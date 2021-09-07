从法兰克福到慕尼黑：IAA车展重装上阵

新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？