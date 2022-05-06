 应对疫情升温 亚奥理事会宣布推迟杭州亚运会 | 足坛体坛 | DW | 06.05.2022

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足坛体坛

应对疫情升温 亚奥理事会宣布推迟杭州亚运会

受疫情影响，亚奥理事会周五宣布原定于今年九月的杭州亚运会将延后举办，而去年已经推迟过一次汕头亚青会也宣布取消。

China | 19th Asian Games wegen Corona verschoben - Stadion in Hangzhou

杭州体育场是第19届亚运会的主会场

（德国之声中文网）在举办北京冬奥会和残奥会后不到三个月，亚洲奥林匹克理事会周五（5月6日）表示，由于担心新冠疫情在中国蔓延，今年在杭州举办的亚运会将被推迟。

经过与中国奥委会和杭州亚运会组委会的详细讨论，亚奥理事会决定推迟原定于2022年9月10日至25日在杭州举行的第十九届亚运会。该组织表示，新日期将在与中国奥委会和杭州亚运会组委会讨论后公布。

参赛者比夏季奥运多

亚奥理事会的声明指出，杭州亚运会组委会「已为按时举办亚运会做了非常充分的准备。然而，上述决定是所有利益相关者在仔细考虑了疫情局势和亚运会的规模后做出的。」

亚运会原定于9月10日至25日在杭州举行，将有超过11000名运动员参加，这个人数比一般的夏季奥运会还要多。上一届亚运会是2018年在印尼雅加达举行的。

此外，原定于今年12月20日至28日在中国汕头举行的第三届亚洲青年运动会，在经过亚奥理事会与中国奥委会和组委会的讨论之后，决定取消举办。汕头亚青会本来应该于2021年举办，已经推迟过一次。下一届亚青会将于2025年在乌兹别克斯坦的塔什干举行。

China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

采用闭环模式的北京冬奥，人工搭建的围墙将运动员和民众分开

将采北京「闭环」模式

推迟的赛事预计将采用与北京冬奥、残奥相同的「闭环」系统进行 -- 将运动员和媒体与普通民众隔离开来，并要求对每个参与者进行每日测试和频繁的体温量测。冬奥会规模相对较小，只有2900名运动员，冬残奥会更是只有大约700人。

尽管经济成本很高，而且世界上许多其他国家正在放宽防疫限制，试图与病毒共存，但中国仍坚持采取封锁和其他限制的「清零政策」。

政治问题或卫生问题？

推迟亚运会反映了中国领导层对在一个重要的政治年份里对于疫情蔓延的高度关注。中国共产党将在今年秋天召开二十大，因此不希望社会出现任何不稳定的迹象，无论是否与大流行有关。

据新华社报道，中国国家主席习近平5月5日在新冠疫情防控形势会议上强调：「我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的」。

根据上海市卫健委周五通报的消息，5月5日上海新增本土新冠肺炎确诊病例245例和无症状感染者4024例。这是该市连续第8天单日新增无症状感染者数量呈下降趋势。

（综合报导）

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