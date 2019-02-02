应对脱欧混乱  英国重启王室秘密撤离伦敦计划

（德国之声中文网）据英国媒体《星期日泰晤士报》和《星期日邮报》报道，为了应对无协议脱欧带来的混乱，英国女王伊丽莎白二世和其他王室成员可能将撤离伦敦。

《星期日泰晤士报》援引英国政府消息称， 冷战时期为了防止苏联核弹袭击而制定的王室撤离计划，可能因为英国无协议脱欧而重新派上用场。

一位政府官员对这家媒体说，重启撤离计划是一种"明智的抉择"。为了避免3月29日脱欧之后的大规模骚乱，王室可能被转移到一个属于最高机密的地点。

女王可能成为攻击目标

制定这个撤离计划的原因是，在英国因为脱欧而导致重大分裂的情况下，王室有可能成为某些民众的攻击目标。

《星期日邮报》报道，这个应急计划是英国政府应对无协议脱欧方案的一部分，代号为"金色啄木鸟行动"。伦敦及相关地方警察部分也参与了计划的讨论。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



按照1962年"古巴导弹危机"期间制定的撤离计划，一旦核战争爆发，王室就可以立即离开伦敦，转移到其他安全居所。如果警报达到一定级别，女王就会率领家人登上王家游艇"不列颠尼亚号"，撤离到苏格兰北部岛屿。这个计划被修订了多次，一直到"不列颠尼亚号"1997年退役。

女王会撤离吗？

尽管这个计划再次得到改进，但是《星期日泰晤士报》报道认为仍不能确认女王伊丽莎白二世将会同意撤离。二战期间，纳粹德国对伦敦发动"闪电行动"，进行了长达八个月的轰炸。英国王室却坚持留守伦敦，为人称颂。

英国首相特雷莎·梅将再赴布鲁塞尔，与欧盟就协议中最具争议的北爱尔兰边界问题所涉及的"后备方案"进行谈判。梅周日在《星期日电讯报》撰文称，她将带着新的任务和想法，为英国和北爱尔兰而战。

欧盟官员们坚持认为那个上月已经被英国议会否定的方案难以起死回生。占有英国汽车产业30%份额的日本尼桑公司也在周日宣布，脱欧后将取消在英国生产新一代运动型多功能车(SUV)。

众多英国公司及跨国公司都警告英国领导人，一旦发生无协议脱欧，他们将大规模减少在英国的业务，甚至完全搬离英国。