它可以产生与中枢神经刺激剂安非他命、有镇静作用的苯二氮卓类似的效果。

研究小组仅在澳大利亚就发现了七种新精神活性物质，包括甲氧麻黄酮（mephedrone）等。这些物质都具有与摇头丸或者可卡因类似的效果。

在美国，以植物为基础的止痛剂米特拉吉宁（mitragynine，简称MIT）被发现的量特别大。美国食品和药物管理局已经多次警告咖啡科植物卡痛（kratom）的危险性，但米特拉吉宁目前不在联邦层面上受监管。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。