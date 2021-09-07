为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于美国密歇根州，重要的港口城市、世界传统汽车中心以及音乐之都。
在过去50年中，底特律人口急剧衰减，跌幅超过50%。
新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
有迹象显示，被控涉嫌长年为中国情报部门从事间谍行为的克劳斯·L.并非单独作业。日前，德国检察机关也对其妻子提起了诉讼。
美国大选计票期间，多地民众上街示威。反对特朗普的民众游行，要求“数点每一张选票”，而特朗普支持者则在底特律计票中心大喊停止计票。有一些示威中出现骚乱，有抗议者烧美国国旗。警方试图驱散人群。
底特律国际车展本是一年中的首个车展。但是如今许多制造商更青睐拉斯维加斯消费电子展。底特律汽车城还有哪些吸引力呢？虽然还在生产很多汽车，但前景并不亮丽。
城市旅行方兴未艾，知名旅行指南《孤独星球》的专家们公布了他们所推荐的明年“必访城市”清单。
对于汽车业而言，特朗普的上台充满了不确定性。在底特律车展上，车商们着力强调自由贸易的意义。与此同时，围绕尾气丑闻，面临新司法纠纷的德国大众表示愿支付43亿美元罚款，与控方和有关当局达成庭外和解。
美国今年将接受1万名叙利亚难民。等待他们的将是怎样的生活呢？本台记者Miodrag Soric走访了底特律的一个叙利亚家庭。
无论是上世纪20年代汽车业的黄金时代、还是80年代开始的大萧条，很少有城市像底特律一样，如此象征着没落与复兴。
在底特律汽车展上，大众品牌CEO迪斯表示，希望“重燃美国对大众车的热爱”。大众推出了新款甲壳虫和帕萨特车型。
经济景气强劲，能源价格持续下降，利率颇低……这一切都为今年北美国际汽车展创造了良好的外部环境。而德国汽车厂商的首要任务是改善“尾气门”事件造成的恶劣形象。
2008年的次贷危机给全球经济带来强烈冲击，如今专家又对房地产泡沫提出了警告。环顾世界，一场新的危机是否已经是“风雨欲来”了呢？
2015底特律车展正式拉开帷幕，德国大众汽车推出的新款奥迪越野车备受关注。在多功能越野车和皮卡车的销售方面，德国制造商落后于日本和美国。尤其是核心品牌大众汽车，通常不是很合美国人的口味，而这款新车将会改变这种现状。
这似乎已经成为传统：伴随着车城底特律车展的开幕，汽车世界迎来了新的一年。该车展在1997年更名为“北美国际车展”，吸引了来自世界各地的汽车发烧友。
大众集团去年卖出超过1000万辆汽车，创下历史纪录。过去从未有汽车制造商的年销售量逾千万台。
向衰落的造船业、风险极高的房地产以及为破产的底特律注资，德国的商业银行可谓勇气无限，不怕丢钱。当然前提是有国家担保。
欧洲的汽车销售市场出现疲软——不过美国人的购车热情却重新高涨。2012年德国汽车公司在美国市场创下业绩新纪录，随之而来的乐观自信姿态也在底特律车展上展现出来。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式