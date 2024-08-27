应对移民压力 澳大利亚限制国际学生数量

长期以来澳大利亚是吸引国际留学生的一个目的地，国际教育也是该国的一大创收产业。现在，鉴于移民和房价成为可能影响澳大利亚选情的争议话题，政府推出了限制留学生的措施。

（德国之声中文网）澳大利亚政府周二表示，将在2025年把新注册外国留学生的人数限制在27万人。政府希望控制创纪录的移民数量，因为这导致房租价格飙升。

自去年以来，澳大利亚采取了一系列措施，结束了新冠疫情期间对外国学生和工作移民的特殊政策。这些政策帮助企业在当地招聘员工，而严格的边境管制则将海外工人拒之门外。

澳大利亚教育部长克莱尔（Jason Clare）在新闻发布会上说，澳大利亚大学中的国际学生人数比新冠大流行前增加了约 10%，而私立的职业教育和培训机构中的国际学生人数更是增加了约 50%。

根据新的规定，大学的国际学生注册人数上限为14.5万人，约为2023年的水平，而职业培训课程的国际学生注册人数上限为 9.5万人。

复苏曙光：澳大利亚和新西兰将开放免隔离旅行 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

澳大利亚的大学表示，政府此举将如同给该行业 "拉上手刹"。澳大利亚大学联合会的主席洛伊德（David Lloyd）表示："我们承认政府有权控制移民数量，但这不应损害某一个行业，尤其是像教育这样具有重要经济意义的部门。"

国际教育是澳大利亚继铁矿石、天然气和煤炭之后的第四大"出口"产业，在2022-2023财政年度中，创造了约合247亿美元的收益。

但民意调查显示，澳大利亚选民担心大量外国学生和工人涌入，对住房市场造成过大压力。目前距离该国大选还有不到一年的时间，移民问题有可能成为此次竞选中的热门议题之一。

延申阅读：澳设“香港渠道” 降低港人移居澳大利亚门槛

截至2023年9月底的一年中，澳大利亚净移民人数激增60%，达到创纪录的54.88万人，其中主要是来自印度、中国和菲律宾的学生。此前一个年度的移民数量为51.8万人。

为遏制移民潮，政府上个月将外国学生的签证费提高了一倍多，并承诺修改规定，不再允许他们不断延长居留时间。

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。