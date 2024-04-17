应对美中冲突 澳大利亚大幅提升国防开支

（德国之声中文网）澳大利亚将在未来十年内增加国防开支503亿澳元（约合320亿美元），并重新调整其武器规划，重点发展导弹、无人机和战舰，以应对中美之间可能爆发的太平洋冲突。

作为长达十年的3300亿澳元国防预算的一部分，大部分新增支出将在五年后才开始生效，最终使国防支出占GDP的比例从目前的略高于2%提高到2034年的2.4%。

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）周三（4月17日）宣布，新的资金投入反映了新的优先事项，例如远程导弹，澳大利亚认为在中美爆发冲突可能带来的颠覆性威胁中，远程导弹是必要的。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 关系回暖 中国将终止对澳大利亚的进口葡萄酒征收惩罚性关税，中国商务部周四（3月28日）宣布了这一举措。在一份公告中该部门表示，鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税已无必要。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 高额关税 关税最高可达218.4%，该规定从2021年3月实施，为期五年，中国还对澳大利亚商品实施了一系列其他的贸易壁垒手段，当时澳中关系已经因一系列事件一步步恶化。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 外长出访 不久之前，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在堪培拉会见中国外长王毅。王毅称，澳中两国关系已重回正轨。这是自2017年以来中国外长首次出访澳洲，标志两国外交关系回暖。王毅此行也是为今年晚些时候中国总理李强的正式访问做准备。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 棘手议题 不过中澳关系依然面临挑战，比如澳籍华人杨恒均今年2月被中国司法机关以间谍罪判处死缓。在与王毅会晤后，澳洲外长黄英贤对外界表示，澳方对杨恒均案的判决感到震惊，“澳大利亚政府将继续为杨恒均案努力。”

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 关税的影响 随着葡萄酒关税的取消，澳大利亚希望中国能对其他食品的进口也降低管制门槛，比如龙虾和牛肉。根据中国商务部的声明，在 2023 年上半年，澳大利亚葡萄酒在中国进口葡萄酒的占比仅为 0.14%。而在征收关税前的 2020 年，这一比例为 27.46%。中国和澳大利亚原本有着紧密的贸易往来。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年9月时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府2020年4月发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 “战狼”：赵立坚推文惹风波 2020年11月，中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚时任总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲煤炭、大麦、红酒和龙虾等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 工党胜选后澳中关系改善 2022年5月，澳大利亚工党在大选中获胜，结束了自由党—国家党联盟连续九年的执政。工党党魁阿尔巴尼斯就任总理。同年11月15日，阿尔巴尼斯（前排右）在印尼举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行场边会晤。这是2016年以来，中澳领导人的首次会晤，标志着两国在经历多年的不信任后，在稳定经济和外交关系方面迈出了步伐。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 恢复煤炭进口 取消部分关税 2023年1月，中国政府允许四家国资企业恢复从澳大利亚进口煤炭，标志着2020年北京对澳州煤炭实施的非正式禁运出现松动。2023年，中国从澳进口煤炭5247万吨，远高于2022年的286万吨。2023年8月，中国取消对澳大利亚大麦征收80.5%的反倾销税和反补贴税。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 中国释放澳籍华裔女记者成蕾 在澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华前夕，2023年10月11日，被指犯有“为境外非法提供国家秘密罪”而遭中国当局关押三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾获释。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong，右）在机场迎接她返回澳洲。尽管中方称成蕾是在服刑期满后被执行驱逐出境，但成蕾获释的消息仍普遍被视为中澳关系升温的重要标志。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 中国复审对澳葡萄酒惩罚性关税 2023年10月22日，中国同意复审从2021年3月开始执行的对澳大利亚葡萄酒征收218%反倾销关税的措施。澳大利亚暂停向世贸组织提出的相关申诉。在实施关税之前，中国是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场。征收关税之后，2021年澳大利亚出口中国的葡萄酒销售额暴跌了97%。澳大利亚政府2023年12月表示，相信2024年初中国会取消对澳洲葡萄酒的反倾销关税。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 阿尔巴尼斯破冰访华 2023年11月6日-7日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在前工党籍澳大利亚总理惠特拉姆访华50周年之际展开破冰之旅，对中国进行了正式访问。中国国家主席习近平在会见阿尔巴尼斯时表示，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。阿尔巴尼斯也称澳中两国拥有广泛共同利益，对话合作才是正确选择。

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳关系 澳潜水员被声纳攻击受伤 2023年11月，澳大利亚国防部长称，在日本附近海域的一次相遇中，一艘中国战舰对一艘澳大利亚护卫舰采取了使用声呐脉冲的“不安全而不专业”的行动，导致一名澳方潜水员受伤。阿尔巴尼斯总理称该事件损害了两国关系。2024年1月，中国驻澳大利亚大使肖千称解放军海军对此事故“没有责任”并试图将该事件归咎于日本。对此，澳方予以了反驳。



“冷战结束后的乐观假设早已不复存在”

美国海军陆战队每年都会在澳大利亚北部的军事基地进行为期数月的训练和演习。“冷战结束后指导国防规划的乐观假设早已不复存在，”马尔斯在澳大利亚国家新闻俱乐部发表讲话时说，“我们所处环境的特点是，美国和中国之间根深蒂固且日益加剧的战略竞争带来不确定性和紧张局势。”

国防预算的40%多一点，即高达1450亿澳元的资金将用于海军建设，包括加强水面舰队、奥库斯（AUKUS）核动力潜艇计划以及幽灵鲨（Ghost Shark）水下无人机等其他优先项目。

国防预算的五分之一，即740亿澳元，将用于与导弹相关的项目。去年的审查报告强调了这些项目的重要性。该审查报告称，将为空军和陆军提供新型远程导弹、导弹防御项目和国内制导武器的制造能力。

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。