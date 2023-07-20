应是野猪！虚惊一场在逃狮子结案

（德国之声中文网）专家们在视频对比中发现，警方的寻找对象并不是一只雌狮，克莱因马赫诺市长格鲁贝特（Michael Grubert，社民党）在周五（7月21日）表示。有足迹识别专家请另外两名专家对视频中的动物的体形和姿态进行了分析。其中一位专家来自野生狮子众多的南非。两位专家都得出结论，这绝对不是一只狮子，他们认为体形和背部轮廓与雌狮不相符合。周五警方解除警报，当局认为目前"没有紧急威胁局势"。

警方和猎人最后在一个森林地区再次进行了系统搜索，但只发现了一群野猪。格鲁贝特说：“所有线索都没有结果。”自前一天以来进行的密集搜索期间，假使有雌狮存在，搜寻人员要么会发现这只动物，要么至少会找到一些踪迹。 这位市长表示，周五中午与柏林警方进行协商后，决定停止搜索。

警方之前表示，周四（7月20日）在位于德国首都柏林西南的波茨坦地区发现了一只"闲游的危险动物"，疑似一只逃跑的大型猫科动物。

据柏林-勃兰登堡广播公司（RBB）报道，当局动用了直升机追踪他们认为是一头母狮的动物，并呼吁居民留在室内。

警方称，兽医专家和猎人参与了寻找该动物的行动。警方发言人说，警方还动用了无人机，以尽可能避免采用徒步搜索森林地区的常规方法。

据报道，居民们已经通过警告应用程序收到了信息。除其他事项外，他们还被要求不要到树林中散步，如果发现该动物，请在家中或汽车里躲避。

警方说，他们从目击者那里获悉有关该动物出现的信息，目击者拍摄到了该动物袭击并杀死一头野猪的画面。

警方表示不知道这头动物来自何方。他们已经向动物园、马戏团和动物收容所进行了核实，各方都说没有母狮走失。

警方发言人说："我们已经在现场部署了大量警力，以保护当地居民。"

搜寻疑似母狮的工作主要集中在柏林南部边缘的克莱因马赫诺（Kleinmachnow）、泰尔托（Teltow）和斯坦斯多夫（Stahnsdorf）等市镇。

（德新社、俄新社、法新社）

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