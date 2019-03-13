应对竞争：欧盟拟对华关系《十点计划》

（德国之声中文网）据德新社报道，作为对中国在政治、经济领域强势扩张的反应，欧盟委员会拟定了一份强调欧洲利益的《十点计划》。布鲁塞尔这一机构的具体建议中包括，未来的公共项目招标必须与劳工及环境标准更密切相连。此外，进一步加强反制外国政府参与及融资导致扭曲竞争的欧盟法规、进一步强化对风险的评估。

为确保5G移动通信网络建设的安全，欧委会将于近期提出欧盟共同政策建议。相关建议将首先涉及对中国电信大亨华为的态度。美国指控华为，有可能利用其电信产品实施间谍活动或从事破坏。

本周二（3月12日），负责相关事务的欧委会副主席卡泰宁（Jyrki Katainen）在介绍该《十点计划》时表示，欧中经济关系能给双方带来巨大好处，前提是，竞争公平、贸易及投资关系基于互惠原则。他称，相关建议将使欧盟市场经济在可能的扭曲竞争面前得到保护。

对《十点计划》的最初反应是积极的。德国一名外交官周二晚间表示，该文件提出了欧盟在对华关系上的一种"全面亦勇敢的立场"。他指出，比如，涉及市场开放问题和中方不断增长的保护主义，迄今缺乏对策，该文件为欧盟作出共同回答提供了重要推动。他表示，该文件指出了南中国海及人权状况对欧中关系的意义，这也十分重要。他强调，在气候保护领域合作或保持伊朗核协议等对未来具有中心意义的议题上，中国是欧盟的重要伙伴，这是正确的；但与此同时，应始终呼吁中国，在维护以规则为基础的国际秩序方面扮演积极角色。

中国呼吁欧盟关注"机遇"

针对欧盟方面提出的"对华十策"，北京方面做出回应，呼吁欧盟将关注点放在中欧关系带来的"机遇"上。

中国外交部发言人陆慷在周三（3月13日）的例行记者会上表示，注意到了欧盟前一日发布的这份报告，在其中涉及的10个领域，"中欧双方都保持着建设性的对话"。

陆慷说，中欧全面战略伙伴关系近来发展"总体十分顺利"，这符合双方共同利益，希望欧方能以"客观公正理性的态度来看待中国发展和中国新一轮的改革开放"，一同推进中欧关系发展。

十策能否落实成问题

在理想情况下，欧委会的这一新战略方案会在下周末的欧盟布鲁塞尔峰会上得到批准。不过此后，是否所有10点建议都能落实大成问题。继多个经济上较弱的欧盟成员国之后，上星期，意大利也宣布，有意与中国达成有关参与"一带一路"项目的框架协议。

中国计划经由"一带一路"项目拓展纵贯亚、欧、非三大洲的贸易通道。根据该项目，将对铁路、公路、电信网、海、空枢纽等基本设施作巨额投资。美、日以及不少欧盟成员国怀疑，北京试图通过这一项目增加其对亚欧及其以外地区的影响力。罗马则期待着从中国获得对热那亚和塔伦托等地海港的投资。

凝炼/王凡/苗子（德新社等）