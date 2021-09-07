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底特律

位于美国密歇根州，重要的港口城市、世界传统汽车中心以及音乐之都。

在过去50年中，底特律人口急剧衰减，跌幅超过50%。

06.09.21 *** People visit the Munich Motor Show IAA Mobility 2021 ahead of its opening, in Munich, Germany, September 6, 2021. REUTERS/Michaela Rehle

从法兰克福到慕尼黑：IAA车展重装上阵 07.09.2021

新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
Silhouette of a mysterious man in a vintage style wide brimmed hat in a close up head and shoulders portrait

德学者夫妇涉嫌为中方提供情报被起诉 04.08.2021

有迹象显示，被控涉嫌长年为中国情报部门从事间谍行为的克劳斯·L.并非单独作业。日前，德国检察机关也对其妻子提起了诉讼。

美国大选不平静 多地爆发示威 05.11.2020

美国大选计票期间，多地民众上街示威。反对特朗普的民众游行，要求“数点每一张选票”，而特朗普支持者则在底特律计票中心大喊停止计票。有一些示威中出现骚乱，有抗议者烧美国国旗。警方试图驱散人群。
Beschreibung: Chevrolet Silverado Frontansicht Copyright: GM Corp Frei zur Verwendung für Pressezwecke

底特律车展上的“大块头” 15.01.2018

底特律国际车展本是一年中的首个车展。但是如今许多制造商更青睐拉斯维加斯消费电子展。底特律汽车城还有哪些吸引力呢？虽然还在生产很多汽车，但前景并不亮丽。

Bildnummer: 56704912 Datum: 01.01.2011 Copyright: imago/INSADCO Spanien, Andalusien. Der Alcazar in Sevilla ist eines der Wahrzeichen der Stadt kbdig 2011 quer Architektur EU Europa Europäische Union europäisch (c) Imago/INSADCO

2018年，你应该探访的10座城市 26.10.2017

城市旅行方兴未艾，知名旅行指南《孤独星球》的专家们公布了他们所推荐的明年“必访城市”清单。
LAREDO, TEXAS - JULY 23: Republican Presidential candidate and business mogul Donald Trump talks to media from his car wearing a, Make America Great Again, hat during his trip to the border on July 23, 2015 in Laredo, Texas. Trump's recent comments, calling some immigrants from Mexico as drug traffickers and rapists, have stirred up reactions on both sides of the aisle. Although fellow Republican presidential candidate Rick Perry has denounced Trump's comments and his campaign in general, U.S. Senator from Texas Ted-Cruz has so far refused to bash his fellow Republican nominee. (Photo by Matthew Busch/Getty Images)

大众遭FBI调查 车商们面对未来忐忑不安 10.01.2017

对于汽车业而言，特朗普的上台充满了不确定性。在底特律车展上，车商们着力强调自由贸易的意义。与此同时，围绕尾气丑闻，面临新司法纠纷的德国大众表示愿支付43亿美元罚款，与控方和有关当局达成庭外和解。
Reportage über syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn, MI. Montag und Dienstag findet in NY der UN-Flüchtlingsgipfel statt. Taghreed Alrwadsh, verschleiert, auf der Terrasse ihres Hauses sitzend. Floh mit ihrer Familie aus Syrien. Hat Heimweh. Copyright: DW/M. Soric

美国：叙利亚难民受欢迎吗？ 19.09.2016

美国今年将接受1万名叙利亚难民。等待他们的将是怎样的生活呢？本台记者Miodrag Soric走访了底特律的一个叙利亚家庭。
Eine abendliche Stadtansicht von Detroit (Michigan) aufgenommen am 09.01.2016. Vom 11. Januar bis zum 24. Januar 2016 findet in Detroit die North American International Auto Show (NAIAS) statt. Zuerst nur für die Presse und Händler dann auch für Privatbesucher. Foto: picture-alliance/dpa/U. Deck

