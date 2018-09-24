应对美国贸易战 中国还能有啥招？

（德国之声中文网）本周一（9月24日），美中两国先后再次对对方进口商品加征关税。美国对价值2000亿美元的中国商品加税，中国随即宣布对价值600亿美元的美国产品加征关税。特朗普此前曾发出威胁，将对所有中国商品征收惩罚性关税。

中国方面表示，不会就此退让，而是将采取一对一的关税反制。不过中国对美国的出口额几乎是美国对华出口的4倍。据美国商务代表办公室提供的数字，2017年美国对中国出口商品和服务价值1875亿美元，而从中国的进口则为5229亿美元，贸易逆差高达3354亿美元。

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鉴于此，特朗普政府的想法似乎是，北京将无法一对一地向等量商品加征关税，因为几个回合后，就没有什么美国商品可以让中国征税了，而美国还可以接着来。但一些分析人士认为，中国还有其他的选项能让美国"吃苦头"。

排挤美企

华盛顿彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的拉尔蒂（Nicholas Lardy）指出，北京可以对在华美国企业下手，提高监管门槛，制造麻烦，比如拖延美国产品在中国港口的报关手续、海关和安全审验以及拒发签证等。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。 作者: 苗子



中国政府还可能鼓励消费者抵制美货，在过去的双边纠纷中，日本和韩国企业就曾受到这一待遇。这一举措可能对那些大规模向中国市场出口的企业造成严重的损失。"苹果iPhone在中国400亿美元的巨大市场可能迅速崩溃"，拉尔蒂今年6月在一份报告中写道，"与此类似，通用汽车在中国的销售量超过在美国本土，中国政府也能轻易打破这一局面。"

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人民币和美国国债

北京还可以让本国货币人民币对美元继续贬值，让中国产品在美国市场上更加廉价，以部分抵消关税造成的损失。据财经研究咨询公司凯投宏观（Capital Economics）称，今年4月以来，人民币兑美元的汇率已经下跌了8.5%。该公司的中国问题经济师威廉姆斯（Mark Williams）在一份报告中写道，人民币贬值使得出口企业获得更多价格空间，弥补关税提高带来的损失，同时提高出口商品在全球范围的竞争力。

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但货币贬值是一柄双刃剑。专家指出，人民币弱势将提高中国的进口成本，增加通货膨胀的压力，导致资本外流。此外，任何有意让人民币贬值的做法都会引来特朗普政府的恼怒反应。

分析人士还认为，中国可以通过出售美国债券，特别是国债，向华盛顿施压。北京持有1万亿美元的美国国债，不过在过去几年里正逐步减持。2013年下半年以来，中国持有的美国国债已经减少了10%。

如果中国继续减持，乃至抛售美国国债，不仅会伤及华盛顿，也会让自己因美国国债的贬值而受损，毕竟中国手里还有大量债券。而如果中国出售的美国债券被其他国家或私人投资者购买，对美国的影响则将是有限的。

"作为美国最大的债权方，北京有很大的权力，可以做出抛售部分美国国债的决定。但目前看来，鉴于这样对中国货币和整个金融体系的风险，选择这一路线的可能性不大"，柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）的资深经济学者岑莱恩（Max J. Zenglein）指出。

经济结构调整

有人指出，中国应对贸易战的最佳选项是聚焦改革和国内经济的结构调整。"作为对美国加征关税的反应，中国政府如果试图让货币贬值或歧视美国公司，这些举措是无法保证能获得成功的。"卡内基国际和平基金会客座研究员、北京大学金融教授佩蒂斯（Michael Pettis）在巴伦周刊（Barron's）上撰文称，"更好的办法是集中力量提高普通中国人的收入水平，促进消费。"

墨卡托研究中心的岑莱恩认为，美国新一轮关税加征让中国经济面临更大压力。"中国政府目前要应对债务增长、工业产能过剩、生态环境退化等一系列问题。这个时候关税袭来，中国政府不能让经济增长放缓的步子过大。"