底特律车展：向过往致敬 17.01.2016

无论是上世纪20年代汽车业的黄金时代、还是80年代开始的大萧条，很少有城市像底特律一样，如此象征着没落与复兴。
11.01.2016 **** Bildunterschrift:DETROIT, MI - JANUARY 11: The Volkswagen exhibit is shown on the first day of media preview days at the 2016 North American International Auto Show on January 11, 2016 in Detroit, Michigan. The NAIAS runs from January 11th to January 24th and will feature over 750 vehicles and interactive displays. (Photo by Bill Pugliano/Getty Images) @ Getty Images/B. Pugliano

“重燃美国对大众车的热爱” 13.01.2016

在底特律汽车展上，大众品牌CEO迪斯表示，希望“重燃美国对大众车的热爱”。大众推出了新款甲壳虫和帕萨特车型。
11.01.2016 **** Bildunterschrift:DETROIT, MI - JANUARY 11: The Genesis exhibit is shown on the first day of media preview days at the 2016 North American International Auto Show on January 11, 2016 in Detroit, Michigan. The NAIAS runs from January 11th to January 24th and will feature over 750 vehicles and interactive displays. (Photo by Bill Pugliano/Getty Images) @ Getty Images/B. Pugliano

德国汽车厂商力图在底特律“换脸” 12.01.2016

经济景气强劲，能源价格持续下降，利率颇低……这一切都为今年北美国际汽车展创造了良好的外部环境。而德国汽车厂商的首要任务是改善“尾气门”事件造成的恶劣形象。

环顾世界房地产 27.02.2015

2008年的次贷危机给全球经济带来强烈冲击，如今专家又对房地产泡沫提出了警告。环顾世界，一场新的危机是否已经是“风雨欲来”了呢？

“油老虎”高调亮相底特律车展 15.01.2015

2015底特律车展正式拉开帷幕，德国大众汽车推出的新款奥迪越野车备受关注。在多功能越野车和皮卡车的销售方面，德国制造商落后于日本和美国。尤其是核心品牌大众汽车，通常不是很合美国人的口味，而这款新车将会改变这种现状。
Beschreibung: Ford F150 Pick Up Quelle: Ford Frei zur Verwendung für Pressezwecke.

北美国际车展：大型豪华版的天下 14.01.2015

这似乎已经成为传统：伴随着车城底特律车展的开幕，汽车世界迎来了新的一年。该车展在1997年更名为“北美国际车展”，吸引了来自世界各地的汽车发烧友。
ARCHIV - Autos stehen am 12.09.2008 auf den Mitarbeiterparkplätzen vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg. Foto: Jochen Lübke/dpa (zu dpa Volkswagen-Aufsichtsrat berät über künftige Investitionen vom 21.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

大众汽车2014年销量破千万 12.01.2015

大众集团去年卖出超过1000万辆汽车，创下历史纪录。过去从未有汽车制造商的年销售量逾千万台。
FILES - Picture taken on April 7, 2011 shows the logo of the German bank Commerzbank on a branch (R) and the headquarters (L) of the bank in Frankfurt/Main, western Germay. Germany's second biggest bank, Commerzbank, issued on August 10, 2011 a veiled profit warning for this year and next owing to the public debt crisis that has rocked financial markets. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

德国商业银行：无人需要，不能倒闭 11.08.2013

向衰落的造船业、风险极高的房地产以及为破产的底特律注资，德国的商业银行可谓勇气无限，不怕丢钱。当然前提是有国家担保。
The Volkswagen CrossBlue SUV is unveiled during the North American International Auto Show in Detroit, Monday, Jan. 14, 2013. (Foto:Carlos Osorio/AP/dapd)

德国汽车品牌自信亮相底特律车展 15.01.2013

欧洲的汽车销售市场出现疲软——不过美国人的购车热情却重新高涨。2012年德国汽车公司在美国市场创下业绩新纪录，随之而来的乐观自信姿态也在底特律车展上展现出来。
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